从计算的角度来看，就通常涉及的组件数量而言，即使是最基本的分布式计算形式通常也包含三个基本组件：

主系统控制器

系统数据存储

数据库

然而，并没有任何硬性规定来限制什么是分布式计算环境，或者需要多少软件组件才能实现其功能。可能只有寥寥几个组件在该链（或网络）中工作，或者实例可能包含更多组件。

这是使用分布式计算系统的巨大优势之一；该系统可以通过添加更多机器来扩展。另一个显著优势是增加冗余，因此，如果网络中有一台计算机因任何原因发生故障，系统仍会继续运行而不受故障影响。

这种增加冗余的概念与强调容错密切相关。容错是一种纠正过程，它允许操作系统在系统继续运行时响应并纠正软件或硬件中的故障。容错能力已经成为衡量在发生严重故障时业务是否能够持续运转的通用标准。

因此，分布式计算系统不受组件数量的限制，也无需组件在物理上彼此相邻并通过局域网连接。由于广域网的扩展能力，采用分布式计算系统的计算机可以跨大洲分隔，同时仍保持其可操作性。