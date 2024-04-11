IBM® Informix 是一个高性能、始终在线、高度可扩展且易于嵌入的企业级数据库，已针对要求最苛刻的事务和分析工作负载进行优化。作为对象关系引擎，IBM Informix 可无缝集成最佳的关系功能和面向对象的功能，从而支持对复杂的数据结构和关系进行灵活建模。

无缝嵌入式集成： 跨设备和网关以最小容量运行，完美契合边缘计算。

跨设备和网关以最小容量运行，完美契合边缘计算。 高性能事务处理： 每秒可处理超过 200 万个事务，具有完全一致性、并发性和资源使用率，可支持数十万用户。

每秒可处理超过 200 万个事务，具有完全一致性、并发性和资源使用率，可支持数十万用户。 原生支持复杂数据类型： IBM Informix 是一个多模式引擎，可在单个数据库平台内原生支持 SQL、NoSQL/JSON、BSON、时序、时空和用户定义类型。

IBM Informix 是一个多模式引擎，可在单个数据库平台内原生支持 SQL、NoSQL/JSON、BSON、时序、时空和用户定义类型。 与 watsonx 集成： 通过零 ETL 快速、规范地访问 Informix 和其他数据源，并确保跨混合云对 AI 模型进行实时处理

通过零 ETL 快速、规范地访问 Informix 和其他数据源，并确保跨混合云对 AI 模型进行实时处理 混合云部署：借助 IBM® Cloud Pak for Data 平台上的 Informix 容器化版本，您可以更轻松地在公有云、私有云或混合云上进行部署。