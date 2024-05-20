虽然数据市场主要面向外部，但也有内部市场或数据交易所，可以专注于内部和外部数据共享，为组织的数据需求提供集中式平台。高级搜索和筛选功能可帮助用户找到根据其特定需求量身定制的相关数据。这些平台通常托管在云服务上，允许数据生产者轻松上传他们的数据集。

从历史上看，请求访问外部数据涉及联系多个提供商、进行合同谈判和管理复杂的数据传输。大数据的激增使得数据市场成为现代企业寻求使数据更易于获取和用于创新的必需品。各行各业的组织都明白，他们收集和生成的数据不仅是运营的副产品，而且是可以用来获得竞争优势的宝贵资产。

公司利用数据来维持和扩大其市场地位。例如，大型零售连锁店使用数据来更有效地管理库存、预测销售趋势并优化物流。科技巨头分析用户数据，以改进产品功能，并更有效地投放针对性广告。随着机器学习 (ML) 和 人工智能 (AI) 功能的成熟，企业的内部数据不足以构建准确且相关的模型，从而推动了对外部数据访问的需求。

这些外部数据来自共享生态系统，例如开放数据政府计划、智慧城市的传感器数据、城市数据交易所以及第三方商业数据提供商。数据市场的出现使组织能够获得明智决策、增强商业智能以及应用 AI 与 ML 模型所需的数据。