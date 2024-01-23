Castellnau 指出：“我们实现的一大改进，是我们的经理现在可以实时查看和处理信息。“这在以前是几乎做不到的，但现在运营仪表板能够以标准格式显示全公司范围内的当前情况，因此我们可以更快、更准确地做出决策。”



他继续补充道：“我们还可以更好地跟踪和确定需要改进或加大监督力度的领域的关键指标，从而能够在所有三个业务部门中以全新方式提升运营效率并促进协同效应。”

此外，巴奎伊拉-贝莱特滑雪场还可以通过可见性方面的这些实现多项节省。特别是，由于大部分数据收集和报告工作现已实现自动化，该公司能够腾出一些员工的工作时间，并重新分配他们从事能够创造更高利润的工作。通过以全新方式提高采购、仓储管理和维护流程的效率，该公司可以进一步控制材料成本。

此外，得益于由 Axional 提供技术支持的全新环境，巴奎伊拉-贝莱特滑雪场还可以添加新服务并提高客户支持水平。Castellnau 阐述道：“我们简化了雪具租赁流程，大大缩短了租赁流程用时，并且能够实时查看租赁资产的位置和使用情况，从而让游客能够根据个人喜好愉悦特定设备。”

同样，通过将 Axional 与外部在线预订平台集成，该公司扩大了潜在客户池，销售额大幅增长。

“从一开始，Deister 就一直是我们非常有力的技术合作伙伴，帮助我们实现能力的提升和发展。”Castellnau 补充道，“他们了解我们在业务和技术两方面的需求，并派出了专业顾问和工程师，协助我们相当顺利地完成了这次迁移。Axional ERP 套件是我们发现的最强大、最全面的系统之一，可以轻松管理我们复杂的跨行业业务运营的需求。”

Cubedo 评论道："Informix 的性能和可靠性对于整个项目顺利进行至关重要。从自我管理功能，到 Informix Enterprise Replication——我们需要能够不间断运行的系统，而 IBM 提供了相关功能。”

不过，让 Deister 感到满意的不仅仅是 Informix。

Escoté 补充道：“自 1996 年以来，我们一直是 IBM 合作伙伴。这种关系让我们能够为客户构建并提供具有更高质量和更高价值的业务应用程序。但除了技术之外，我们还通过成为合作伙伴并利用 IBM 联合营销资金，提高了我们在社交网络上的知名度以及在客户心目中的地位。这有助我们实现自身业务目标并助力客户实现其目标。”