IBM Big Replicate 是一个企业级数据复制软件平台，可在分布式环境中保持数据的一致性。它是数据湖迁移和现代化、制定恢复点目标接近于零的灾难恢复实施计划，以及支持混合和多区域部署的理想解决方案。

该解决方案是非侵入式的，仅需执行一次源存储的配置，即可完成大数据集的迁移，省去了反复扫描的开销，同时支持对任何进行中的更改执行近乎实时的复制，不会对当前生产系统造成干扰。

