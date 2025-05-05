介绍 IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

2025 年 5 月 5 日

作者

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

IBM 很高兴地宣布，即将在 AWS 上推出 Netezza SaaS 的自带云 (BYOC) 产品，这是一种革新性解决方案，允许客户在自有的 AWS 帐户中部署 Netezza。这项服务将帮助我们的客户在控制基础设施时实现更好的数据安全和更高的灵活性。AWS 上的 Netezza SaaS 的 BYOC 产品将于 2025 年 6 月全面上市。

IBM Netezza SaaS 有哪些新增功能？

AWS 上的 IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) 是一项托管服务，直接部署在客户的 AWS 虚拟私有云 (VPC) 中，提供一个强大的整合框架，可以与客户现有的云环境无缝匹配。推出此项服务后，我们的客户将能够体验到以下优势：

  • 合规性：在 AWS 上即将推出的 Netezza BYOC SaaS 产品将进一步提高企业合规性。企业将能够在自己的环境中实现增强的合规性，从而满足最严格的要求。这项服务将确保充分满足客户独特的合规需求。
  • 安全、监控和审计：AWS 上的 BYOC 将实现对整个环境的精细监控和审计，包括网络级别的控制。这种无与伦比的可视性和控制力将使我们的客户能够精确地跟踪和分析性能和安全指标。
  • 连接数据源：企业将不受限制地访问其数据源，从而无缝连接到自己的 VPC 或 AWS 帐户内的资源。这样就省去了复杂的网络设置或繁琐的配置，缩短了设置时间，也减少了麻烦。企业将能够自定义安全边界，并实现细粒度访问权限管控，从而确保网络环境的完全隔离与安全。
  • 成本效益：借助 AWS 上的 IBM Netezza as a Service BYOC，企业只需支付软件服务订阅费用。云供应商承担计算资源及基础设施成本，企业则可直接适用既有云服务折扣或抵扣额度。

专为满足您的特定需求而设计

无论行业或地域如何，AWS 上的 IBM Netezza as a Service BYOC 专为满足客户的个性化需求而设计。对于希望充分利用 Netezza 的强大功能并喜欢在自己的云环境中进行部署的客户来说，BYOC 是一个理想的解决方案。BYOC 部署模式与现有的 SaaS 产品一起，可根据客户的具体要求灵活选择云环境。通过 IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud 体验数据和分析的未来发展方向。不要错过这个变革云数据和分析战略的机会！

深入了解 IBM Netezza SaaS 免费试用版

IBM 时事通讯最新内容

IBM 最新产品新闻

了解最重磅的产品与功能发布资讯，包括近期产品视频访谈，以及 IBM 与培训合作伙伴提供的教育课程资源。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。
了解更多 深入了解 IBM Netezza SaaS 免费试用版 联系我们以获取更多信息