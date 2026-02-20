企业可以通过标准化其数据资产，并采用必要的基础设施和协议来支持数据共享，从而实现数据互操作性。互操作数据的一些常见特征包括：
随着信息生态系统持续扩大和复杂化，数据互操作性在金融服务、医疗保健和政府等部门中扮演着关键角色。这些及其他行业的组织依赖无缝数据交换来支持关键功能，例如做出投资决策、确定医疗方案和执行公共安全措施。
虽然建立数据互操作性可能具有挑战性，但软件解决方案可以提供帮助。数据清洗工具、API 管理软件和数据整合平台能够使企业培育出强大的数据环境，让所需系统和利益相关者能够随时获取和使用信息。
要理解数据互操作性的价值和重要性，思考一下缺乏它时会发生什么会有所帮助。
例如，想象一本食谱放在高书架的顶层。有些人能够到它；其他人可能甚至看不见它，更不用说从书架上拿下来了。
那些能够到食谱的人发现，其中的配方在计量单位上反复切换，时而使用英制单位（如汤匙和盎司），时而使用公制单位（如克和升）。
在这种情况下，读者被迫不断进行换算——这是一项耗时且乏味的体验。而在进行这些换算的过程中，就有可能犯错，导致不理想的结果。
这些挑战与组织在数据访问和可解读性方面面临的挑战相似。但当利益相关者和系统无法访问数据，或难以将其转换为可用值时，其后果往往比一碗咸汤或塌陷的舒芙蕾更严重。
这意味着团队无法利用关键数据资产进行协作、获取洞察、识别问题和把握机遇。
这意味着医疗保健提供者可能会错过关于患者病情的关键细节，导致治疗效果不佳。这意味着投资组合经理可能无法察觉正在发展的市场趋势，损害客户的投资回报。
这意味着一个智能体式 AI 系统可能因为无法访问最新的库存数据而无法优化生产计划。这意味着来自不同机构的急救人员可能对同一情况有不同认知，阻碍紧急情况下的成功合作。
此时，数据互操作性登场。
通过数据互操作性，来自不同数据源的信息被组织成标准格式，以便于不同业务部门和系统解读和兼容。并且，通过确保系统间数据交换的链接，数据互操作性使广泛的利益相关者能够直接访问这些信息。
尽管数据互操作性长期以来一直很重要——例如，用于零售和制造业数据的通用产品代码 (UPC) 可追溯到 1973 年1——但随着数据驱动决策和自动化成为实际业务运营的核心，其重要性愈发凸显。
专注于商业智能和人工智能 (AI) 计划的企业，必须确保正确的数据能够被需要的人和系统获取、理解和使用。数据互操作性有助于实现这一点。
与其他数据管理实践和支柱一样，数据互操作性使组织能够充分利用其数据资产。数据互操作性的好处包括：
建立数据互操作性可以是一个渐进的过程，组织需要逐步实现不同级别的通用互操作性。适用于数据交换的级别包括：
通过已建立的基础设施和协议在系统间传输信息。也称为基础互操作性或技术互操作性。
所交换的数据采用不同系统都能理解的格式和结构。也称为结构互操作性。
由于共享的术语，系统能够理解所交换数据的含义。
组织协调其运营和数据治理政策，使信息能够在它们之间自由、安全地流动。
企业通常会遵循以下步骤来实现不同级别的数据互操作性：
将来自不同数据结构的信息转换为通用数据格式（如 JSON 和 XML），实现语法互操作性。
JSON（JavaScript 对象表示法）是一种基于 JavaScript 编程语言的简单数据交换格式。一条 JSON 消息由名称-值对（对象）和有序的值集合（数组）组成。4XML 数据格式是一种符合可扩展标记语言规则的格式，允许创建自定义标签来定义数据。5
建立描述数据元素的通用词汇表，有助于实现语义互操作性。例如，在医疗保健领域，通用编码系统 LOINC（逻辑观测标识符名称和代码）以精细的细节来标识特定的实验室测试。
