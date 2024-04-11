一个全面的混合本地平台，用于从边缘到 AI 的集成分析。
Cloudera Data Platform (CDP) Private Cloud 可帮助您通过容器化数据服务加快实现价值的时间，并加速获得数据分析洞察分析。您可以通过 IBM 支持、许可和部署 CDP，使用此平台运行边缘、流媒体、数据工程、ETL、数据仓库、数据可视化和机器学习用例。
将数据架构与支持边缘、流媒体和数据科学用例的强大数据平台相统一。
将一流的数据湖与企业仓储和高级分析功能相结合。
跨所有环境提供安全、合规、迁移和元数据管理。
利用现有投资，在不迁移任何数据的情况下实现数据湖现代化改造。
将计算和存储分开，以提高性能并降低成本。
将本地环境连接到公共云。
针对从数据采集到治理和数据工程，提供更安全的数据访问权限。在一个平台上一站式提供高级分析和高性能商业智能 (BI)
使用 AutoSQL 获得对现有 BI 工具的仓库级 SQL 访问权限，以便您可以直接在数据湖（包括 Hive 和 Impala）上分析数据。
使用 Cloudera Data Platform 中存储的 PB 级数据构建、运行和管理 AI 模型，并提高安全性和治理。
对采集和发现的数据进行编目，并自动生成资产。 无需手动生成元数据或 DDL。
使用 Flink 将最新数据流式传输到数据湖中，并通过 IBM Cognos® Analytics 仪表板实时分享洞察分析。
通过这种开源设计，促进几乎所有云平台之间实现数据可移植性。
了解 IBM 和 Cloudera 如何在整个企业中提供更好的数据访问、分析和决策。
观看此长达 30 分钟的网络研讨会，获取简化 Cloudera Data Platform 路径所需的工具。
了解如何通过此分步式集成指南支持这两个数据和 AI 平台进行通信。
一个统一的数据和 AI 平台，可简化收集、组织和分析数据以及将 AI 融入企业的方式并实现自动化。
IBM Big Replicate 是一个企业级数据复制软件平台，有助于在分布式环境、本地和混合云环境中保持数据一致性。
IBM Db2 Big SQL 是一个企业级、符合 ANSI 标准的混合型 SQL-on-Hadoop 引擎，提供大规模并行处理 (MPP) 和高级数据查询功能。