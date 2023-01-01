主页 数据仓库解决方案 数据仓库解决方案
在整个组织的已治理数据上扩展始终在线的高性能分析和 AI 工作负载
查看解决方案
使用台式 PC 工作的办公室工作人员
高性能数据仓库解决方案

为了提高公司的决策能力，并支持商业智能和 AI 计划，拥有灵活且值得信赖的数据基础至关重要。我们的云原生 Db2Netezza 数据仓库技术专用于存储、管理和分析所有类型的数据和工作负载，而不会增加数据复制或跨环境迁移的复杂性和安全风险。与 watsonx.data 湖仓一体集成，让客户能够轻松通过开放格式共享数据，并支持分析和 AI 资产的单一视图。

我们的客户还可以选择在他们挑选的云端运行我们的数据仓库，并获得自助管理或完全托管的 SaaS 服务选项。IBM® Db2 Warehouse 的 SaaS 部署在 IBM® Cloud 和 AWS 上可用，Netezza Performance Server 在 Azure 和 AWS 上可用。
现已推出：watsonx.data

随时随地为您的所有数据扩展 AI 工作负载

探索 AI 数据指南
了解与云数据仓库相关的最常见误解，这些误解会导致犹豫是否转向混合云策略
IBM 在 2023 年第一季发表的 Forrester Wave™: Data Management for Analytics 报告中被评为行业领导者
为什么选择 IBM 进行数据仓储？ 混合云和多云

在本地或您选择的云端运行分析工作负载。使用多云方法避免供应商锁定。

 控制分析成本

借助适用的查询引擎以及完全解耦的存储和计算，充分控制您扩展分析工作负载的方式和时间。

 扩展分析和 AI

通过构建用于在整个企业扩展分析和 AI 的现代数据基础，实现数据的全部价值（结构化、非结构化、半结构化）。
产品
Db2 Warehouse

新一代云原生 Db2 Warehouse 可满足您始终在线的工作负载的价格目标和性能目标，并扩展运营分析、BI 和混合工作负载需求，速度提升 4 倍，存储成本降低 34 倍。它支持针对开放格式数据的管理访问，并与 watsonx.data 原生集成，以便为您的分析和 AI 资产创建单一视图。

 Netezza Performance Server

Netezza Performance Server 是 IBM 的云原生企业数据仓库，经过优化，可通过随时随地统一提供可访问和可扩展的数据，来扩展深度分析、BI 和 ML 工作负载。Netezza 能够以开放格式存储和分析已治理数据，通过 AI 驱动的弹性扩展控制成本，并与 watsonx.data 原生集成，以创建分析和 AI 资产的单一视图。

 watsonx.data

watsonx.data 是一个基于开放式湖仓一体架构的适用数据存储，支持查询、管理和开放数据格式，以便访问和共享数据。借助共享元数据以及 Db2 和 Netezza 支持的 Parquet、Avro 和 Iceberg 等开放格式，客户可以在多个查询引擎之间共享单一数据副本，并优化分析和 AI 工作负载的价格和性能。

了解有关 Db2 Warehouse 的更多信息

了解有关 Netezza Performance Server 的更多信息

了解有关 watsonx.data 的更多信息

使用正确的引擎以合适的成本运行恰当的工作负载

我们的适用分析引擎可帮助客户优化整个企业的分析和 AI 工作负载成本。根据工作负载需求选择主引擎，并通过在 Db2、Netezza 和 watsonx.data 引擎之间共享数据来增强这些工作负载，无需额外的数据迁移或 ETL。

 

工作负载

主引擎

增强工作负载

深度分析和数据挖掘

Netezza

watsonx.data

商业智能和报告 (BI)

NetezzaDb2 Warehouse

watsonx.data

混合工作负载（OLTP 和 OLAP）

Db2 Warehouse

watsonx.data

运营分析 (ODS)

Db2 Warehouse

watsonx.data

面向 ML 和 AI 的大型数据处理

watsonx.data

Netezza 或 Db2 Warehouse

数据转换和 ETL

watsonx.data

Netezza 或 Db2 Warehouse

数据探索和可视化

watsonx.data

Netezza 或 Db2 Warehouse
跨混合云部署

借助自助管理或完全管理的 SaaS 服务选项，在本地、混合环境或您选择的云端运行数据仓库工作负载

 珠联璧合：IBM + AWS

IBM 和 AWS 之间的合作伙伴关系不仅意味着合作，这是一场旨在充分利用数据和 AI 潜力的行动。了解 IBM 和 AWS 在分析和 AI 工作负载方面的协作。

watsonx.data on AWS

借助 watsonx.data，客户可以通过 AWS 上提供的即服务开放式湖仓一体架构来扩展分析和 AI
成功案例
快速共享大量数据 了解 IBM Db2 Warehouse 如何为这家医疗保健信息服务提供商提供按需扩展的灵活性和能力，以满足不断增长的客户分析需求。 观看视频
Conestoga Wood Specialties 了解有关 Conestoga 如何通过 Netezza Performance Server 的完全托管服务实现从本地到云端的无缝现代化的更多信息。 阅读成功案例
Capital Bank of Jordan 了解 Capital Bank of Jordan 如何利用强大的 Netezza Performance Server 将移动体验问题的检测速度提高 10 倍以上。 阅读案例
watsonx.data 不仅支持我们轻松访问和分析庞大的分布式数据……还可以最大限度地利用资源，提供卓越的用户体验。 Vitaly Tsivin， 商业智能执行副总裁 AMC Networks
数据仓库资源 关于云数据仓库的五大误解

了解与云数据仓库相关的最常见误解，这些误解会导致犹豫是否转向混合云策略。

什么是湖仓一体？

数据湖仓一体旨在解决数据仓库和数据湖的核心挑战，从而为组织提供更理想的数据管理解决方案。

 云数据仓储的不同方法

我们在第三代 IBM Db2 Warehouse 中采用了不同的云数据仓储方法。

 什么是数据仓库？

数据仓库是中央信息存储库，它不是产品，而是环境。数据仓库旨在从分析中提取洞察分析，并共享海量综合数据。

在 AWS 上推出 Netezza 即服务

IBM 隆重宣布，IBM® Netezza Performance Server 的技术预览版已在 AWS 上作为一项完全托管的服务 (NPSaaS) 推出。了解如何入门。

Forrester 总体经济影响 (TEI)

阅读 Forrester 总体经济影响 (TEI) 的 IBM 数据管理报告。

相关解决方案

watsonx.data

业界唯一针对混合云中所有已治理数据、分析和 AI 工作负载进行优化的开放式数据存储。

 Netezza Performance Server

先进的云原生数据仓库，旨在提供统一、强大的分析和洞察，以支持整个组织的关键业务决策。提供 SaaS（Azure 和 AWS）和本地部署选项。

 Db2 Warehouse

在整个企业中运行“永远在线”的分析工作负载，现已与 watsonx.data 集成。
后续步骤

预约与 IBM 进行免费的一对一通话，以深入了解数据仓库解决方案

 加入社区