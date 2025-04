在复杂图形中,要识别哪些节点可以通过其他节点的有向路径“可达”,可能会比较困难。在传递闭包中,节点之间的这种间接连接被识别并以图表形式呈现。

例如,如果图中有一个连接节点 A 和节点 B 的有向边缘,还有一个连接节点 B 和节点 C 的有向边缘,则表示 A 和 C 是间接连接的。除了 A 和 B 以及 B 和 C 之间原有的有向边缘之外,传递闭包还会产生一条连接 A 和 C 的全新有向边缘,即这两个节点之间的最短路径。与拓扑排序一样,可以使用算法进行传递闭包计算。