AWS Lake Formation 可帮助解决数据湖的安全问题。对于 Amazon S3 用户，它是一种无缝集成并支持您对数据实施精细的安全策略。AWS Lake Formation 可为您提供三项关键功能：

1. 快速构建数据湖：这意味着只需几天即可，而不是几个月。您可以更快地移动、存储、更新数据并对其进行编目，同时自动组织和优化数据。

2. 简化安全管理：您可以集中定义和执行安全、治理与审计策略。

3. 让数据易于发现和共享：对公司的所有数据资产进行编目，并在不同使用者之间轻松共享数据集。

如果您正在使用或计划使用 AWS S3，我们建议您考虑使用 AWS Lake Formation，因为它是对数据湖实施安全策略的一种简便方法。作为堆栈的一部分，您还需要一个查询引擎，以便能对数据湖进行分析。目前，用于执行此操作的最流行的引擎是 Presto，它是一个专为数据湖而构建的开源 SQL 查询引擎。

我们已让开始使用此堆栈变得十分容易：AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation。我们提供适用于 Presto 的 SaaS，其中附带与 S3 和 Lake Formation 的现成集成，因此您可在几小时内建立并运行一个完整的数据湖分析堆栈。