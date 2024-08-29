早在互联网发明之前，组织就开始共享数据，但数字素养、技术和云计算采用的进步实现了全球范围内的实时数据共享。数据存储和传输技术比以往任何时候都更加普及且更实惠。因此，政策和法规也在不断发展，以降低与数据共享相关的风险。数据共享不仅允许访问以进行分析和货币化，它还打破了业务部门和外部合作伙伴之间的障碍。不同的团队可以独立工作或相互合作，每个团队都从同一个最新数据源中提取数据。可用数据的数量和种类不断增加，使组织中的不同团队能够为实现更多的组织目标做出贡献。

将研究数据、运营数据或客户反馈等各种来源的信息相结合，可以提高服务性能，增加服务价值。例如，有权访问数据的业务部门可以使用数据分析，根据市场趋势和客户偏好做出决策，并制定成功的营销策略。

此外，利用数据共享，公共机构和组织能够以安全、合法和受管控的方式共享数据。数据共享卫生的一个重要部分包括：数据生产者使用准确的元数据仔细记录和标记数据集以支持可重复性。详细的描述和清晰的定义可以确保其他人能够轻松找到、发现和理解共享数据。

未来隐私论坛1 (FPF) 分析了公司与学术研究人员之间的数据共享合作关系，认为这些合作关系可以加速有益于社会的研究，扩大对有价值数据集的使用，并提高研究结果的可复制性。随着数据共享变得越来越普遍，利益相关者正在采取积极措施，通过使用数据共享协议 (DSA) 和隐私增强技术 (PET) 来应对风险和数据泄露。

IBM 在数据共享实践中采用了严格的隐私和安全协议，包括在与大学、非营利组织和研究实验室共享数据之前使用 PET 对数据进行匿名化，这是一个很好的示例。IBM 的方法支持科学发现，同时保护敏感数据，促进更安全、更有效的合作伙伴关系。例如，IBM 与澳大利亚的 Melbourne Water 合作分析数据，旨在减少能源排放。新冠疫情期间，IBM 处理了 SARS-CoV-2 基因组序列，为研究资料库提供了超过 300 万个序列。

美国非营利组织 Benefits Data Trust 提供了另一个令人信服的数据共享价值用例。2Benefits Data Trust (BDT) 致力于促进美国各州以及相关组织在美国医疗保健业和教育业有关领域实现数据共享。通过数据共享协议，BDT 提高了补充营养协助计划 (SNAP) 和医疗补助等重要公共项目的注册人数。

南卡罗来纳州社会服务部与 BDT 对每月医疗补助和 SNAP 名单进行了比较，确定了未参加该计划的符合条件的个人。自 2015 年以来，这一举措已使超过 20,000 人注册参加 SNAP，因此改善了弱势群体获得营养协助的状况。宾夕法尼亚州的类似工作也取得了成功，自 2005 年以来，通过数据共享，帮助约 240,000 人参加了各种公共协助计划。