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这款嵌入式数据库针从边缘到数据中心的事务性工作负载进行了优化。

试用开发者版本 试用 Innovator-C Edition

可嵌入式高性能数据库，专为边缘及其他环境而打造

 什么是 Informix？

IBM® Informix 是一个高性能、始终在线、高度可扩展且易于嵌入的企业级数据库，已针对要求最苛刻的事务和分析工作负载进行优化。作为对象关系引擎，IBM Informix 可无缝集成最佳的关系功能和面向对象的功能，从而支持对复杂的数据结构和关系进行灵活建模。

  • 无缝嵌入式集成：跨设备和网关以最小容量运行，完美契合边缘计算。
  • 高性能事务处理：每秒可处理超过 200 万个事务，具有完全一致性、并发性和资源使用率，可支持数十万用户。
  • 原生支持复杂数据类型：IBM Informix 是一个多模式引擎，可在单个数据库平台内原生支持 SQL、NoSQL/JSON、BSON、时序、时空和用户定义类型。
  • watsonx 集成：通过零 ETL 快速、规范地访问 Informix 和其他数据源，并确保跨混合云对 AI 模型进行实时处理
  • 混合云部署：借助 IBM® Cloud Pak for Data 平台上的 Informix 容器化版本，您可以更轻松地在公有云、私有云或混合云上进行部署。

 

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利用 watsonx 为分析和 AI 释放 IBM Informix 的数据价值

使用零 ETL 访问您的所有数据，并确保对高级分析和 AI 模型进行实时处理

博客

IBM Informix：IBM 混合云和 AI 战略的关键部分

 点播

网络直播：新增内容和即将推出的功能

优势 无缝嵌入

在各种规模的占用空间中运行 Informix，小至紧凑的 100 MB (Raspberry Pi)，大至大型服务器，以便它能够在边缘设备以及企业级服务器上运行。

 利用任何数据构建更多内容

结合最佳的关系功能和面向对象的功能，支持在单个数据库内对复杂的数据结构和关系进行灵活建模。

 利用实时数据为分析和 AI 提供动力

借助 watsonx.data 的新 Informix 连接器，轻松通过零 ETL 方式访问和查询 IBM Informix 和其他数据源中的多模式数据类型。

 享受高性能吞吐

提高工作效率。IBM Informix 非常适合嵌入式应用程序中的全天候事务和实时分析。

 

 维持全天候事务处理

确保跨混合云应用程序的高级可用性、主动集群和跨区域复制。

 简化混合云部署

在任何云环境中随时随地轻松部署 IBM Informix。
用例
Informix 作为嵌入式数据库

Informix 可提供混合数据库系统，其管理要求和内存占用量极低，但功能十分强大。凭借其主要功能，Informix 成为了需要在设备层面、网关层和云端进行处理的多层架构的理想之选。

  • 安全性：本机加密可保护静态和动态数据。
  • 灵活性：支持灵活的模式、多个 API 和多种配置。
  • 速度：对 JSON、时序数据、空间数据和关系数据进行本机处理。
 为什么分析人员认为 Informix 是边缘分析的理想选择

成功案例

山上的滑雪者沿着粉雪坡滑下
数据集成
让不可能成为可能

Baqueira Beret 开始利用 Informix 实时制定决策，准确性得以提升，并可以整合三条不同业务线的报告。

购买方式
IBM Informix for IBM Cloud Pak for Data

选择 IBM Informix for IBM Cloud Pak for Data，可以通过通用权限在任何云环境或传统的现场部署环境中利用 Informix 的性能和可扩展性。降低成本，以自己的节奏实现现代化，并从其他强大的平台功能中受益，如数据虚拟化、DataOps 和 40 多项分析服务等。这些服务经过容器化处理后可以更快地实现价值。
IBM Informix

如果企业希望寻求一款易于嵌入的数据库解决方案，那么 IBM Informix 就是其首选。它可以简化应用程序开发，让数据管理更加轻松便捷。

 比较不同版本
版本 Informix Developer Edition

免费的 IBM Informix 数据库服务器，面向单个应用程序开发、测试和原型设计。主要功能包括：企业复制 (ER)；无限高可用性 (HA) 集群；内置自主功能；无需管理；易于升级；多平台；支持 UNIX、macOS、Microsoft Windows 和 ARM。

 免费试用 Developer Edition Informix Innovator-C Edition

一种强大的数据库环境，支持小型生产工作负载。可免费用于开发、测试和小型生产环境。主要功能包括：采用嵌入式或工作组计算，无前期成本；具有自主配置和自我管理功能，能够在几乎无人值守的情况下运行；支持 NoSQL；静态加密；仅限一个内核，总共 2 GB RAM；在 Linux、macOS 和 Microsoft Windows 平台上可用。

 

 免费试用 Innovator-C Informix Express Edition

非常适合想要在其应用程序中嵌入数据库的第三方开发者。此版本在所有支持的平台上提供，仅限四个核心，总共有 8 GB RAM。

  • 高可用性：全套高可用性选项，有助于使用低成本硬件。
  • 无前期成本：是应用程序和第三方开发者的理想之选。
  • 灵活性：可通过基本功能和可扩展性灵活部署到各种环境中。
 Informix Workgroup Edition

面向寻求一站式服务器的中型企业或部门，支持中型生产工作负载。在所有支持的平台上提供所有复制选项、灵活的数据存储和利用、图形管理等。

  • 快速部署：易于快速部署的一站式数据处理环境。
  • 高可用性：提供全套高可用性以及其他复制选项，利用低成本硬件保护数据处理环境。
  • 效率：与其他数据库引擎相比，只需不到一半的硬件就能达到相同的性能，这意味着硬件和许可成本已得到降低。
 Informix Enterprise Edition

以一流的效率和敏捷性存储、访问和查询数据。获得实时分析，实现全天候事务处理和无缝数据集成。包含所有支持平台上的所有 Informix 功能（Informix Warehouse Accelerator 除外）。

  • 集成：与工具和应用程序的增强集成有助于加快访问商业智能。
  • 全天候运行：整个网格可全天候运行，无需停机即可进行网格升级、维护和配置。
  • 混合数据库系统：支持结构化和非结构化数据，更具灵活性，并可实现更敏捷的开发。
 Informix Advanced Enterprise Edition

在所有支持的平台上提供全套 Informix 功能套件（包括 Informix Warehouse Accelerator），可实现近乎无限的可扩展性和高速商业智能。

  • 速度：即使数据仓库和操作查询十分复杂，也能实现快速访问和查询。
  • 深度压缩：对表格、索引和二进制大型对象 (BLOB) 进行深度压缩。
  • 效率：高效开发和部署基于时间和基于空间的应用程序，无需额外的许可费用或安装。
资源 什么是 IBM Informix？

深入了解 Informix 的功能、优点以及独特之处。

 什么是 IBM Informix TimeSeries？

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 如何安装 Informix 14.10

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 IBM Informix 的市场机会

Bloor Research 研究了时序数据库和时间数据库市场，以及评估数据库时需要考虑的因素。

 IBM Informix：白天鹅

Bloor Research 讨论了 Informix 的功能，包括对区块链和其他用例的支持。
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