什么是联机事务处理 (OLTP)？

Analytics

什么是 OLTP？

联机事务处理 (OLTP) 支持大量人员（通常通过互联网）实时执行大量数据库事务。

通过 OLTP，ATM 和网上银行、收银机和电子商务以及我们每天接触的许多其他服务都能实现快速、准确的数据处理。

数据库事务是对数据库中数据的更改、插入、删除或查询。OLTP 系统（及其支持的数据库事务）推动了我们每天进行的许多金融交易，包括网上银行和 ATM 交易、电子商务和店内购物以及酒店和航空公司预订，而这些仅是其中寥寥数例。在上述每种情况下，数据库交易也保留为相应财务交易的记录。OLTP 还可以驱动非金融数据库交换，包括密码更改和文本信息。

在 OLTP 中，所有数据库事务的共同定义特征是其原子性（或不可分割性）- 事务要么总体上成功，要么总体上失败（或被取消）。它不能保持待定或中间状态。

小球在轨道上滚动的三维设计

最新的 AI 新闻 + 洞察分析

在每周的 Think 时事通讯中，发现专家精选的有关 AI、云等的洞察分析和新闻。 

立即订阅

OLTP 系统的特征

一般来说，OLTP 系统会执行以下操作：

  • 处理大量相对简单的事务：通常是数据的插入、更新和删除，以及简单的数据查询（例如，在自动取款机上查询余额）。

  • 支持多用户访问相同数据，同时确保数据完整性：OLTP 系统依靠并发算法来确保没有两个用户可以同时更改相同的数据，并确保所有事务都按正确的顺序进行。这可以防止使用在线预订系统的人重复预订同一房间，并保护有多个共同持有人的银行账户免受意外透支。

  • 强调非常快速的处理，响应时间以毫秒为单位：OLTP 系统的效力通过每秒可执行的交易总数来衡量。

  • 提供索引数据集：用于快速搜索、检索和查询。

  • 24/7/365 全天候可用：同样，OLTP 系统会处理大量并发事务，因此任何数据丢失或停机都会造成重大而昂贵的影响。任何时候都必须有完整的数据备份。OLTP 系统需要频繁的定期备份和持续增量备份。
AI Academy

数据管理是生成式 AI 的秘诀吗？

深入了解为什么高质量数据对于成功使用生成式 AI 至关重要。
转到视频集

OLTP 与 OLAP

OLTP 经常被与联机分析处理 (OLAP) 混淆。两者的首字母缩略词相似，并且都是在线数据处理系统，但相似之处也仅此而已。

OLTP 针对执行在线数据库事务进行了优化。OLTP 系统为一线工作人员（例如收银员、银行出纳员、部分柜台文员）或客户自助服务应用程序（例如网上银行、电子商务、旅行预订）而设计。

另一方面，OLAP 针对执行复杂的数据分析进行了优化。OLAP 系统专为数据科学家、业务分析师和知识工作者而设计，可支持商业智能 (BI)、数据挖掘和其他决策支持应用程序。

毫不奇怪，OLTP 和 OLAP 系统存在几个明显的技术差异：

  • OLTP 系统使用关系数据库，该数据库可以容纳大量并发用户和频繁的查询和更新，同时支持非常快的响应时间。OLAP 系统使用多维数据，这是一种从多个关系数据库创建的特殊数据库，支持对涉及当前和历史数据中的多个数据事实的复杂查询。（OLAP 数据库可以组织成数据仓库）。

  • OLTP 查询很简单，通常只涉及一条或几条数据库记录；OLAP 查询则是涉及大量记录的复杂查询。

  • OLTP 事务和查询响应时间快如闪电；OLAP 响应时间慢了几个数量级。

  • OLTP 系统会频繁修改数据（这是交易处理的本质），而 OLAP 系统则完全不会修改数据。

  • OLTP 工作负载涉及读写平衡；OLAP 工作负载是读取密集型的。

  • OLTP 数据库需要的存储空间相对较少；OLAP 数据库使用庞大的数据集，通常具有大量的存储空间需求。

  • OLTP 系统需要频繁或并发备份；OLAP 系统的备份频率要低得多。

值得注意的是，OLTP 系统通常用作 OLAP 系统的信息来源。并且通常，使用 OLAP 执行的分析的目标是改进业务战略和优化业务流程，这可以为改进 OLTP 系统提供基础。

要深入了解这些方法之间的区别，请查看“OLAP vs. OLTP: What's the Difference?

OLTP 系统的示例

自互联网诞生和进入电子商务时代以来，OLTP 系统已经变得无处不在。它们几乎存在于每个行业或垂直市场以及许多面向消费者的系统中。OLTP 系统的日常示例包括：

  • ATM 机（这是最常被引用的经典示例）和网上银行业务应用程序

  • 信用卡支付处理（在线和店内）

  • 订单输入（零售和后台）

  • 在线预订（票务、预订系统等）

  • 记录保存（包括健康记录、库存控制、生产调度、索赔处理、客户服务工单以及许多其他应用）
相关解决方案
数据管理软件和解决方案

设计数据战略，消除数据孤岛、降低复杂性并提高数据质量，以获得卓越的客户和员工体验。

 深入了解数据管理解决方案
IBM watsonx.data™

watsonx.data 支持您通过开放、混合和已治理数据，利用您的所有数据（无论位于何处）来扩展分析和 AI。

 了解 watsonx.data
数据和分析咨询服务

通过 IBM® Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。

 了解分析服务
采取下一步行动

设计数据战略，消除数据孤岛、降低复杂性并提高数据质量，以获得卓越的客户和员工体验。

 深入了解数据管理解决方案 了解 watsonx.data