代码 806-0 表示对脑脊液中的白细胞进行人工计数。如果两个不同的实验室在不同时间对同一患者进行该项测试，该代码将向医疗保健提供者表明进行了什么测试，并且结果可以进行比较，从而为患者的诊疗结果提供洞察。
在确定数据格式、通用术语和传输协议方面，企业不必从头开始。各种互操作性框架和标准提供了针对行业、学科和技术的指导——有些是法律强制要求的——说明如何建立数据互操作性和互操作系统。
这些标准可以确保企业内部以及不同组织之间的互操作性，帮助它们实现组织互操作性。
这些框架包括：
数据治理计划通过管控数据的收集、处理和使用，来确保组织数据的质量、安全性和可用性。因此，它们可以通过建立促进跨系统数据交换的程序，为数据互操作性提供有力支持。
然而，重要的是要注意，数据治理与数据互操作性之间存在共生关系——也就是说，不仅是数据治理支持数据互操作性，数据互操作性也能反过来支持数据治理，尤其是在合规性方面。
根据哈佛商学院的研究，数据互操作性有助于组织满足数据追踪和监管审计方面的法规要求。研究人员发现，尤其是内部数据 API，帮助组织满足了欧盟《通用数据保护条例》(GDPR) 的要求。7
在实现数据互操作性目标的过程中，组织可能会面临无数挑战。常见挑战包括：
实现数据互操作性通常涉及引入新的工具和系统，包括集成软件，这需要培训员工使用。技术提供商通常会提供教程和其他资源，帮助员工熟悉整合解决方案。此外，与其他技术采用计划一样，指定领导者来倡导使用数据互操作性的整合工具，有助于鼓励更广泛的应用。
各行业和领域的数字化以及日益增强的数据驱动特性，使得数据互操作性在公共和私营部门都具有广泛的适用性。
金融服务业以数据为基础运行，银行、经纪自营商、保险公司和支付处理机构等组织每天都要交换关于交易、买卖等海量信息。数据孤岛和数据格式不一致等挑战，使得数据互操作性成为提高行业效率的关键。8
政府机构和部门依靠数据互操作性，在政策和计划上进行更有效的协作。例如，智利和乌拉圭的数据互操作性工作帮助其政府解读复杂的气候变化数据，使他们能够更好地利用这些数据进行监测和减缓措施。9
数据互操作性使医疗保健组织能够共享重要的医疗数据——如患者记录和免疫登记——这有助于医疗服务提供者改善患者护理。在美国，对于接受医疗保险或医疗补助支付的机构，通过电子健康档案 (EHR) 技术实现医疗数据互操作性是被强制要求的。10
不同的技术和平台可以帮助企业实现数据互操作性，包括：
设计数据战略，消除数据孤岛、降低复杂性并提高数据质量，以获得卓越的客户和员工体验。
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1“通用产品码”。IBM.com 检索于 2026 年 2 月 11 日。
2“互操作性”。互联网政策评论。2024 年 4 月 4 日。
3“企业互操作性框架”。 互操作性企业建模与本体论开放研讨会论文集。2006 年 1 月。
4“使用 JSON 数据”。 IBM Integration Bus。2025 年 8 月 26 日。
5“XML 概述”。 IBM Sterling B2B Integration SaaS。2026 年 1 月 20 日。
6“元数据收割协议：OAI-PMH 在数字资源整合中的作用”。国际应用科学研究与创新杂志。2025 年 8 月 11 日。
7“数据治理、互操作性与标准化：组织对隐私法规的适应”。哈佛商学院。2023 年。
8“数据互操作性在金融服务业的重要性”。Moody 分析。检索于 2026 年 2 月 11 日。
9“要实现数据互操作性，我们需要从‘人的互操作性’开始”。世界银行博客。2023 年 11 月 27 日。
10“医疗保险和医疗补助促进互操作性计划基础”。CMS.gov.检索于 2026 年 2 月 11 日。
11“数据标准和互操作性的重要性”。重塑出行联盟。2023 年 4 月。