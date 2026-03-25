WealthAPI 通过事件驱动的数据接入、高数据质量和由 watsonx.data 支持的安全嵌入，将杂乱无章的金融数据源转化为实时洞察。
WealthAPI 是一家总部位于德国的金融科技公司，为实时、AI 驱动的金融分析构建后端服务，包括投资组合分析、现金流洞察、股息与合规跟踪。该解决方案通过 B2B2C 模式交付给金融机构合作伙伴。该平台支持快速、个性化的金融旅程，从原始账户与交易数据出发，延伸至持仓理解、业绩比较和推荐生成。
可扩展性与稳定性在此用例中至关重要：基础设施必须能够同时应对稳态工作负载和突发需求高峰。WealthAPI 选择 IBM watsonx.data 来处理大规模结构化数据工作负载——包括向量存储与搜索——这些场景需要在大规模下具备高读写性能。最终实现了响应时间最多缩短 80%。
在传统的咨询流程中，数据收集缓慢，需手工对账，并在定期会议中审查。WealthAPI 的目标是一种不同的体验：在几秒钟内生成关于净资产、持仓和业绩的统一视图，并提供跨资产类别和产品的更丰富的比较。
这种转变带来了三个实际的工程约束：
可衡量的价值体现在最终用户体验上：更快的洞察获取速度、更少的持仓或交易方面的困惑性错误，以及在需求高峰期间保持可靠的可用性——否则会削弱对金融产品的信任。
以下是 WealthAPI 如何满足这些工程约束的。
WealthAPI 的架构按访问模式、延迟和结构对工作负载进行分离：
传入数据流经消息队列层，解耦生产者与下游服务。Google 发布/订阅提供弹性缓冲和扇出能力，允许多个服务在不紧密耦合的情况下消费相同的 Event Streams。
BigQuery 是 WealthAPI 用于存储大量、通常为非结构化运营数据的主要存储，包括使用日志、错误跟踪、质量跟踪和银行响应跟踪。此设置支持对大型日志集进行即席查询和分析，在这种情况下，固定的模式结构更多是负担而非优势。
对于需要出色读写吞吐量的结构化数据，WealthAPI 采用了 watsonx.data。其决策标准可概括为一条实用的路由规则：
该架构的核心差异化特性是嵌入生成与检索：
嵌入的尺寸和成本是运营中的现实问题：向量会迅速消耗存储空间，这使得效率和搜索性能成为首要关注点，而 watsonx.data 能够有效应对这些问题。WealthAPI 的一个关键 AI 用例是能够使各种投资资产在不同来源之间具有可比性——股票报价、参考数据和交易所交易基金。嵌入在此场景中非常强大，能够实现高性能的向量搜索。
对于金融工作负载，可靠性和安全性本身就是用户体验的一部分：用户并不关心选择了哪种数据库，直到可用性下降或敏感数据泄露。
以下几条防护措施对于维护可靠性和安全性至关重要：
这些控制措施与总拥有成本 (TCO) 直接相关：更少的事故、更少的人工审查以及更清晰的职责分离，从而降低了运营负担——否则在面向消费者的金融科技规模下，这种负担的增长速度将超过收入增长。
模块化是 WealthAPI 反复出现的主题。创新周期正在缩短，AI 功能也在快速演进。系统必须能够在不大改基础架构的前提下接入新服务。
IBM 在此模式中的优势集中在 AI 就绪的数据基础设施上，该基础设施能够在架构扩展的同时支持生产环境中的检索与治理。watsonx.data 将向量功能引入 watsonx 生态系统，帮助团队将非结构化和多模态数据用于 AI 工作负载。
这一点很重要，因为在受监管的环境中，“推倒重来”的成本会迅速上升。构建金融平台的团队需要一种持久的方式来存储、检索和治理运营数据以及 AI 就绪的数据表示，同时在突发需求高峰下保持可预测的性能。
速度同样重要。WealthAPI 发现，watsonx.data 带来了响应时间最多 80% 的提升，同时写入时间缩短，冲突处理能力也有所改善。所有这些进展使用户能够获得近乎即时的金融洞察。
WealthAPI 的架构旨在向最终用户兑现一个简单的承诺：快速、连贯的金融洞察，即使在突发增长高峰期间也能保持可靠。该平台将事件驱动的数据接入与非结构化分析及高性能向量检索分离开来，同时将数据质量和安全性视为持续的设计约束，而非事后考虑。
通过构建于 IBM AI 就绪的数据基础设施之上——包括支持高吞吐量运营工作负载和高效向量搜索的能力——团队可以保持核心的稳定。然后，他们可以扩展到新模型、新的合作伙伴集成以及新的面向用户的功能，而无需每次都重建数据层。