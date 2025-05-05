变更数据捕获 (CDC) 是一种识别和记录数据库中数据变更的技术。CDC 将此类变更实时传递到不同的目标系统，以便在数据库发生变化后立即同步整个组织的数据。

变更数据采集是一种实时数据整合方法，其功能是合并和协调整个组织中可能孤立或不一致的数据。其他方法包括流数据整合、数据虚拟化和应用集成。

CDC 能够实时（且低延迟）地执行系统更新，这对于实时数据分析、云迁移甚至 AI 模型的成功至关重要。它在各行各业都有各种用例，从零售到金融再到医疗保健，可协助欺诈检测、供应链管理和监管合规。

变更数据捕获有多种方法，其中最常见的是基于日志的 CDC、基于时间戳的 CDC 和基于触发器的 CDC。企业可以借助数据库原生工具、开源平台和第三方解决方案实现变更数据捕获。