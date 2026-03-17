企业会持续 生成源源不断的 实时 运营 数据——交易、应用事件、供应链更新、 欺诈警报、 客户互动 等等。 然而， 这些信号 常常 分散于不同系统 ，且 送达时已为时过晚，无法支持现代 AI 与自动化。 事实 上， 约 80% 的企业依赖陈旧数据进行决策，这增加了错失机遇的风险。

随着 AI 从实验阶段走向 生产阶段，挑战已不再是对数据的访问，而是如何获取可信、实时且具备上下文的数据，以支持 AI 系统与 自动化的运行。

通过将 Confluent 与 IBM 的 数据、 集成 及 Z 系列产品组合相结合，IBM 正在构建一个 智能 数据平台 ，将 流动数据 与 混合环境中实现 AI 运营化所需的上下文、治理、 集成 及基础设施连接起来。

在本篇博客中，我们将探讨 IBM 与 Confluent 如何携手实现：