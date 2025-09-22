医疗保健服务提供商在生成式 AI 的帮助下转变其数据和工作流
一家受人尊敬的医疗保健设施服务提供商一直因其对客户服务和高效运营的承诺而受到认可。然而，由于公司数据碎片化、工作流低效以及缺乏实时洞察分析，该公司面临着巨大的挑战。
由于拥有庞大的文档存储库和复杂且大量的合规数据，其管理层花费了无数的时间在无法以协调方式访问的相异系统和存储库中搜索关键信息。工作流的复杂性也使得提取有意义的洞察分析几乎不可能，直接影响公司高效提供服务，同时又符合医疗保健标准的能力。这些流程导致决策缓慢并存在潜在的合规风险。
是时候做出改变了。
为了应对这些挑战，这家医疗保健服务提供商向 IBM 银牌合作伙伴 C-Metric 寻求帮助，以应用他们的 AI 虚拟助理解决方案 Aivio。
Aivio 采用 IBM® watsonx Assistant 虚拟助理构建，提供先进的自然语言处理 (NLP) 功能，以实现无缝交互和上下文相关响应。运营管理团队和高管可以轻松地与虚拟助理交互以检索特定数据，即使在庞大的文档存储库中也是如此，无需手动搜索。该解决方案通过安全的 API 和基于角色的访问与现有系统集成。此方法有助于在需要遵守《健康保险流通和责任法案》（HIPAA）、《通用数据保护条例》(GDPR) 以及“系统和组织控制 2”(SOC2) 框架的行业中确保数据隐私。此外，Aivio 的 Microsoft Excel 分析器简化了大型数据集分析，为负责的团队确定了行动项目。
Aivio 的可扩展性和云就绪性使其可在 IBM® Cloud、Amazon Web Services (AWS) 和 Microsoft Azure 或本地环境中灵活部署。除了 watsonx Assistant 之外，客户还使用 IBM® watsonx.ai 这个企业级 AI 开发平台来部署 IBM® Granite 基础模型，以生成详细的上下文感知响应。该解决方案还包括 IBM® Watson Discovery 文档理解平台，该平台应用检索增强生成 (RAG) 来提高理解和相关性。这些技术共同为 Aivio 的人工智能驱动搜索、对话功能和企业级安全性奠定了基础。
总体而言，Aivio 被证明是医疗服务提供商数字化转型的成功解决方案，使其能够实现长期可扩展性、法规遵从性并增强盈利能力。
该医疗服务提供商的运营经历了变革性转变。Aivio 大大简化了数据检索，使员工能够以比以前少得多的时间访问关键信息。通过自动进行数据验证和处理，虚拟助手的集成还使数据错误减少了 99%。这种整合有助于确保报告和分析的准确性，从而提高患者护理质量。
此外，该公司还获得了优异的投资回报率，包括运营成本降低了 40%，数据访问速度提高了 85%，每年节省成本 15 万美元，以及年收入超过 25 万美元。
展望未来，该医疗保健提供方计划进一步利用 Aivio 的能力来推动创新并改善患者护理。该公司正在深入了解 Aivio 与其他数据源和工作流整合，旨在从其人工智能驱动的解决方案中解锁更多价值。有了 C-Metric 和 IBM 作为值得信赖的合作伙伴，该医疗保健提供方准备继续其数字化转型之旅，利用 AI 的力量重新定义医疗保健服务。
