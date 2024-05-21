对于这些成功背后的众人而言，Capital Bank 不断增长的势头，是对促进增长的市场战略之肯定，或许更是对战略执行背后充足技术准备之价值的肯定。与 2020 年几乎所有的组织一样，Capital Bank 的高管将大量资源集中在试图理解和适应疫情带来的挑战上。但与此同时，他们也对银行的长期发展前景以及如何改善发展前景进行了深入思考。

在此之前，Capital Bank 一直是一家实力雄厚的地区性银行，主要为大型企业市场提供服务，最近还为中小型企业提供服务。对于该银行的高层决策者来说，约旦及周边地区的零售银行市场是一个尚未开发的巨大商机，尤其是在数字化方面。例如，在约旦的 1,000 万公民中，约 80% 是手机用户，这就使他们中的大多数人是数字银行服务的潜在用户。相比之下，全国仅有四分之一多的女性人口和大约二分之一的男性人口拥有银行账户。在这一巨大差距中，Capital Bank 认识到了扩大零售业务的机会，从而增加了收入基础。

它看到了两条关键路径。除了成立名为 Blink 的数字银行外，Capital Bank 还考虑对其他银行进行战略收购，以扩大其零售和企业银行业务的覆盖范围。这两项举措都具有增加新零售和企业客户的潜力，Capital Bank 可以为这些客户提供广泛的服务。但像集团首席运营官 (COO) Izzidin Abusalameh 等高级管理层也认识到，要全面实现这一愿景，Capital Bank 必须正确执行这些举措。他说：“对我们来说，执行力意味着迅速、顺利地整合我们的收购，除此之外，还意味着为我们所有的客户提供高质量的个性化体验。我们将统一数据管理视为实现所有这些功能的基础。”



为什么要进行数据管理？Abusalameh 解释说，归根结底，还是要了解客户。他说：“我们的零售和公司战略的核心是深入了解客户，并利用这些信息来培养和加强与客户的关系。从这个意义上说，拥有正确的数据基础设施来收集、组织和分析我们的数据，是我们战略成功的基础。”