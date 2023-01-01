“从成本角度来看，IBM Netezza SaaS on AWS 真正实现了云数据仓库的经济性。

从工作量的角度来看，迁移是一种直接的提升和转移，它可让我们轻松迁移数据并重新定向 BI 层，而无需对报告或仪表板进行任何更改。

接下来，我们将通过 watsonx.data 和 Netezza on AWS 集成来探索在治理和元数据方面的可选方案。”



Karen Loose

商业智能开发经理

Conestoga Wood Specialties Corporation