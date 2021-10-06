通过 OLTP，ATM 和网上银行、收银机和电子商务以及我们每天接触的许多其他服务都能实现快速、准确的数据处理。

数据库事务是对数据库中数据的更改、插入、删除或查询。OLTP 系统（及其支持的数据库事务）推动了我们每天进行的许多金融交易，包括网上银行和 ATM 交易、电子商务和店内购物以及酒店和航空公司预订，而这些仅是其中寥寥数例。在上述每种情况下，数据库交易也保留为相应财务交易的记录。OLTP 还可以驱动非金融数据库交换，包括密码更改和文本信息。

在 OLTP 中，所有数据库事务的共同定义特征是其原子性（或不可分割性）- 事务要么总体上成功，要么总体上失败（或被取消）。它不能保持待定或中间状态。