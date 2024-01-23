陈旧的信息对任何企业来说都是令人头痛的问题。组织每天都需要就供应链、合作伙伴关系、客户支持甚至人员配置做出无数决策。为了确保有效且高效地做出这些抉择，及时获得最新的记录和洞察分析非常重要。
但是，如果报告提供的洞察分析是针对两周前发生而不是当下正在发生的情况，那么重要决策可能会推迟，关键问题可能会由于未被及时识别出来而恶化。这就是巴奎伊拉-贝莱特滑雪场在 2020 年初面临的情况。
“我们一直在使用比较旧的技术，这些系统已接近使用寿命，并且无法共享数据。”巴奎伊拉-贝莱特滑雪场首席信息官 Jose Luis Solé Castellarnau 解释道，“因此，我们很难及时向公司高层管理人员提供做出关键决策所需的综合信息，这种情况也限制了我们为实现增长而开展的工作。”
管理总面积超过 2,000 公顷的滑雪区
以统一的方式进行三个独立业务部门的控制、报告和监督
巴奎伊拉-贝莱特滑雪场设有三个各自独立运营的业务部门：滑雪度假村、酒店业务和旅行社。但是，这三个不同业务部门的业务数据整合存在问题。由于数据整合不充分，该公司员工被迫手动收集和编制全公司范围的财务数据和其他数据，并使用复杂的电子表格来存储整合后的信息。
Castellarnau 补充道：“这项工作非常耗时，通常需要几天才能完成。每当我们必须手动处理数据时，我们都会面临引入错误或其他误导性信息的风险。”
此外，由于制定了积极进取的增长计划，巴奎伊拉-贝莱特滑雪场经常想要并且需要添加后台报告功能。但是，现有系统往往缺乏添加这些所需功能的能力。
Castellnau 指出：“对我们来说，要想克服这些挑战，我们显然需要采用新的软件解决方案，在实现高可靠性的同时提高灵活性。”
考虑了几种潜在解决方案之后，巴奎伊拉-贝莱特滑雪场选择实现标准化运营，并将运营活动迁移到由 IBM 业务合作伙伴 DEISTER, S.A. 提供的 Axional ERP 平台。
Axional 采用基于云的交付模式来运行，允许用户通过通用 Web 浏览器访问解决方案，从而无需投入巨资购置硬件或基础设施。该平台的客户可以从多个后台模块中选择合适的模块，用于为运营活动提供支持。
“我们为巴奎伊拉-贝莱特滑雪场实施的解决方案集成了许多模块，包括资产管理、财务、仓储管理、销售点、商业智能。”Deister 的项目经理 Xavier Adell Forné 指出，“整个 Axional 套件提供了一个统一的管理控制台，员工可以借助该控制台分析数据、运行报告，以及访问所有三个业务部门的记录。为了确保巴奎伊拉-贝莱特滑雪场能够实时管理其业务运营，我们需要采用可靠的高性能事务型数据库来存储数据，因此我们使用了 Informix Enterprise Edition。”
IBM® Informix 解决方案提供了的数据库占用空间较少，能够轻而易举满足 Axional 提供的分析功能的需要，同时还提供了自我管理和自动化管理功能。“随着巴奎伊拉-贝莱特滑雪场增加面向其客户的服务，我们可方便地通过 Informix EDGE 的新功能增强该解决方案。”Deister 首席软件架构师 Vicente Salvador Cubedo 补充道，“例如，他们（巴奎伊拉-贝莱特滑雪场）将会部署大量传感器，这些传感器将通过物联网 (IoT) 协议介入网络，并结合 Informix 时间序列功能，将实时降雪情况和天气情况馈送至其门户网站。”
为了简化 Informix 软件的部署，Deister 选择依靠 IBM 嵌入式解决方案协议 (ESA)。“我们认为这是一项双赢举措。”Deister 全球销售经理 Jordi Escoté 说道，“我们可以向客户提供更简单的合同和许可方案。与此同时，ESA 为我们提供了降低安装和支持成本的优势，这也能让我们的客户受益。更重要的是，IBM 提供了升级保护，可以确保我们的解决方案始终在最新软件版本上运行。”
Castellnau 指出：“我们实现的一大改进，是我们的经理现在可以实时查看和处理信息。“这在以前是几乎做不到的，但现在运营仪表板能够以标准格式显示全公司范围内的当前情况，因此我们可以更快、更准确地做出决策。”
他继续补充道：“我们还可以更好地跟踪和确定需要改进或加大监督力度的领域的关键指标，从而能够在所有三个业务部门中以全新方式提升运营效率并促进协同效应。”
此外，巴奎伊拉-贝莱特滑雪场还可以通过可见性方面的这些实现多项节省。特别是，由于大部分数据收集和报告工作现已实现自动化，该公司能够腾出一些员工的工作时间，并重新分配他们从事能够创造更高利润的工作。通过以全新方式提高采购、仓储管理和维护流程的效率，该公司可以进一步控制材料成本。
此外，得益于由 Axional 提供技术支持的全新环境，巴奎伊拉-贝莱特滑雪场还可以添加新服务并提高客户支持水平。Castellnau 阐述道：“我们简化了雪具租赁流程，大大缩短了租赁流程用时，并且能够实时查看租赁资产的位置和使用情况，从而让游客能够根据个人喜好愉悦特定设备。”
同样，通过将 Axional 与外部在线预订平台集成，该公司扩大了潜在客户池，销售额大幅增长。
“从一开始，Deister 就一直是我们非常有力的技术合作伙伴，帮助我们实现能力的提升和发展。”Castellnau 补充道，“他们了解我们在业务和技术两方面的需求，并派出了专业顾问和工程师，协助我们相当顺利地完成了这次迁移。Axional ERP 套件是我们发现的最强大、最全面的系统之一，可以轻松管理我们复杂的跨行业业务运营的需求。”
Cubedo 评论道："Informix 的性能和可靠性对于整个项目顺利进行至关重要。从自我管理功能，到 Informix Enterprise Replication——我们需要能够不间断运行的系统，而 IBM 提供了相关功能。”
不过，让 Deister 感到满意的不仅仅是 Informix。
Escoté 补充道：“自 1996 年以来，我们一直是 IBM 合作伙伴。这种关系让我们能够为客户构建并提供具有更高质量和更高价值的业务应用程序。但除了技术之外，我们还通过成为合作伙伴并利用 IBM 联合营销资金，提高了我们在社交网络上的知名度以及在客户心目中的地位。这有助我们实现自身业务目标并助力客户实现其目标。”
巴奎伊拉-贝莱特滑雪场（链接位于 ibm.com 外部）坐落在比利牛斯山脉中心地带，是举世闻名的滑雪胜地，拥有大约 161 千米长的雪道和总面积超过 2,000 公顷的滑雪区。除度假村本身之外，该公司还管理着该地区的配套酒店和餐厅以及相关旅行社。
IBM 业务合作伙伴 Deister （链接位于 ibm.com 外部）成立于 1988 年，从事基于云的业务应用程序和技术的设计与开发。该公司总部位于西班牙巴塞罗那，在马德里和安道尔设有办事处。
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美国出品，2021 年 12 月
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