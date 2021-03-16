OLAP 与 OLTP：有什么区别？

我们生活在一个数据驱动的时代，利用数据做出更明智的决策并更快地响应不断变化需求的组织更有可能脱颖而出。您可以在新的服务产品中看到这些数据的应用（如共享出行应用），以及驱动零售的强大系统（包括电子商务和线下交易）。

在数据科学领域，有两种类型的数据处理系统：联机分析处理 (OLAP) 和联机事务处理 (OLTP)。主要区别在于，一个使用数据来获得有价值的洞察，而另一个则纯粹用于操作。然而，有一些有意义的方法可以同时使用这两种系统来解决数据问题。

问题不在于选择哪一个，而是如何根据自己的情况，最好地利用这两种处理方式。