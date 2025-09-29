Techopedia 认为：“文件传输是指通过网络或互联网连接将文件从一台计算机复制或移到另一台计算机的过程。这样即可在本地和远程的不同用户和/或计算机之间共享、传输或发送文件或逻辑数据对象。”1

数据文件可以是结构化的，也可以是非结构化的，包括文档、多媒体、图形、文本和 PDF。可以下载或上传并在企业内部或外部传输这些内容，以进行共享。

文件传输通常受通信协议约束，通信协议是一组规则，用来规定如何在网络中的计算机之间传输信息。当今使用的常用标准的示例包括文件传输协议 (FTP)、传输控制协议 (TCP) 和超文本传输协议 (HTTP)。