数据团队所面对的数据堆积如山，其规模足以与珠穆朗玛峰相媲美。而应对这些高峰的难度与日俱增，因为数据的数量和复杂性没有任何放缓的迹象。

当今的企业数据来自不同的来源（如 SaaS 应用程序、IoT 设备和旧版系统），并被汇总在庞大的数据存储生态系统中。这些信息中有很大一部分是非结构化数据，也就是电子邮件、PDF、图像、通话记录和聊天记录等日常信息。

由于缺乏全面的视图，这些获取后便已过时，获取后便已过时，并且在很大程度上未得到充分利用。更不用说，由于获取大量高质量数据的途径有限，人工智能 (AI) 落地应用的相关工作停滞在了起跑线上。

数据整合通过组合、汇总和协调存储在不同来源、不同数据格式以及不同质量水平的数据，帮助缓解这些挑战。这种整合为数据消费者提供了统一、连贯的信息，可直接应用于分析、AI 和决策工作。