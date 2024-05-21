对于这些成功背后的众人而言，Capital Bank 不断增长的势头，是对促进增长的市场战略之肯定，或许更是对战略执行背后充足技术准备之价值的肯定。与 2020 年几乎所有的组织一样，Capital Bank 的高管将大量资源集中在试图理解和适应疫情带来的挑战上。但与此同时，他们也对银行的长期发展前景以及如何改善发展前景进行了深入思考。
在此之前，Capital Bank 一直是一家实力雄厚的地区性银行，主要为大型企业市场提供服务，最近还为中小型企业提供服务。对于该银行的高层决策者来说，约旦及周边地区的零售银行市场是一个尚未开发的巨大商机，尤其是在数字化方面。例如，在约旦的 1,000 万公民中，约 80% 是手机用户，这就使他们中的大多数人是数字银行服务的潜在用户。相比之下，全国仅有四分之一多的女性人口和大约二分之一的男性人口拥有银行账户。在这一巨大差距中，Capital Bank 认识到了扩大零售业务的机会，从而增加了收入基础。
它看到了两条关键路径。除了成立名为 Blink 的数字银行外，Capital Bank 还考虑对其他银行进行战略收购，以扩大其零售和企业银行业务的覆盖范围。这两项举措都具有增加新零售和企业客户的潜力，Capital Bank 可以为这些客户提供广泛的服务。但像集团首席运营官 (COO) Izzidin Abusalameh 等高级管理层也认识到，要全面实现这一愿景，Capital Bank 必须正确执行这些举措。他说：“对我们来说，执行力意味着迅速、顺利地整合我们的收购，除此之外，还意味着为我们所有的客户提供高质量的个性化体验。我们将统一数据管理视为实现所有这些功能的基础。”
为什么要进行数据管理？Abusalameh 解释说，归根结底，还是要了解客户。他说：“我们的零售和公司战略的核心是深入了解客户，并利用这些信息来培养和加强与客户的关系。从这个意义上说，拥有正确的数据基础设施来收集、组织和分析我们的数据，是我们战略成功的基础。”
与收购相关的数据迁移时间减少了 95% 以上，从而能够更快地集成分支机构运营
将移动体验问题的检测速度提高了 10 倍以上，从而提高了客户满意度
到 2021 年初，Capital Bank 已经明确了自己的技术需求：“实施和部署诸如人工智能和机器学习 (ML)，打造一个现代化数据联通器环境，能够实现下一阶段的高级数据分析”，并正在积极寻找各种方案。虽然该银行拥有大量的原有解决方案，但其与 IBM 近 20 年合作关系的成功，以及所积累的信任和经验，使 IBM 能够顺利推进技术的实施。这家银行继续选择 IBM 的另一个主要原因是，Abusalameh 之前在另一家银行工作时，曾经使用过 IBM® Netezza Performance Server 解决方案，体验非常良好。在 IBM 技术销售团队、Capital Bank 高管和内部专家参与的一系列深入细致的会议和演示之后，该银行的决策团队得出结论：IBM® Cloud Pak for Data 平台与作为主要数据仓库的 Netezza Performance Server 最为匹配。
当被问及 IBM 解决方案的主要“优点”时，该银行的首席数据官 (CDO) Bahaa' Awartany 指出，IBM 解决方案具有广泛的内置集成功能，他认为这是独一无二的。他说：“拥有一个能够支持我们愿景各个维度的解决方案非常重要，这些维度包括数据、人工智能和机器学习。IBM 带来的优势包括，非常强大的数据仓库以及全套人工智能和机器学习工具。这才是 IBM 解决方案的真正与众不同之处。”
该解决方案的实施由 IBM 合作伙伴 Jordan Business Systems (JBS) 负责，并由 IBM 团队提供异地支持，目前正分两个不同阶段进行。在现已完成的第一阶段，JBS 部署了 Netezza Performance Server 单元，允许 Capital Bank Data Office 构建数据仓库。完成后，Capital Bank 数据办公室从其核心银行业务和 15 个以上的银行应用程序中获取数据并将其集中到仓库中。
