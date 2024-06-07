IBM Db2 Big SQL 是一个企业级、符合 ANSI 标准的混合型 SQL-on-Hadoop 引擎，提供大规模并行处理 (MPP) 和高级数据查询功能。Db2 Big SQL 为 Hadoop HDFS 和 WebHDFS、RDMS、NoSQL 数据库以及对象库等不同来源，提供单一的数据库连接或查询。依靠低延迟、高性能、数据安全、SQL 兼容性和联合检索等能力，进行特别和复杂的查询。
Db2 Big SQL 现有两种应用形式。一是可以与 Cloudera 数据平台集成；二是可作为 IBM Cloud Pak for Data 平台上的云原生服务进行访问。
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随时随地调整所有数据的 AI 工作负载。
IBM Db2 Big SQL 现可在 IBM Cloud Pak for Data 上使用
访问和分析数据，查询 Hadoop、对象库和数据仓库等跨来源的批处理和实时数据。
根据您的要求，在公有云、私有云和企业内部环境中转移工作负载，以实现您所需要的混合云灵活性。
同时利用 Hive、Hbase 和 Spark 的 Hadoop SQL 查询，使用单一的数据库连接（甚至是单一的查询）来实现实时分析。
通过与 IBM Watson Studio 和现有的 Jupyter Notebooks 的连接，使数据科学家和分析师可以利用数据，以联合检索 RDBMS，以及 Oracle、Db2 和 IBM Netezza。
众多用户可以同时查询，能够运行全部 99 个 TPC-DS 查询，最高可达 100 TB，每个节点支持多名用户，以实现高效利用。
利用先进的查询功能，将新式半结构化和非结构化数据（社交媒体、观点、流媒体音频/视频、日志等）与您的传统结构化数据进行整合。
释放带宽和存储。Cloudera Enterprise Data Hub 和 Db2 Big SQL 搭建了一个卓越的平台，可以将 Oracle 数据集市和仓库中的历史数据或原始数据卸载到 Hadoop。
为您的数据用户配备正确的工具（比如，与 Apache Spark 集成的 Db2 Big SQL），以便其进行特别和实时查询，满足用户业务需求。
使用虚拟化和联合检索来统一整个企业逻辑数据仓库、云和 Hadoop 的数据访问，以做出更准确的数据驱动型决策。