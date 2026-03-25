在传统的咨询流程中，数据收集缓慢，需手工对账，并在定期会议中审查。WealthAPI 的目标是一种不同的体验：在几秒钟内生成关于净资产、持仓和业绩的统一视图，并提供跨资产类别和产品的更丰富的比较。

这种转变带来了三个实际的工程约束：

来自不一致来源的大规模数据接入： 银行和券商数据的标准化程度有限、差异性大，包含实时数据流、历史交易以及产品主数据和报价等参考数据。

银行和券商数据的标准化程度有限、差异性大，包含实时数据流、历史交易以及产品主数据和报价等参考数据。 无需人工干预即可维持的数据质量： 高投入人工的“家族办公室”式清洗方式不符合面向消费者规模的成本空间。然而，用户仍然期望在持仓、历史记录和分析方面获得与人工方式同等的准确性。

高投入人工的“家族办公室”式清洗方式不符合面向消费者规模的成本空间。然而，用户仍然期望在持仓、历史记录和分析方面获得与人工方式同等的准确性。 应对增长波的弹性容量：需求可能突发式增长，因此系统必须在不改变架构的情况下服务于数万用户，并可扩展至数百万用户。

可衡量的价值体现在最终用户体验上：更快的洞察获取速度、更少的持仓或交易方面的困惑性错误，以及在需求高峰期间保持可靠的可用性——否则会削弱对金融产品的信任。

以下是 WealthAPI 如何满足这些工程约束的。