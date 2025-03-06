为了更好地理解什么是有向无环图，让我们先对其构成进行分解：

节点：节点又称顶点，表示图形上的实体、对象或变量。它们通常用点或圆圈表示。

边缘：边缘表示实体之间的连接。它们用线条表示。

定向边缘：定向边缘表示只能从一个方向遍历的连接。这些边缘上的箭头指示它们的方向。

有向图：指的是完全由有向边缘组成的图。相反，没有有向边缘的图就是无向图。

碰撞器：碰撞器是有 2 条有向边缘指向它们的节点。

路径：路径是将一个给定节点连接到另一个节点的一系列边缘。完全由定向边缘组成的路径称为定向路径。表示因果关系的有向路径称为因果路径。

树：在计算机科学中，树是一种有向无环图，其中除了起始节点（“根”节点）外，每个节点都只有 1 条指向它的有向边缘。虽然边缘从根节点延伸，但没有边缘指向根节点。

除了了解 DAG 的各个部分之外，认识到它缺少的一个组件也很重要：循环。有向无环图中的“无环”是指这些图中没有循环或闭环。换言之，当从 DAG 中的 1 个节点开始并遍历后续节点和边缘时，则不可能返回到起始节点。