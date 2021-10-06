联机事务处理 (OLTP) 支持大量人员（通常通过互联网）实时执行大量数据库事务。
通过 OLTP，ATM 和网上银行、收银机和电子商务以及我们每天接触的许多其他服务都能实现快速、准确的数据处理。
数据库事务是对数据库中数据的更改、插入、删除或查询。OLTP 系统（及其支持的数据库事务）推动了我们每天进行的许多金融交易，包括网上银行和 ATM 交易、电子商务和店内购物以及酒店和航空公司预订，而这些仅是其中寥寥数例。在上述每种情况下，数据库交易也保留为相应财务交易的记录。OLTP 还可以驱动非金融数据库交换，包括密码更改和文本信息。
在 OLTP 中，所有数据库事务的共同定义特征是其原子性（或不可分割性）- 事务要么总体上成功，要么总体上失败（或被取消）。它不能保持待定或中间状态。
一般来说，OLTP 系统会执行以下操作：
OLTP 经常被与联机分析处理 (OLAP) 混淆。两者的首字母缩略词相似，并且都是在线数据处理系统，但相似之处也仅此而已。
OLTP 针对执行在线数据库事务进行了优化。OLTP 系统为一线工作人员（例如收银员、银行出纳员、部分柜台文员）或客户自助服务应用程序（例如网上银行、电子商务、旅行预订）而设计。
另一方面，OLAP 针对执行复杂的数据分析进行了优化。OLAP 系统专为数据科学家、业务分析师和知识工作者而设计，可支持商业智能 (BI)、数据挖掘和其他决策支持应用程序。
毫不奇怪，OLTP 和 OLAP 系统存在几个明显的技术差异：
值得注意的是，OLTP 系统通常用作 OLAP 系统的信息来源。并且通常，使用 OLAP 执行的分析的目标是改进业务战略和优化业务流程，这可以为改进 OLTP 系统提供基础。
要深入了解这些方法之间的区别，请查看“OLAP vs. OLTP: What's the Difference?”
自互联网诞生和进入电子商务时代以来，OLTP 系统已经变得无处不在。它们几乎存在于每个行业或垂直市场以及许多面向消费者的系统中。OLTP 系统的日常示例包括：
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