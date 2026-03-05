IBM Db2 树立了智能体式 AI 时代自主数据库的新标准

Db2 自主数据库体验正在彻底改变数据库管理，其核心驱动力是全新发布的 IBM Db2 Genius Hub。
今天，IBM 推出了 Db2 的新篇章：由新发布的 Db2 Genius Hub 提供技术支持的自主数据库。该自主数据库能够主动监控、检测并对问题做出反应， 在人类监督下适时自主行动。
Db2 Genius Hub 是下一代人工智能驱动控制台，它实现了这一体验。它将数据库操作从被动故障排查转变为主动的、基于智能体的弹性，从而改变了 DBA 管理庞大、复杂数据环境的方式。
数十年来，Db2 一直为可靠性不容妥协、停机绝不容许的任务关键型工作负载提供支持。Db2 Genius Hub 为这些 Db2 环境带来了智能优先的操作，数据团队在此可以体验到：
多年来，数据库操作一直困在“维持运转”的手动劳动循环中。当 DBA 被无休止的警报循环、零散的脚本和被动的故障排查所束缚时，企业就失去了其最宝贵的资产：创新的时间。我们正在超越维护阶段，迈向受管控的自治未来。在这个未来中，数据库系统处理边界清晰的任务，同时将人的判断置于核心位置，从而解放团队，让他们专注于推动创新和弹性的工作。
“许多供应商满足于给遗留基础设施贴上泛泛的‘AI 赋能’标签，并称之为现代化，而 IBM 则通过 IBM Db2 Genius Hub 承担了繁重的工作，将智能体式推理直接嵌入到数据库管理体验中，”The Futurum Group 副总裁兼业务负责人 Brad Shimmin 表示。“今天提供的这些功能并非简单的‘AI 包装’。Db2 Genius Hub 旨在成为真正的效能倍增器，将数据库管理员的角色从被动的仪表板监控转变为主动的治理。通过自动化处理当今消耗数据团队大量精力的操作性琐碎工作，此次发布提供了务实的自主能力，这正是企业释放真正商业价值所需要的。”
Db2 Genius Hub 是由 AI 驱动的数据管理控制台，为 Db2 操作引入自主功能，其基础是 AI 驱动的推理和内置的智能体式工作流。
Db2 Genius Hub 为自主数据库操作指明了清晰的方向，同时让团队保持掌控。在发布之初，它作为人机协同系统运行，其执行设计需要明确批准且自动化范围边界清晰。随着我们对 Db2 Genius Hub 的持续发展，该控制台的功能将在安全且受管控的领域扩展自主操作，使团队能够按照自己的节奏采用自主功能，同时在生产环境中保持透明度和控制力。
Db2 Genius Hub 通过三个核心操作领域提供自主数据库功能，这三个领域定义了日常数据库操作将如何改变：
团队在分秒必争的事故处理期间，最能感受到其带来的巨大影响。
“IBM Db2 Genius Hub 是我们数据团队的效能倍增器，”Fillmore Group 首席执行官 Frank Fillmore 表示。“效果立竿见影：我们不再需要从仪表板和日志中重构事故过程，而是可以在几分钟内弄清楚‘发生了什么变化’以及‘下一步该怎么做’。而且，由于该系统设计为人机协同控制，我们可以在不放弃监督的情况下更快地行动。这是能助力业务扩展的创新类型。”
以下通过团队经常遇到的事故场景——午间事故响应，来展示其实际应用。
结果：缩短了解决时间，减少了中断，并以更高的信心进行操作。
长期以来，在性能、可预测性和治理至关重要的场景中，Db2 一直是企业信赖的数据库。Db2 Genius Hub 是 IBM 的又一次飞跃，它带来了自主数据库体验，将智能体式智能引入任务关键型工作负载的管理中。
IBM Db2 Genius Hub 现已推出。立即注册开始试用，按照自己的节奏（从动手探索到生产运维）采用自主数据库体验。
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* 结果基于内部预发布测试。指标为初步数据，可能因环境、工作负载和配置而异。