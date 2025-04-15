NDS Cognitive Labs

墨西哥目前在实现普金融方面面临重大挑战，许多中小企业仍然没有银行账户。然而，包括生成式 AI (gen AI) 在内的数字技术的兴起提供了一个充满希望的解决方案。虽然有 3500 万墨西哥成年人 (38%) 没有银行账户，但他们确实拥有手机，这表明存在通过移动银行和数字化实现普惠金融的潜力。此外，会话式 AI 解决方案已被证明是墨西哥金融机构的关键差异化因素，拥有网上影响力、用户参与度和反馈的公司已经证明了这一点。

Clip 是墨西哥的一家快速发展的金融科技独角兽公司，通过帮助数十万企业接受数字支付来帮助推进普惠金融。它为各种各样的客户提供服务，从小企业到独立专业人士，其中许多以前没有使用过金融服务和技术。这可能会导致他们反复询问费用、账户设置、远程支付选项、信用额度和其他对他们来说可能很新的银行概念。

Clip 每月必须在不使用银行基础设施的情况下为数以千计的新用户提供服务，它面临着一个挑战：如何为客户使用新的金融服务提供最佳支持和建议？