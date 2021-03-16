OLAP 与 OLTP：有什么区别？

OLAP（联机分析处理）和 OLTP（联机事务处理）经常被混淆。它们的主要区别是什么，如何根据具体情况选择合适的系统？
我们生活在一个数据驱动的时代，利用数据做出更明智的决策并更快地响应不断变化需求的组织更有可能脱颖而出。您可以在新的服务产品中看到这些数据的应用（如共享出行应用），以及驱动零售的强大系统（包括电子商务和线下交易）。
在数据科学领域，有两种类型的数据处理系统：联机分析处理 (OLAP) 和联机事务处理 (OLTP)。主要区别在于，一个使用数据来获得有价值的洞察，而另一个则纯粹用于操作。然而，有一些有意义的方法可以同时使用这两种系统来解决数据问题。
问题不在于选择哪一个，而是如何根据自己的情况，最好地利用这两种处理方式。
联机分析处理 (OLAP) 是一种对大量数据进行高速多维分析的系统。通常情况下，这些数据来自数据仓库、数据市场或其他集中式数据存储。OLAP 非常适合用于数据挖掘、商业智能和复杂的分析计算，以及诸如财务分析、预算编制和销售预测等商业报告功能。
大多数 OLAP 数据库的核心是 OLAP 多维数据集，通过它可以快速查询、报告和分析多维数据。什么是数据维度？它只是特定数据集中的一个元素。例如，销售数据可能有多个维度，如地区、季节、产品型号等。
OLAP 多维数据集扩展了传统关系型数据库模式的行列格式，并为其他数据维度添加了层次结构。例如，虽然多维数据集的顶层可能按地区组织销售数据，但数据分析师也可以“钻取”到按州/省、市和/或具体商店的销售层级。OLAP 的历史汇总数据通常存储在星型模式或雪花型模式中。
下图显示了多个维度（按地区、按季度和按产品）的销售数据的 OLAP 多维数据集：
联机事务处理 (OLTP) 支持大量人员（通常通过互联网）实时执行大量数据库事务。从 ATM 到商店购物再到酒店预订，我们的许多日常交易背后都有 OLTP 系统。OLTP 还可以驱动非金融事务，包括密码更改和文本信息。
OLTP 系统使用关系型数据库，该数据库可以执行以下操作：
许多组织使用 OLTP 系统为 OLAP 提供数据。换句话说，OLTP 和 OLAP 的结合在我们这个数据驱动的世界中是至关重要的。
这两个系统之间的主要区别在于它们的名称：分析型与事务型。每种系统都针对其对应的处理模式进行了专门优化。
OLAP 经过优化，可进行复杂的数据分析，以实现更明智的决策。OLAP 系统专为数据科学家、业务分析师和知识工作者而设计，可支持商业智能 (BI)、数据挖掘和其他决策支持应用程序。
另一方面，OLTP 针对处理大量事务进行了优化。OLTP 系统为一线工作人员（例如收银员、银行出纳员、部分柜台文员）或客户自助服务应用程序（例如网上银行、电子商务、旅行预订）而设计。
根据您的目标和实际情况选择合适的系统。您是否需要一个统一的商业洞察分析平台？OLAP 可以帮助您从海量数据中解锁价值。您需要管理日常事务吗？OLTP 专为每秒快速处理大量事务而设计。
请注意，传统的 OLAP 工具需要数据建模专业知识，并且通常需要跨多个业务部门进行合作。相比之下，OLTP 系统对业务至关重要，任何停机都会导致事务中断、收入损失以及品牌声誉受损。
大多数情况下，组织会同时使用 OLAP 和 OLTP 系统。事实上，OLAP 系统可用于分析数据，从而改进 OLTP 系统的业务流程。
联机处理系统是支撑日常业务决策与数据交互的核心引擎，为现代生活提供基础动力。欲了解更多关于 OLAP 和 OLTP 使用的数据库系统的信息，建议浏览 Learn Hub 上关于这些主题的相关文章。我们还建议查看 IBM 的内容，了解关系型数据库及其在 OLTP、物联网解决方案和 OLAP 数据仓库中的应用场景。
