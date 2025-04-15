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Case Studies
NDS Cognitive Labs
墨西哥目前在实现普金融方面面临重大挑战，许多中小企业仍然没有银行账户。然而，包括生成式 AI (gen AI) 在内的数字技术的兴起提供了一个充满希望的解决方案。虽然有 3500 万墨西哥成年人 (38%) 没有银行账户，但他们确实拥有手机，这表明存在通过移动银行和数字化实现普惠金融的潜力。此外，会话式 AI 解决方案已被证明是墨西哥金融机构的关键差异化因素，拥有网上影响力、用户参与度和反馈的公司已经证明了这一点。
Clip 是墨西哥的一家快速发展的金融科技独角兽公司，通过帮助数十万企业接受数字支付来帮助推进普惠金融。它为各种各样的客户提供服务，从小企业到独立专业人士，其中许多以前没有使用过金融服务和技术。这可能会导致他们反复询问费用、账户设置、远程支付选项、信用额度和其他对他们来说可能很新的银行概念。
Clip 每月必须在不使用银行基础设施的情况下为数以千计的新用户提供服务，它面临着一个挑战：如何为客户使用新的金融服务提供最佳支持和建议？
2021 年，NDS Cognitive Labs 利用其专业知识定制并部署了一个针对 Clip 特定需求量身定制的现代化 AI 虚拟助理平台。这项工作与金融科技公司的使命不谋而合，即在各行各业推广普惠金融，惠及更广泛的受众。NDS Cognitive Labs 通过调整 AI 平台来提高参与度和运营效率，为其战略目标提供支持，从而满足 Clip 的独特需求。
NDS Cognitive Labs 使用 IBM® watsonx 自然语言处理 (NLP)，与 NeuralSeek 集成，并由 IBM® Cloud 提供支持，开发了一个先进的会话生成式 AI 解决方案，该解决方案利用检索增强生成 (RAG) 技术。该聊天机器人可以准确识别用户需求，并从外部数据库中检索相关的实时信息，展示其回复的相关性和深度。通过将几乎即时的数据检索与生成式语言能力相结合，虚拟助理可为各种查询（佣金、远程支付选项、信用额度）等提供高度准确、上下文完整的解决方案，显著提高互动的质量和精确度。
该创新解决方案的关键功能之一是它与 Salesforce 云的无缝集成，这样，聊天机器人将能够使用存储在 CRM 平台内的数据来增强功能。通过此集成，该 AI 助手将能够开发潜在客户、创建 2 级支持案例、验证用户身份并访问其他相关信息，从而提高其性能和总体用户体验。通过 NLP，该助手可以识别客户提及的可用产品，如果客户的问题不够具体，它可以提供建议来指导客户，直到找到正确的答案。
虚拟助理还提供全渠道服务，让客户服务中心的人员能够专注于复杂问题，从而优化资源配置。它可同时处理 6,000 多个互动，全天候提供即时和个性化响应。
此外，聊天机器人还与网站、社交媒体平台、WhatsApp 和其他数字渠道无缝集成，提供统一、高效的客户体验。
结果凸显了虚拟助理在推动普惠金融方面的变革力量。该聊天机器人由 NDS Cognitive Lab 创建并根据 Clip 的特定要求进行定制，通过使用 RAG，可以自主解决 66% 以上的查询。与传统客户服务中心相比，这意味着平均互动时间缩短了 80%，从而显著提高运营效率和客户满意度。
此外，Clip 见证了聊天机器人的使用量以每年 28% 的速度增长，表明正朝着采用数字服务和更高客户参与度的方向转变。
“事实证明，AI 技术是企业更好地了解客户及其需求的非常重要的工具。IBM watsonx 为企业提供了一种方式，帮助他们实现更轻松、更快捷、更友好、更有用和个性化的品牌体验，同时改善客户体验。通过扩展 AI 并利用云作为加速器，企业可以执行重要的业务运营，例如，预测运营中断并确保业务连续性；优化时间；以智能化方式实现决策、流程和体验的自动化；产品或服务创新；以及像 Clip 一样改善客户体验。”，IBM 墨西哥分公司的技术负责人 Carlos Camilión 说道。
NDS Cognitive Labs 利用其咨询功能来确定具体需求和流程，确保解决方案与客户目标保持一致。通过部署随时可用的个性化支持，NDS Cognitive Labs 帮助新一代墨西哥企业家和个人克服障碍，自信地参与金融体系。
NDS Cognitive Labs 联合创始人兼 CEO Gustavo Parés 表示，“过去几年，NDS Cognitive Labs 迎来了许多历史性机遇，得以将 AI、云和生成式 AI 解决方案引入零售、银行和酒店等行业领域。面对服务需求创纪录的增长时，NDS 在技术和咨询方面做出了贡献，我对此感到无比自豪。非常感谢团队中勤奋而才华横溢的专业人员，也感谢 IBM 等合作伙伴和 Clip 等客户，我们将继续利用尖端技术打造更美好的未来科技生活。”
NDS Cognitive Labs 拥有按全球统一标准培训的技术专业人员组成的专有社区，建立了拉丁美洲最大的技术人才库之一，加快了技术发展和创新。该公司专门为全球金融和其他行业提供基于云的解决方案。它还率先推动了生成式 AI 和前沿咨询功能的进步，帮助客户实现真正的数字化转型。NDS Cognitive Labs 将生成式 AI 集成到其产品中，能够提供定制的解决方案，满足会话式 AI 和自动化等复杂的业务需求。
该公司在墨西哥和美国设有办事处，结合其在新兴技术领域数十年的专业知识、持续教育和高级培训，为北美、南美、欧洲和印度的客户提供服务。通过与全球领先的科技公司密切合作，NDS Cognitive Labs 实现了关键性创新，达成了极具影响力的成果和卓越的团队合作体验。
Clip 是一家领先的墨西哥金融科技公司，专门从事数字支付和商务平台业务，通过创新技术帮助全国各地的企业采用数字支付。该公司旨在通过为中小企业提供便捷的数字交易渠道来推动普惠金融，由于其巨大的市场份额和高估值，它被认为是墨西哥第一家“支付独角兽”。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。