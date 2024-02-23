随着企业开始投资先进的数据存储技术，让数据可得到广泛访问和使用，从而生成业务洞察分析并实现决策自动化，数据工程师面临着各种挑战，因为解决方案无法按预期进行扩展。由于数据经常充满错误、不完整、没有意义或真实性，而且他们对生成这些数据的源域知之甚少，因此工程师们难以纠正他们不知道或不理解的内容。

数据工程师认识到改变现代分布式架构的设计方法的必要性。他们看到了采用新方法的重要性，该方法围绕其旨在支持的特定业务领域组织架构。这种方法结合了产品思维，开发出功能强大、用户友好的自助式数据基础设施。1

产品思维所涉及的不仅仅是产品的功能，而是要创造出能与用户产生共鸣并在市场中脱颖而出的有意义的解决方案。这种理念影响着产品开发过程的每个阶段，从构思到发布和迭代。工程师们意识到，通过将数据视为产品，他们可以显著提高数据在组织内的使用和价值。

通过采用将数据集视为产品的方法，创建了特定业务领域的领域团队，负责在组织内管理和传播数据，从而更好地集中这些数据的主要消费者（通常是数据科学家和工程师）的用户体验。

这些领域团队通过 API（应用程序编程接口）共享数据，并附带全面的文档、强大的测试环境和明确的性能指标。

一个成功的 DaaP 必须满足以下要求：

易于发现 可寻址 值得信赖 有据可查 能够使用其他数据产品 安全

这意味着，在 DaaP 方法中，数据必须易于查找、可靠、清楚地表示什么、可以与其他数据集成，并防止未经授权的访问。

将 DaaP 看成是航空旅行，每一条数据都是一位航空旅客：组织和用户需要知道每个数据点来自哪里，它们经历了哪些转型，以及它们最终会去向哪里。这称为数据沿袭，是有效采用 DaaP 的关键要素。通过使用 IBM InfoSphere、AWS Glue 或 Cloudera Data Hub 等工具，组织可以管理元数据并跟踪数据旅程，以确保透明度并避免混淆。

每位旅客经过适当审查后，便可登机。正如航空公司需要确保飞机足够大和坚固以容纳乘客一样，组织也必须使用可扩展的基础架构来适应不断增长的数据量和多次访问请求。根据组织的特定业务需求和细分市场，有许多基于云的平台、开源解决方案和商业平台可供组织选择。

现在，想象需要航班信息，但系统宕机了。这会破坏旅客的信任，并让航空公司显得不可靠、无效，而这正是 DaaP 工具需要持续交付的原因。这也是组织必须提供有关数据恢复和冗余的明确计划和报告的原因。

没有安检就没有航空旅行，DaaP 也是如此。基于角色的访问控制、数据加密和入侵检测系统等安全功能可保护敏感数据，并确保遵守 GDPR 和 HIPAA 等法规。治理实践，包括数据质量监控、编目和变革管理，确保组织的数据可靠且可访问。