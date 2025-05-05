介绍 IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

2025 年 5 月 5 日
IBM 很高兴地宣布，即将在 AWS 上推出 Netezza SaaS 的自带云 (BYOC) 产品，这是一种革新性解决方案，允许客户在自有的 AWS 帐户中部署 Netezza。这项服务将帮助我们的客户在控制基础设施时实现更好的数据安全和更高的灵活性。AWS 上的 Netezza SaaS 的 BYOC 产品将于 2025 年 6 月全面上市。
AWS 上的 IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) 是一项托管服务，直接部署在客户的 AWS 虚拟私有云 (VPC) 中，提供一个强大的整合框架，可以与客户现有的云环境无缝匹配。推出此项服务后，我们的客户将能够体验到以下优势：
无论行业或地域如何，AWS 上的 IBM Netezza as a Service BYOC 专为满足客户的个性化需求而设计。对于希望充分利用 Netezza 的强大功能并喜欢在自己的云环境中进行部署的客户来说，BYOC 是一个理想的解决方案。BYOC 部署模式与现有的 SaaS 产品一起，可根据客户的具体要求灵活选择云环境。通过 IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud 体验数据和分析的未来发展方向。不要错过这个变革云数据和分析战略的机会！