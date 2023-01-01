为了提高公司的决策能力，并支持商业智能和 AI 计划，拥有灵活且值得信赖的数据基础至关重要。我们的云原生 Db2 和 Netezza 数据仓库技术专用于存储、管理和分析所有类型的数据和工作负载，而不会增加数据复制或跨环境迁移的复杂性和安全风险。与 watsonx.data 湖仓一体集成，让客户能够轻松通过开放格式共享数据，并支持分析和 AI 资产的单一视图。
我们的客户还可以选择在他们挑选的云端运行我们的数据仓库，并获得自助管理或完全托管的 SaaS 服务选项。IBM® Db2 Warehouse 的 SaaS 部署在 IBM® Cloud 和 AWS 上可用，Netezza Performance Server 在 Azure 和 AWS 上可用。
随时随地为您的所有数据扩展 AI 工作负载
探索 AI 数据指南
在本地或您选择的云端运行分析工作负载。使用多云方法避免供应商锁定。
借助适用的查询引擎以及完全解耦的存储和计算，充分控制您扩展分析工作负载的方式和时间。
通过构建用于在整个企业扩展分析和 AI 的现代数据基础，实现数据的全部价值（结构化、非结构化、半结构化）。
新一代云原生 Db2 Warehouse 可满足您始终在线的工作负载的价格目标和性能目标，并扩展运营分析、BI 和混合工作负载需求，速度提升 4 倍，存储成本降低 34 倍。它支持针对开放格式数据的管理访问，并与 watsonx.data 原生集成，以便为您的分析和 AI 资产创建单一视图。
Netezza Performance Server 是 IBM 的云原生企业数据仓库，经过优化，可通过随时随地统一提供可访问和可扩展的数据，来扩展深度分析、BI 和 ML 工作负载。Netezza 能够以开放格式存储和分析已治理数据，通过 AI 驱动的弹性扩展控制成本，并与 watsonx.data 原生集成，以创建分析和 AI 资产的单一视图。
watsonx.data 是一个基于开放式湖仓一体架构的适用数据存储，支持查询、管理和开放数据格式，以便访问和共享数据。借助共享元数据以及 Db2 和 Netezza 支持的 Parquet、Avro 和 Iceberg 等开放格式，客户可以在多个查询引擎之间共享单一数据副本，并优化分析和 AI 工作负载的价格和性能。
了解有关 Db2 Warehouse 的更多信息
了解有关 Netezza Performance Server 的更多信息
了解有关 watsonx.data 的更多信息
我们的适用分析引擎可帮助客户优化整个企业的分析和 AI 工作负载成本。根据工作负载需求选择主引擎，并通过在 Db2、Netezza 和 watsonx.data 引擎之间共享数据来增强这些工作负载，无需额外的数据迁移或 ETL。
工作负载
主引擎
增强工作负载
深度分析和数据挖掘
watsonx.data
商业智能和报告 (BI)
watsonx.data
混合工作负载（OLTP 和 OLAP）
watsonx.data
运营分析 (ODS)
watsonx.data
面向 ML 和 AI 的大型数据处理
Netezza 或 Db2 Warehouse
数据转换和 ETL
Netezza 或 Db2 Warehouse
数据探索和可视化
Netezza 或 Db2 Warehouse
借助自助管理或完全管理的 SaaS 服务选项，在本地、混合环境或您选择的云端运行数据仓库工作负载
IBM 和 AWS 之间的合作伙伴关系不仅意味着合作，这是一场旨在充分利用数据和 AI 潜力的行动。了解 IBM 和 AWS 在分析和 AI 工作负载方面的协作。
借助 watsonx.data，客户可以通过 AWS 上提供的即服务开放式湖仓一体架构来扩展分析和 AI
了解与云数据仓库相关的最常见误解，这些误解会导致犹豫是否转向混合云策略。
数据湖仓一体旨在解决数据仓库和数据湖的核心挑战，从而为组织提供更理想的数据管理解决方案。
我们在第三代 IBM Db2 Warehouse 中采用了不同的云数据仓储方法。
数据仓库是中央信息存储库，它不是产品，而是环境。数据仓库旨在从分析中提取洞察分析，并共享海量综合数据。
IBM 隆重宣布，IBM® Netezza Performance Server 的技术预览版已在 AWS 上作为一项完全托管的服务 (NPSaaS) 推出。了解如何入门。
阅读 Forrester 总体经济影响 (TEI) 的 IBM 数据管理报告。