介绍 IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

无论行业或地域如何,AWS 上的 IBM Netezza as a Service BYOC 专为满足客户的个性化需求而设计。对于希望充分利用 Netezza 的强大功能并喜欢在自己的云环境中进行部署的客户来说,BYOC 是一个理想的解决方案。BYOC 部署模式与现有的 SaaS 产品一起,可根据客户的具体要求灵活选择云环境。通过 IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud 体验数据和分析的未来发展方向。不要错过这个变革云数据和分析战略的机会!

深入了解 IBM Netezza SaaS 免费试用版