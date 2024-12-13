自从 Web 2.0 问世和云计算兴起以来，各组织一直在从更多数据源（网络应用程序、业务系统、物联网设备）收集更多数据（客户数据、运营数据、交易数据）。生成式 AI 的诞生只会增加所有这些数据的价值和数量。

管理这些数据（跟踪其使用方式和变化情况、安全地进行存储、简化访问、使其保持干净和最新）可能十分困难。如果数据管理不当，数据消费者便很难找到他们所需的数据，更遑论从中获得可操作的洞察信息。

组织长期以来一直具备管理数据的能力，包括映射端到端数据生命周期的数据沿袭工具、定义使用策略的治理工具、数据分析和清理工具等等。然而，这些能力往往是零散的，分散在不同的产品和功能中。

数据智能学科的主要创新是将这些工具与先进的 AI 和 ML 技术结合在单个平台或紧密集成的数据堆栈中。

IDC 表示，当前的许多数据智能平台都是从数据目录工具发展而来的。自 2020 年以来，供应商越来越多地将其目录与辅助解决方案（例如数据沿袭工具和数据市场）捆绑在一起，或者将这些功能直接构建到其目录中。1