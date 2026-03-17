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IBM 收购 Confluent，为应用和 AI 智能体连接、处理与管理实时数据

随着 IBM 完成对  Confluent 的收购，IBM 将 事件流 与其在 数据 管理、 集成 及 企业基础设施 领域的优势相结合，助力组织 利用 持续流动、为  AI 就绪的 数据实现实时成果 。

发布日期 2026年3月17日

企业会持续 生成源源不断的 实时 运营 数据——交易、应用事件、供应链更新、 欺诈警报、 客户互动  等等。 然而， 这些信号 常常 分散于不同系统 ，且 送达时已为时过晚，无法支持现代  AI  与自动化。 事实 上， 约 80% 的企业依赖陈旧数据进行决策，这增加了错失机遇的风险。

随着  AI 从实验阶段走向 生产阶段，挑战已不再是对数据的访问，而是如何获取可信、实时且具备上下文的数据，以支持  AI  系统与 自动化的运行。

通过将 Confluent 与 IBM 的 数据、 集成 及 Z 系列产品组合相结合，IBM 正在构建一个 智能 数据平台 ，将 流动数据 与 混合环境中实现 AI 运营化所需的上下文、治理、 集成 及基础设施连接起来。

在本篇博客中，我们将探讨 IBM 与 Confluent 如何携手实现：

  • 通过 IBM  watsonx.data  为 AI 与分析提供可信的实时数据
  • 通过 IBM  集成技术将 实时事件转化为自动化业务行动 
  • 为 IBM Z 应用与数据扩展事件流功能

通过 IBM watsonx.data 与 Confluent 为 AI 提供可信的实时数据

将实时事件转化为 受管控的 上下文 并应用于混合环境 ，是实现 可信 企业 AI 运营化的关键一步。 这 正是 Confluent 与  IBM  watsonx.data  产品组合 发挥真正价值之处。

Confluent 负责从应用、系统和数字渠道中流式传输实时运营事件。统一的 watsonx.data 产品组合通过以下方式使这些数据能够有效用于 AI 与分析：watsonx.data 开放的混合数据基础、watsonx.data integration数据集成能力以及 watsonx.data intelligence数据智能能力。二者结合，帮助企业摆脱孤立的事件流，转而提供受治理、可复用的数据产品，为分析、应用及 AI 提供支持。 

这些联合能力 使组织能够：

  • 为 AI 智能体、分析 平台 及运营应用提供跨混合环境的可信实时数据产品
  • 利用 无代码智能体 跨混合环境构建与执行 实时 及 批处理数据管道 ，简化集成与 数据 编排
  • 为源自流式管道的数据提供上下文，使团队能够发现、理解并治理这些数据，用于分析与 AI。

其成果是为企业 AI 构建了更坚实的基础， 使模型与智能体能够基于动态 数据与静态 数据 运行 ，并具备企业应用 所需的 上下文与治理能力。

通过 IBM 集成技术与 Confluent 实现从实时事件到业务行动的转化 

当系统能够在事件发生时即时采取行动，真正的价值才能得以实现。 这正是 Confluent 与 IBM  集成产品组合（包括  IBM MQ  与  webMethods  混合集成）发挥作用之处——将实时事件转化为业务行动。

Confluent 提供跨企业流式传输运营 事件的 基础支撑。IBM MQ 确保这些事件能够可靠、安全地交付至关键任务系统，而  webMethods  混合集成则跨混合环境连接应用、 API  与工作流，使正确的系统能够自动响应。 这些技术相结合，助力企业从实时洞察迈向 可信 执行。

这一 强大的技术 组合 使组织能够：

  • 创建共享的实时数据流 ，供多个团队、 应用 和 AI 智能体访问与复用，避免重复建设，确保运营事件能够跨企业一致流动
  • 将实时数据与运行业务的系统相连接，跨混合环境整合应用、API、SaaS  平台 及核心系统，同时 保持 企业级的可靠性、 安全性 与治理能力
  • 将事件转化为成果，在 重要事件 发生时触发自动化工作流与系统响应，使 AI 驱动的应用与自动化能够基于当前业务信号采取行动

其成果是打造一个响应更迅速的企业，使业务中流动的事件能够自动触发跨 应用、 系统 和 AI 驱动工作流的恰当行动。

通过 Confluent 为 IBM Z 应用与数据启用事件流 

许多最为关键的业务事件都源自  IBM Z，其核心交易系统要求无与伦比的扩展性、 弹性 与可信度。这些系统支撑着支付、理赔、 预订 及其他高价值 业务 运营，构成了现代产业的基石。

借助 Confluent 与 IBM Z，组织可以将应用驱动的事件 和 数据驱动的变更扩展到现代 事件驱动架构中，同时不影响 交易型应用的运行。Confluent 提供流式传输基础支撑，而 IBM 的 应用 与数据集成技术则提供了多种互补路径，将 IBM Z 应用连接到 Confluent 平台。 

对于 应用驱动的事件， IBM MQ、 IBM Z 的 Kafka SDK  及  IBM Z 数字集成中心 提供了 直接从核心交易中发出事件的高性能方式。对于数据驱动的事件， IBM Data Gate  支持将原始数据变更以安全、低延迟的方式传播至  Kafka。这些技术共同提供了一套完整且灵活的接入点，使企业能够针对每个用例采用合适的模式。

这一组合方法使组织能够：

  • 将 IBM Z 应用数据用于事件流，支持应用、分析 平台 和 AI 系统实时消费
  • 跨多个下游消费者复用事件流，最大化交易洞察的价值
  • 在保护关键任务 Z  应用与数据 并将其隔离的同时，实现跨业务的实时创新

其成果是构建一种架构，使来自 IBM Z 的应用生成事件和数据驱动的变更都能安全地流入实时应用、 分析 与  AI 系统——在保持关键任务运营完整性的同时，释放新的洞察与自动化能力。

构建面向企业 AI 的智能数据平台

Confluent 与 IBM 共同构建面向企业 AI 的智能数据平台，将实时 Event Streams 与跨混合环境驱动行动所需的数据管理、集成及基础设施连接起来。这有助于企业将持续流动的业务事件转化为分析、自动化及 AI 系统所需的可信上下文。

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Scott Brokaw

Vice President, Product, Data Integration

IBM

Sarwar Raza

Vice President, Hybrid Integration & Runtimes, IBM

Minaz Merali

Vice President, IBM Z Data & AI

Tim Richer

Director, Product Marketing, IBM Data and AI