一个全面的混合本地平台，用于从边缘到 AI 的集成分析。

Cloudera Data Platform (CDP) Private Cloud 可帮助您通过容器化数据服务加快实现价值的时间，并加速获得数据分析洞察分析。您可以通过 IBM 支持、许可和部署 CDP，使用此平台运行边缘、流媒体、数据工程、ETL、数据仓库、数据可视化和机器学习用例。