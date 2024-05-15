IBM 与 Cloudera - 云数据解决方案

交付从边缘到 AI 的企业数据和分析解决方案
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将快速变化的数据转化为切实可行的洞察

IBM 与 Cloudera 合作，利用开源生态系统共同创建行业领先的企业级数据和 AI 服务，一切旨在大规模加快数据获取和分析速度。 在此次合作中，IBM 提供以下优势：

  • 实施联合企业客户计划，以便更好地集成 IBM 和 Cloudera 生态系统中的数据和 AI
  • 根据多年期合同销售和支持 Cloudera 产品与应用
  • 借助 IBM 的世界级数据和 AI 专业知识帮助迁移到面向未来的 Cloudera 产品和服务
  • 加快部署具有通用安全性和治理能力的混合多云数据和 AI 解决方案

Cloudera DataFlowCloudera Data Platform 以及 IBM Cloud Pak® for Data 功能相结合，构建在一个开放可扩展的架构上。 协作构建模型以应用于流式传输并实时分析海量数据。 理解您的数据（包括非结构化文本、视频、音频、地理空间和传感器），以便您可以及时发现商机和风险。 查看有关深入集成的博客以及视频播客系列
高级别 AI

企业数据平台及配套产品与服务提供端到端解决方案。
加速创新

关于开源云解决方案和产品的承诺优化互操作性。
加快实现价值

自助访问让数据科学家快速获取数据，以做出实时决策。
获得灵活性

本地、多云和混合选项支持安全数据联合。

企业级规模 实时洞察 访问任何数据 数据仓库和数据湖
Cloudera Data Platform Private Cloud

Cloudera 数据平台私有云借助容器化数据服务，帮助您加快实现价值，并加速洞察以进行数据分析。 使用全面的本地平台，覆盖采集、处理、分析、实验和部署等步骤，执行从边缘到 AI 的集成分析。 此平台为混合云部署进行了优化，将最新的开源分析技术融入多功能分析和数据管理系统之中，通过 IBM  支持、许可和部署

作为单一服务产品提供。
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使用简单的无代码方法开发复杂的流应用程序，管理从边缘到云端的数据。
Cloudera Data Science Workbench with IBM
通过模型部署为数据探搜提供端到端解决方案，加速数据科学与机器学习。

IBM® Analytics Engine

使用单个 Hadoop 和 Spark 云计算服务快速开发和部署高级分析应用程序。
数据分析咨询服务

创建企业范围数据的统一视图，为决策和智能工作流程自动化构建分析和运营视图。
多厂商开源支持

使用 IBM 独立于供应商的软件支持优化支出，进而通过复杂的软件栈覆盖社区版本。
IBM Db2® Big SQL

利用企业级、混合、符合 ANSI 标准的 SQL on-Hadoop 引擎，获得大规模并行处理 (MPP) 和高级数据查询。
IBM Big Replicate

在数据流入时复制数据，因此在传输前不必完全写入或关闭文件。
IBM Watson® Studio

在灵活的混合云环境中构建并训练 AI 与机器学习模型，以及准备并分析数据。
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