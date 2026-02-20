要理解数据互操作性的价值和重要性，思考一下缺乏它时会发生什么会有所帮助。

例如，想象一本食谱放在高书架的顶层。有些人能够到它；其他人可能甚至看不见它，更不用说从书架上拿下来了。

那些能够到食谱的人发现，其中的配方在计量单位上反复切换，时而使用英制单位（如汤匙和盎司），时而使用公制单位（如克和升）。

在这种情况下，读者被迫不断进行换算——这是一项耗时且乏味的体验。而在进行这些换算的过程中，就有可能犯错，导致不理想的结果。

这些挑战与组织在数据访问和可解读性方面面临的挑战相似。但当利益相关者和系统无法访问数据，或难以将其转换为可用值时，其后果往往比一碗咸汤或塌陷的舒芙蕾更严重。

这意味着团队无法利用关键数据资产进行协作、获取洞察、识别问题和把握机遇。

这意味着医疗保健提供者可能会错过关于患者病情的关键细节，导致治疗效果不佳。这意味着投资组合经理可能无法察觉正在发展的市场趋势，损害客户的投资回报。

这意味着一个智能体式 AI 系统可能因为无法访问最新的库存数据而无法优化生产计划。这意味着来自不同机构的急救人员可能对同一情况有不同认知，阻碍紧急情况下的成功合作。

此时，数据互操作性登场。

通过数据互操作性，来自不同数据源的信息被组织成标准格式，以便于不同业务部门和系统解读和兼容。并且，通过确保系统间数据交换的链接，数据互操作性使广泛的利益相关者能够直接访问这些信息。

尽管数据互操作性长期以来一直很重要——例如，用于零售和制造业数据的通用产品代码 (UPC) 可追溯到 1973 年1——但随着数据驱动决策和自动化成为实际业务运营的核心，其重要性愈发凸显。

专注于商业智能和人工智能 (AI) 计划的企业，必须确保正确的数据能够被需要的人和系统获取、理解和使用。数据互操作性有助于实现这一点。