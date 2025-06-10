实时 交换： 数据响应特定事件在系统间瞬时传输（或近实时传输）。这对时效敏感场景至关重要，例如 欺诈检测、 物联网 (IoT) 监控或动态 定价。 实时 交换通过事件触发型或持续流式传输架构 优化 决策 流程。

定时（批量）交换： 数据按预设周期（如每小时/每夜/每周）批量采集传输。 批量交换常见于合规工作流 及提取-转换-加载 (ETL) 流程，可以可靠迁移大规模数据集。 传统方法（如 文件传输 协议 FTP 或云存储上传）在此类 工作流中仍广泛使用——尤其当现代 API 尚未部署时。

流式交换： 数据以增量微单元持续从源头流 向目标端。适用于 遥测数据 或 推荐引擎等高吞吐场景。流式交换支持 实时 洞察，并通过消除全量 数据等待需求显著降低延迟。常作为 数据交换平台与大规模分析 管道的核心组件。