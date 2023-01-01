“从成本角度来看，IBM Netezza SaaS on AWS 真正实现了云数据仓库的经济性。
从工作量的角度来看，迁移是一种直接的提升和转移，它可让我们轻松迁移数据并重新定向 BI 层，而无需对报告或仪表板进行任何更改。
接下来，我们将通过 watsonx.data 和 Netezza on AWS 集成来探索在治理和元数据方面的可选方案。”
Karen Loose
商业智能开发经理
Conestoga Wood Specialties Corporation
自 1964 年以来，Conestoga Wood Specialties（ibm.com 外部链接）已成为美国知名的定制橱柜门与木质橱柜组件领先供应商。它们是如何取得此成就的？通过专注于提供绝对可靠性；即，承诺为橱柜制造商提供最高品质的产品、最合乎道德的商业实践以及业内最佳的完整、准时交付记录。
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美国出品。2023 年 8 月。
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