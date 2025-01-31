Delta Lake 最先由 Databricks 于 2016 年开发，它是一种开放的表格格式，是用于表格数据的一种开源框架，可在现有文件格式的基础上构建元数据层。具体来说，Delta Lake 使用 Parquet 表进行数据存储。其他开放表格格式包括 Apache Iceberg 和 Apache Hudi。

利用元数据层，Delta Lake 和其他开放表可优化搜索查询并支持许多标准表格式无法实现的高级数据操作。组织经常使用 Delta Lake 来提高其数据湖的可靠性和直观性。

Delta Lake 的创建是湖仓一体架构发展的关键一步，该架构将数据湖的灵活存储与数据仓库的高性能结合在一起。