这一实施阶段的其他重要里程碑是整合最近收购的两家银行，Bank Audi（在约旦和伊拉克的业务）以及 Société Générale Bank Jordan。在上述两个业务过程中，JBS 不仅支持迁移核心银行数据，还支持迁移人力资源、薪资和其他企业应用数据。到 2022 年中期，Capital Bank 已将其所有关键数据统一到一个单一的真实数据源中。基础已经打好，数据科学和分析阶段已经开始。
目前，Capital Bank 由自己的开发人员和数据科学家领导，正在使用 IBM Cloud Pak for Data 解决方案中包含的高级人工智能功能，构建用于预测决策的基础架构。迄今为止，最突出的用例与根据大量历史数据预测客户行为模式有关，这些数据主要来自银行现已统一的数据仓库系统。例如，利用 IBM Cloud Pak for Data 中的 IBM® Watson Machine Learning 工具（IBM Watson Studio 中的一项功能），银行的数据科学家正在分析客户人口和行为参数与银行产品需求之间的相关性。
正如 CDO Awartany 解释的那样，识别出具有最高倾向性得分（将转换为较高的产品需求得分）的客户，使 Capital Bank 的营销人员能够更有效地针对特定客户进行交叉销售，从而提高转换率，最终增加每位客户的收入。Awartany 说：“随着我们不断扩大零售业务，我们通过 ML 和人工智能获得的洞察力，在预测客户需求从而更好地服务客户方面具有巨大优势。我们非常高兴，能够将这种预测方法应用于客户生命周期管理，这样就能在客户旅程的各个阶段为他们提供超个性化的产品和服务。我们还可以标记有流失风险的客户，并主动与他们联系，以解决根本问题。”
他继续说，Capital Bank 利用人工智能分析客户行为模式的能力与检测客户流失风险的方式相同，对一系列其他运营风险也有明显的相关性。Awartany 解释说：“我们的统一数据平台将所有数据整合到一个单一的真实数据源中，让我们能够全面了解所有客户及其交易。通过建立和训练人工智能模型来寻找可疑交易模式，该平台成为检测和预防金融欺诈、洗钱和恐怖主义融资案件的特别强大的工具。”
随着 Capital Bank 不断增强其人工智能和数据科学能力，其核心数据仓库已经取得了良好的运营效益。在首席运营官 Abusalameh 看来，该解决方案的突出表现是在最紧要的周末，当时需要及时将最近收购的一家银行的所有数据迁移到自己的核心系统，以便在周日上午让被收购银行的分行开始运行。他解释道：“如果没有 Netezza 平台，根据我们的经验，我们可能需要花费一周的时间来完成迁移。在预留数据质量检查时间的情况下，我们只用了大约四个小时就完成了这一关键性迁移，迁移量达到数百万条记录。”
Netezza 解决方案的运营优势还体现在该银行最近推出的新移动应用程序上，这是其进军零售市场的核心。正如 CDO Awartany 所乐见的那样，该解决方案能够提供有关客户体验的可操作仪表板洞察力，这让银行的 IT 团队能够在客户的移动体验出现问题时迅速采取行动。Awartany 说：“有了我们的仪表板，我们就能在几分钟内找出问题所在，如登录问题和体验中的其他问题，比没有仪表板时快 10 或 15 倍。通过帮助提供更流畅的体验，我们的新数据堆栈为我们成功推出移动服务发挥了重要作用。”
虽然这是一个数据透明化的典型案例，但 Awartany 也认为，移动设备的例子表明了更广泛的转变，与银行的长期数字化愿景不谋而合。他说：“有了这样的例子，再加上组织内更多部门的关注，我们已经看到了决策文化发生变化的迹象。随着人工智能的加入，我们只会看到这种势头越来越强劲。”
Capital Bank （ibm.com 外部链接）总部位于约旦安曼，为约旦、伊拉克、阿联酋和沙特阿拉伯的零售和企业客户提供商业和投资银行服务及解决方案。为了进一步扩大业务，资本银行于 2021 年收购了 Bank Audi 在约旦和伊拉克的业务，并于 2022 年收购了 Société Générale Bank 在约旦的分支机构和业务，从而加强了其在约旦和地区银行市场的地位。
JBS（ibm.com 外部链接）总部位于约旦安曼，是 IBM 的合作伙伴，为各种规模的企业提供以业务为中心的集成 IT 解决方案。JBS 的解决方案组合规模灵活、组合众多，拥有 20 多年商业 IT 洞察力，是值得信赖的合作伙伴。
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美国出品。2023 年 3 月。
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