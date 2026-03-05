IBM Db2 树立了智能体式 AI 时代自主数据库的新标准

数十年来，Db2 一直为可靠性不容妥协、停机绝不容许的任务关键型工作负载提供支持。Db2 Genius Hub 为这些 Db2 环境带来了智能优先的操作，数据团队在此可以体验到：

管理成本降低高达 25%， 通过 更早的信号关联帮助防止事件升级为业务中断。*

更早的信号关联帮助防止事件升级为业务中断。* 年度人工干预减少高达 30%， 减少用于应急处理的手动工时、减少升级次数，并实现更可预测的事件处理。*

减少用于应急处理的手动工时、减少升级次数，并实现更可预测的事件处理。* 解决时间缩短高达 35%，减少关联警报、日志和仪表板的时间；更多时间用于结合上下文采取行动。*

多年来，数据库操作一直困在“维持运转”的手动劳动循环中。当 DBA 被无休止的警报循环、零散的脚本和被动的故障排查所束缚时，企业就失去了其最宝贵的资产：创新的时间。我们正在超越维护阶段，迈向受管控的自治未来。在这个未来中，数据库系统处理边界清晰的任务，同时将人的判断置于核心位置，从而解放团队，让他们专注于推动创新和弹性的工作。

“许多供应商满足于给遗留基础设施贴上泛泛的‘AI 赋能’标签，并称之为现代化，而 IBM 则通过 IBM Db2 Genius Hub 承担了繁重的工作，将智能体式推理直接嵌入到数据库管理体验中，”The Futurum Group 副总裁兼业务负责人 Brad Shimmin 表示。“今天提供的这些功能并非简单的‘AI 包装’。Db2 Genius Hub 旨在成为真正的效能倍增器，将数据库管理员的角色从被动的仪表板监控转变为主动的治理。通过自动化处理当今消耗数据团队大量精力的操作性琐碎工作，此次发布提供了务实的自主能力，这正是企业释放真正商业价值所需要的。”