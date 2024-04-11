IBM Big Replicate 是一个企业级数据复制软件平台，可在分布式环境中保持数据的一致性。它是数据湖迁移和现代化、制定恢复点目标接近于零的灾难恢复实施计划，以及支持混合和多区域部署的理想解决方案。
该解决方案是非侵入式的，仅需执行一次源存储的配置，即可完成大数据集的迁移，省去了反复扫描的开销，同时支持对任何进行中的更改执行近乎实时的复制，不会对当前生产系统造成干扰。
支持灾难恢复和高可用性，使恢复时间目标 (RTO) 和恢复点目标 (RPO) 接近于零，以确保在本地部署和混合云环境下维护业务连续性和数据服务级别协议 (SLA) 合规性。
自动执行数据的持续传输，以支持任何云上的数据湖迁移和现代化。转为零中断而设计，允许用户持续处理数据，即使在百万兆字节（PB）级迁移期间也是如此。
无论企业数据需要在本地部署模型还是混合云模型中实时运行，该解决方案均能满足企业当前和未来的数据复制需求。完全数据可移植性意味着企业可以避免被锁定。
支持在任何位置访问任何分布的相同数据。在发生硬件和网络中断时自动重新同步企业数据。
云到本地部署、云到云灾难恢复可提供最短停机时间或最少的数据丢失。及时捕获实时源发生的更改，使本地部署环境和云环境始终保持同步。
获取相关支持，确保全局数据弹性。在另一云端或位置部署强大且一致的对象副本，避免因对象存储器服务故障而造成应用程序停机。
跨不同环境选择性地复制更改，确保一致性，避免供应商锁定。
Big Replicate 支持将 Hadoop、网络文件系统以及领先的云服务提供商作为源和/或目标系统。该平台还支持将 Databricks 和 Snowflake 等独立软件供应商作为目标，传输 Hive 元数据并将 Hive 元数据转换为这些平台所需的格式。
支持在不影响生产环境的情况下迁移任意大小的数据集（从数 TB 到数 PB）。借助横向扩展功能，用户可通过配置传输代理来扩展迁移容量，最大限度提高可用带宽的工作效率。