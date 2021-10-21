数据市场、数据仓库和数据湖是至关重要的中央数据存储库，但它们满足组织内的不同需求。

数据仓库是一种系统，它将多个来源的数据汇聚到一个单一、集中、一致的数据存储库中，以支持数据挖掘、人工智能 (AI) 和机器学习，这最终可增强高级的分析和商业智能。通过这种战略性的收集过程，数据仓库解决方案可以整合不同来源的数据，以统一的形式提供给用户。

数据市场（如上所述）是数据仓库的集中版本，其中包含对组织内的单个团队或选定用户组十分重要且为其所需的一小部分数据。数据市场是从现有的数据仓库（或其他数据源）通过复杂程序构建的，该程序涉及多种技术和工具，用于设计和构建物理数据库，向其中填充数据，并设置复杂的访问和管理协议。

虽然这是一个具有挑战性的过程，但与使用更广泛的数据仓库数据集相比，它能使业务线更快地发现更有针对性的见解。例如，营销团队可能会因从现有仓库创建数据市场而受益，因为其活动通常独立于业务的其他部分。因此，团队不需要访问所有企业数据。

数据湖也是数据的存储库。数据湖提供获取自多个来源的大量非结构化或原始数据的存储，但这些信息尚未被处理或正准备进行分析。由于能够以原始格式存储数据，数据湖比数据仓库更易于访问且更具成本效益。采集之前无需清理和处理数据。

例如，政府可以利用技术跟踪有关交通行为、用电量和航道的数据，并将其存储在数据湖中，同时研究如何使用这些数据来建设“更智慧的城市”，提供更高效的服务。