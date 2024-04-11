这款嵌入式数据库针从边缘到数据中心的事务性工作负载进行了优化。
可嵌入式高性能数据库，专为边缘及其他环境而打造
IBM® Informix 是一个高性能、始终在线、高度可扩展且易于嵌入的企业级数据库，已针对要求最苛刻的事务和分析工作负载进行优化。作为对象关系引擎，IBM Informix 可无缝集成最佳的关系功能和面向对象的功能，从而支持对复杂的数据结构和关系进行灵活建模。
使用零 ETL 访问您的所有数据，并确保对高级分析和 AI 模型进行实时处理
IBM Informix：IBM 混合云和 AI 战略的关键部分
网络直播：新增内容和即将推出的功能
在各种规模的占用空间中运行 Informix，小至紧凑的 100 MB (Raspberry Pi)，大至大型服务器，以便它能够在边缘设备以及企业级服务器上运行。
结合最佳的关系功能和面向对象的功能，支持在单个数据库内对复杂的数据结构和关系进行灵活建模。
借助 watsonx.data 的新 Informix 连接器，轻松通过零 ETL 方式访问和查询 IBM Informix 和其他数据源中的多模式数据类型。
提高工作效率。IBM Informix 非常适合嵌入式应用程序中的全天候事务和实时分析。
确保跨混合云应用程序的高级可用性、主动集群和跨区域复制。
在任何云环境中随时随地轻松部署 IBM Informix。
Informix 可提供混合数据库系统，其管理要求和内存占用量极低，但功能十分强大。凭借其主要功能，Informix 成为了需要在设备层面、网关层和云端进行处理的多层架构的理想之选。
选择 IBM Informix for IBM Cloud Pak for Data，可以通过通用权限在任何云环境或传统的现场部署环境中利用 Informix 的性能和可扩展性。降低成本，以自己的节奏实现现代化，并从其他强大的平台功能中受益，如数据虚拟化、DataOps 和 40 多项分析服务等。这些服务经过容器化处理后可以更快地实现价值。
如果企业希望寻求一款易于嵌入的数据库解决方案，那么 IBM Informix 就是其首选。它可以简化应用程序开发，让数据管理更加轻松便捷。
免费的 IBM Informix 数据库服务器，面向单个应用程序开发、测试和原型设计。主要功能包括：企业复制 (ER)；无限高可用性 (HA) 集群；内置自主功能；无需管理；易于升级；多平台；支持 UNIX、macOS、Microsoft Windows 和 ARM。
一种强大的数据库环境，支持小型生产工作负载。可免费用于开发、测试和小型生产环境。主要功能包括：采用嵌入式或工作组计算，无前期成本；具有自主配置和自我管理功能，能够在几乎无人值守的情况下运行；支持 NoSQL；静态加密；仅限一个内核，总共 2 GB RAM；在 Linux、macOS 和 Microsoft Windows 平台上可用。
非常适合想要在其应用程序中嵌入数据库的第三方开发者。此版本在所有支持的平台上提供，仅限四个核心，总共有 8 GB RAM。
面向寻求一站式服务器的中型企业或部门，支持中型生产工作负载。在所有支持的平台上提供所有复制选项、灵活的数据存储和利用、图形管理等。
以一流的效率和敏捷性存储、访问和查询数据。获得实时分析，实现全天候事务处理和无缝数据集成。包含所有支持平台上的所有 Informix 功能（Informix Warehouse Accelerator 除外）。
在所有支持的平台上提供全套 Informix 功能套件（包括 Informix Warehouse Accelerator），可实现近乎无限的可扩展性和高速商业智能。
深入了解 Informix 的功能、优点以及独特之处。
了解 Informix TimeSeries 及其用法和配置方式。
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Bloor Research 研究了时序数据库和时间数据库市场，以及评估数据库时需要考虑的因素。
Bloor Research 讨论了 Informix 的功能，包括对区块链和其他用例的支持。