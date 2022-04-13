生产者对特定领域数据的理解使其能够制定侧重于记录、质量和访问的数据治理政策，进而赋能全组织实现自助应用。虽然这种联合方法消除了与集中式单一系统相关的众多运营瓶颈，但这并不代表您无法使用传统存储系统，例如数据湖或数据仓库，这仅仅意味着其应用场景已从单一集中式数据平台转变为多个去中心化数据存储库。

值得注意的是，数据网格可促进云原生和云平台技术的普及，从而扩展并实现数据管理的目标。这一概念通常与微服务相提并论，以帮助受众理解其在该环境中的应用。由于该分布式架构对于扩展整个组织的数据需求大有帮助，因此可以推断：数据网格并不适用于各类企业，即小型企业无法从数据网格中获益，因为其企业数据不像大型组织那么复杂。

IT 科技咨询公司 ThoughtWorks 的技术总监 Zhamak Dehghani 因推广数据网格解决方案的理念而备受赞誉，该方案旨在解决集中式单一数据结构固有的挑战，例如数据可访问性和组织性。新冠疫情期间，该方案进一步加速应用，旨在推动文化变革并降低组织数据管理的复杂性。