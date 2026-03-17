企业会持续 生成源源不断的 实时 运营 数据——交易、应用事件、供应链更新、 欺诈警报、 客户互动 等等。 然而， 这些信号 常常 分散于不同系统 ，且 送达时已为时过晚，无法支持现代 AI 与自动化。 事实 上， 约 80% 的企业依赖陈旧数据进行决策，这增加了错失机遇的风险。
随着 AI 从实验阶段走向 生产阶段，挑战已不再是对数据的访问，而是如何获取可信、实时且具备上下文的数据，以支持 AI 系统与 自动化的运行。
通过将 Confluent 与 IBM 的 数据、 集成 及 Z 系列产品组合相结合，IBM 正在构建一个 智能 数据平台 ，将 流动数据 与 混合环境中实现 AI 运营化所需的上下文、治理、 集成 及基础设施连接起来。
在本篇博客中，我们将探讨 IBM 与 Confluent 如何携手实现：
将实时事件转化为 受管控的 上下文 并应用于混合环境 ，是实现 可信 企业 AI 运营化的关键一步。 这 正是 Confluent 与 IBM watsonx.data 产品组合 发挥真正价值之处。
Confluent 负责从应用、系统和数字渠道中流式传输实时运营事件。统一的 watsonx.data 产品组合通过以下方式使这些数据能够有效用于 AI 与分析：watsonx.data 开放的混合数据基础、watsonx.data integration 的数据集成能力以及 watsonx.data intelligence 的数据智能能力。二者结合，帮助企业摆脱孤立的事件流，转而提供受治理、可复用的数据产品，为分析、应用及 AI 提供支持。
这些联合能力 使组织能够：
其成果是为企业 AI 构建了更坚实的基础， 使模型与智能体能够基于动态 数据与静态 数据 运行 ，并具备企业应用 所需的 上下文与治理能力。
当系统能够在事件发生时即时采取行动，真正的价值才能得以实现。 这正是 Confluent 与 IBM 集成产品组合（包括 IBM MQ 与 webMethods 混合集成）发挥作用之处——将实时事件转化为业务行动。
Confluent 提供跨企业流式传输运营 事件的 基础支撑。IBM MQ 确保这些事件能够可靠、安全地交付至关键任务系统，而 webMethods 混合集成则跨混合环境连接应用、 API 与工作流，使正确的系统能够自动响应。 这些技术相结合，助力企业从实时洞察迈向 可信 执行。
这一 强大的技术 组合 使组织能够：
其成果是打造一个响应更迅速的企业，使业务中流动的事件能够自动触发跨 应用、 系统 和 AI 驱动工作流的恰当行动。
许多最为关键的业务事件都源自 IBM Z，其核心交易系统要求无与伦比的扩展性、 弹性 与可信度。这些系统支撑着支付、理赔、 预订 及其他高价值 业务 运营，构成了现代产业的基石。
借助 Confluent 与 IBM Z，组织可以将应用驱动的事件 和 数据驱动的变更扩展到现代 事件驱动架构中，同时不影响 交易型应用的运行。Confluent 提供流式传输基础支撑，而 IBM 的 应用 与数据集成技术则提供了多种互补路径，将 IBM Z 应用连接到 Confluent 平台。
对于 应用驱动的事件， IBM MQ、 IBM Z 的 Kafka SDK 及 IBM Z 数字集成中心 提供了 直接从核心交易中发出事件的高性能方式。对于数据驱动的事件， IBM Data Gate 支持将原始数据变更以安全、低延迟的方式传播至 Kafka。这些技术共同提供了一套完整且灵活的接入点，使企业能够针对每个用例采用合适的模式。
这一组合方法使组织能够：
其成果是构建一种架构，使来自 IBM Z 的应用生成事件和数据驱动的变更都能安全地流入实时应用、 分析 与 AI 系统——在保持关键任务运营完整性的同时，释放新的洞察与自动化能力。
Confluent 与 IBM 共同构建面向企业 AI 的智能数据平台，将实时 Event Streams 与跨混合环境驱动行动所需的数据管理、集成及基础设施连接起来。这有助于企业将持续流动的业务事件转化为分析、自动化及 AI 系统所需的可信上下文。