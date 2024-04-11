主页 分析 Cloudera Data Platform Private Cloud Cloudera Data Platform Private Cloud with IBM
将开源分析（Spark、Hive、HBase、Kafka、Hadoop 等）统一到一个多功能分析和数据管理系统中。与 IBM 合作，共同在任何位置大规模部署 Cloudera Data Platform (CDP)。
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使用 Cloudera Data Platform with IBM 构建数据湖并实现现代化
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借助 Cloudera 和 IBM 支持不同的用例

一个全面的混合本地平台，用于从边缘到 AI 的集成分析。

Cloudera Data Platform (CDP) Private Cloud 可帮助您通过容器化数据服务加快实现价值的时间，并加速获得数据分析洞察分析。您可以通过 IBM 支持、许可和部署 CDP，使用此平台运行边缘、流媒体、数据工程、ETL、数据仓库、数据可视化和机器学习用例。
优势 统一平台

将数据架构与支持边缘、流媒体和数据科学用例的强大数据平台相统一。

 仓储和分析相结合

将一流的数据湖与企业仓储和高级分析功能相结合。

 安全和治理

跨所有环境提供安全、合规、迁移和元数据管理。

 就地现代化改造

利用现有投资，在不迁移任何数据的情况下实现数据湖现代化改造。

 可扩展且具有弹性

将计算和存储分开，以提高性能并降低成本。

 混合云和多云就绪

将本地环境连接到公共云。
使用 Cloudera Data Platform Private Cloud with IBM 构建现代数据湖 发挥数据湖的威力。将自助 SQL、BI 和数据科学交给业务分析师、主题专家和其他价值创造者。 端到端数据管理

针对从数据采集到治理和数据工程，提供更安全的数据访问权限。在一个平台上一站式提供高级分析和高性能商业智能 (BI)

 针对所有数据提供 SQL 分析

使用 AutoSQL 获得对现有 BI 工具的仓库级 SQL 访问权限，以便您可以直接在数据湖（包括 Hive 和 Impala）上分析数据。

 数据科学规模化

使用 Cloudera Data Platform 中存储的 PB 级数据构建、运行和管理 AI 模型，并提高安全性和治理。

 自动管理和编目

对采集和发现的数据进行编目，并自动生成资产。 无需手动生成元数据或 DDL。

 实时数据仓库

使用 Flink 将最新数据流式传输到数据湖中，并通过 IBM Cognos® Analytics 仪表板实时分享洞察分析。

 真正的混合云环境

通过这种开源设计，促进几乎所有云平台之间实现数据可移植性。
资源 适用于高级分析和 AI 的更多选择和价值

了解 IBM 和 Cloudera 如何在整个企业中提供更好的数据访问、分析和决策。

 借助 Cloudera 和 IBM 迁移至云数据平台的途径

观看此长达 30 分钟的网络研讨会，获取简化 Cloudera Data Platform 路径所需的工具。

 集成 Cloudera Data Platform 和 IBM Cloud Pak for Data

了解如何通过此分步式集成指南支持这两个数据和 AI 平台进行通信。
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 IBM® Big Replicate

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 IBM Db2® Big SQL

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