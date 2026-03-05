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人工智能 IT 自动化

IBM Db2 树立了智能体式 AI 时代自主数据库的新标准

Db2 自主数据库体验正在彻底改变数据库管理，其核心驱动力是全新发布的 IBM Db2 Genius Hub。

发布日期 2026年3月5日

今天，IBM 推出了 Db2 的新篇章：由新发布的 Db2 Genius Hub 提供技术支持的自主数据库。该自主数据库能够主动监控、检测并对问题做出反应， 在人类监督下适时自主行动。

Db2 Genius Hub 是下一代人工智能驱动控制台，它实现了这一体验。它将数据库操作从被动故障排查转变为主动的、基于智能体的弹性，从而改变了 DBA 管理庞大、复杂数据环境的方式。

自主驱动任务关键型工作负载

数十年来，Db2 一直为可靠性不容妥协、停机绝不容许的任务关键型工作负载提供支持。Db2 Genius Hub 为这些 Db2 环境带来了智能优先的操作，数据团队在此可以体验到：

  • 管理成本降低高达 25%， 通过更早的信号关联帮助防止事件升级为业务中断。*
  • 年度人工干预减少高达 30%， 减少用于应急处理的手动工时、减少升级次数，并实现更可预测的事件处理。*
  • 解决时间缩短高达 35%，减少关联警报、日志和仪表板的时间；更多时间用于结合上下文采取行动。*

多年来，数据库操作一直困在“维持运转”的手动劳动循环中。当 DBA 被无休止的警报循环、零散的脚本和被动的故障排查所束缚时，企业就失去了其最宝贵的资产：创新的时间。我们正在超越维护阶段，迈向受管控的自治未来。在这个未来中，数据库系统处理边界清晰的任务，同时将人的判断置于核心位置，从而解放团队，让他们专注于推动创新和弹性的工作。

“许多供应商满足于给遗留基础设施贴上泛泛的‘AI 赋能’标签，并称之为现代化，而 IBM 则通过 IBM Db2 Genius Hub 承担了繁重的工作，将智能体式推理直接嵌入到数据库管理体验中，”The Futurum Group 副总裁兼业务负责人 Brad Shimmin 表示。“今天提供的这些功能并非简单的‘AI 包装’。Db2 Genius Hub 旨在成为真正的效能倍增器，将数据库管理员的角色从被动的仪表板监控转变为主动的治理。通过自动化处理当今消耗数据团队大量精力的操作性琐碎工作，此次发布提供了务实的自主能力，这正是企业释放真正商业价值所需要的。”

什么是 Db2 Genius Hub？

Db2 Genius Hub 是由 AI 驱动的数据管理控制台，为 Db2 操作引入自主功能，其基础是 AI 驱动的推理和内置的智能体式工作流。

Db2 Genius Hub 为自主数据库操作指明了清晰的方向，同时让团队保持掌控。在发布之初，它作为人机协同系统运行，其执行设计需要明确批准且自动化范围边界清晰。随着我们对 Db2 Genius Hub 的持续发展，该控制台的功能将在安全且受管控的领域扩展自主操作，使团队能够按照自己的节奏采用自主功能，同时在生产环境中保持透明度和控制力。

定义自主化转变的 3 个操作领域：维护、修复和响应

Db2 Genius Hub 通过三个核心操作领域提供自主数据库功能，这三个领域定义了日常数据库操作将如何改变：

  1. 智能体式维护：处理引擎更新、补丁修复、健康检查、性能优化以及备份和恢复等重复性运维工作。通过自动化这些边界清晰的任务，Db2 Genius Hub 减少了持续的手动工作量，同时有助于在整个数据库环境中维持一致的性能和可用性。
  2. 智能体式修复：持续分析工作负载行为和系统信号，尽早发现异常并防止问题发生。这包括在锁定行为、查询回退和工作负载排队影响用户之前进行检测，从而减少需要人工关注的警报数量。
  3. 智能体式响应：当问题确实发生时，Db2 Genius Hub 通过执行变更分析、多步骤调查和深度 Log Analysis 来缩短解决时间。系统会提供清晰的、带有上下文的解释来指导后续步骤，减少手动进行根本原因调查所花费的时间。

观看 Db2 Genius Hub 的实际操作：异常检测变更分析对话式遥测搜索

在分秒必争时 Db2 Genius Hub 的表现

团队在分秒必争的事故处理期间，最能感受到其带来的巨大影响。

“IBM Db2 Genius Hub 是我们数据团队的效能倍增器，”Fillmore Group 首席执行官 Frank Fillmore 表示。“效果立竿见影：我们不再需要从仪表板和日志中重构事故过程，而是可以在几分钟内弄清楚‘发生了什么变化’以及‘下一步该怎么做’。而且，由于该系统设计为人机协同控制，我们可以在不放弃监督的情况下更快地行动。这是能助力业务扩展的创新类型。”

以下通过团队经常遇到的事故场景——午间事故响应，来展示其实际应用。

  • 下午 2:00——智能体式修复：系统及早标记出可能威胁可用性的性能异常。Db2 Genius Hub 识别出最可能的原因并提供支持证据，因此团队无需从头开始排查。
  • 下午 2:01——智能体式响应：DBA 审查分析结果并深入探究根本原因：发生了什么变化？为何会出现问题？Db2 Genius Hub 提供查询和计划级别的上下文，以及用于验证和解决的推荐后续步骤。
  • 下午 2:04——智能体式维护：DBA 运行弹性检查以确认没有其他危险信号，然后应用经批准的、AI 推荐的修复方案，使数据库恢复正常健康状态。

结果：缩短了解决时间，减少了中断，并以更高的信心进行操作。

重新定义自主数据库

长期以来，在性能、可预测性和治理至关重要的场景中，Db2 一直是企业信赖的数据库。Db2 Genius Hub 是 IBM 的又一次飞跃，它带来了自主数据库体验，将智能体式智能引入任务关键型工作负载的管理中。

IBM Db2 Genius Hub 现已推出。立即注册开始试用，按照自己的节奏（从动手探索到生产运维）采用自主数据库体验。

选择您的入门路径：

  • 快速试用：立即开始试用， 深入了解 Db2 Genius Hub。
  • 在生产环境中运行：Db2 AI Standard 和 Db2 AI Advanced 均包含 Db2 Genius Hub。 
  • 已经在使用 Db2 Intelligence Center？购买了 Db2 Intelligence Center 的客户将升级至 Db2 Genius Hub。了解更多

详细了解 Db2 Genius Hub

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Miran Badzak

Director, Databases

IBM Software

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Db2, IBM Data & AI

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* 结果基于内部预发布测试。指标为初步数据，可能因环境、工作负载和配置而异。