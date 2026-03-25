当组织能够从高质量数据中提取洞察时，才能做出明智的决策。

但在进行分析之前，组织必须先访问这些数据。当数据位于大型数据集或庞大的数据资产中时，例如一个庞大的科学研究数据库或一个庞大的混合多云存储系统，这项任务尤其具有挑战性。

数据的爆炸式增长加剧了这些挑战：据某些估计，每天创建超过 4 亿 TB 的数据 ，而企业自身通常管理着1PB或更多的数据。1

人工智能的进步也改变了企业对数据的需求。AI 工作流需要快速的数据访问，包括访问大量非结构化数据。

从历史上看，数据检索过程主要关注来自关系数据库管理系统等结构化源的查询。然而，组织不再使用耗时费力的人工方法来梳理当今海量的内部和外部数据源，而是转向现代数据检索。这种方法利用向量数据库和检索增强生成等技术，来满足对位于内部关系数据库之外的数据的需求。

特别是智能体式 RAG 在满足这一需求方面已被证明尤为强大。 IBM 客户工程部咨询技术工程师 David Levy 在 IBM 技术的一次演示中解释了智能体式 RAG 的能力。

“智能体式 RAG 是我们改进 RAG 流程的一种演进，从简单的响应生成迈向更智能的决策。通过让智能体选择最佳数据源，甚至可能整合外部信息（如实时数据或第三方服务），我们可以创建一个响应更快、更准确、更灵活的流程，”Levy 说。

结果如何？企业和其他组织可以更好地利用自身结构化和非结构化的企业数据，以及生态系统外产生的日益增长的数据量。他们能够按需获取精确的数据，从而支持分析和数据驱动的洞察，推动更好的业务成果。