文件传输是指在计算机系统和网络之间交换任意大小或类型的数据文件。
Techopedia 认为：“文件传输是指通过网络或互联网连接将文件从一台计算机复制或移到另一台计算机的过程。这样即可在本地和远程的不同用户和/或计算机之间共享、传输或发送文件或逻辑数据对象。”1
数据文件可以是结构化的，也可以是非结构化的，包括文档、多媒体、图形、文本和 PDF。可以下载或上传并在企业内部或外部传输这些内容，以进行共享。
文件传输通常受通信协议约束，通信协议是一组规则，用来规定如何在网络中的计算机之间传输信息。当今使用的常用标准的示例包括文件传输协议 (FTP)、传输控制协议 (TCP) 和超文本传输协议 (HTTP)。
文件传输始于 20 世纪 70 年代，当时人们开始将目光转向软盘之外的数字内容分发技术。最早的在线文件共享平台之一是 Usenet，这是一个允许社区成员发布新闻的电子公告板。使用这项功能，用户可以与新闻组中的其他人员共享数据文件。
首个通信协议 FTP 于 1985 年建立。根据这项文件传输标准，用户可以使用相同的一组规则和语法在不同的计算机系统之间传输数据。
到了 20 世纪 90 年代，互联网在全球范围内开放了通信，因此人们能够通过庞大的计算机网络共享信息。America Online (AOL) 成为最早的互联网服务提供商之一。该组织提供了一个订阅式电子邮件平台以及多种 Web 服务，包括文件传输。
Napster 音乐网站创建于 1999 年，该网站允许用户互相共享 mp3 音频文件。第一年流通的歌曲就多达 400 万首。2 该网站通常被视为首个点对点文件共享服务。该网站为 21 世纪初的 Gnutella 和 Freenet 等其他共享网络铺平了道路。
如今，很多高速文件传输解决方案可用来管理数字信息流。使用 Dropbox 和 iCloud 等云存储系统，用户可以异地存储所有类型的数字文件（包括照片和视频）。使用这项服务，人们可以访问文件，并在任意设备之间传输文件。
版权和安全性
这些年来，文件的广泛传输和数字内容的共享带来了伦理和法律层面的一些挑战。维基百科认为：“文件共享招致了版权问题，并引发了很多诉讼。例如，在一起案例中，美国最高法院裁定，如果点对点网络的创建者将他们的软件作为版权侵犯工具进行营销，他们需要承担相应的责任。”3
数据泄露和传输失败可能会影响组织的盈利和声誉。IBM Security 和 Poneman Institute 共同开展的一项研究表明，2018 年，数据泄露造成的平均损失高达 386 万美元。每条丢失或被盗的记录造成的估计损失为 148 美元。
文件传输是业务运营的核心。各个公司通常每天都会在内部以及与客户、供应商和合作伙伴交换数据。无论需要将批处理事务传输给外包薪资服务提供商还是发送营销活动的数字视频，他们都必须能够安全、高效地移动数据。
各个组织会继续依赖文件传输来共享数字信息。事实上，超过 50% 的系统集成是通过文件传输完成的。4
“从银行和金融服务到国防和制造，无论在哪个行业，业务关键型数据的传输都至关重要，”Todd Margo 在他的 IBM 托管文件传输博客中写道。“为使业务顺利、持续运营，必须移动、复制、同步和共享以文件形式打包的新兴且不断演变的各种数字数据。”
他接着描述了影响当今文件传输需求的一些因素：
Ovum 分析报告称：“不遵守数据安全和隐私法规以及缺乏端到端可见性和监控仍然是现有文件传输解决方案的特性和功能需要解决的主要问题。”该报告进一步补充道：“……云支持、通过 API 简化集成以及改善用户体验是开发工作的关键主题。”
超越 FTP
FTP 和安全 FTP (SFTP) 是最广泛使用的文件传输方法。它们的部分吸引力在于简单易用，而且往往价格低廉甚至免费。传输通常由大多数人都能访问的 FTP 网站完成。如果组织只是偶尔需要发送非敏感文件，这项技术足以胜任，但当更广泛地应用时，这项技术可能会让组织面临危险。
当文件暴露时，FTP 不会记录安全违规行为或对用户进行身份验证，但这些基本功能有助于检测和阻止泄露或网络威胁。这项技术还按照先到先服务的原则发送文件。这样，组织就无法优先处理关键传输，也无法快速响应业务需求。
为了克服 FTP 的隐性成本和风险，越来越多的企业开始使用安全、可扩展的文件传输软件。
高级文件传输解决方案需要提供高性能的功能，以支持数字内容的可靠流动。它们应当具有最新的安全功能，以保护正在传输的敏感信息。与此同时，它们还应提供对文件移动的操作可见性，以检测传输失败或延迟等问题。
人们期待的关键文件传输功能：
托管文件传输 (MFT) 是一种可行的选择。这种类型的系统可以管理文件传输的所有方面，包括通信通道、协议、工作流、配置和 API。MFT 是一种更可靠、更高效的安全数据传输技术，并且正在超越 FTP 等应用。
此外，各个组织也可以使用 IBM Aspera 等高速文件传输解决方案，以通过广域网 (WAN) 快速传输大型文件，例如高清广播视频。该解决方案利用获得专利的快速安全协议 (FASP) 技术，实现了比 FTP 或 HTTP 快数百倍的速度。无论文件大小、传输距离或网络状况如何，该解决方案都能提供安全交付。
了解该客户如何在 IBM Aspera 的帮助下赢得 2018 年世界杯的电视转播权。
以最快的速度，跨混合云传输、交换和自动交付您的大型数据。
一款整合的 MFT 解决方案，可根据您的业务速度和规模安全地移动数据。
提供大容量、可靠、安全的企业文件传输。
IBM Sterling B2B Integration SaaS 基于云的平台，可帮助企业与客户、供应商和分销商高效连接和交换数据，从而实现 B2B 交易的数字化和自动化，并简化整个供应链的协作。
