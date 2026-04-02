数据团队所面对的数据堆积如山，其规模足以与珠穆朗玛峰相媲美。而应对这些高峰的难度与日俱增，因为数据的数量和复杂性没有任何放缓的迹象。
当今的企业数据来自不同的来源（如 SaaS 应用程序、IoT 设备和旧版系统），并被汇总在庞大的数据存储生态系统中。这些信息中有很大一部分是非结构化数据，也就是电子邮件、PDF、图像、通话记录和聊天记录等日常信息。
由于缺乏全面的视图，这些获取后便已过时，获取后便已过时，并且在很大程度上未得到充分利用。更不用说，由于获取大量高质量数据的途径有限，人工智能 (AI) 落地应用的相关工作停滞在了起跑线上。
数据整合通过组合、汇总和协调存储在不同来源、不同数据格式以及不同质量水平的数据，帮助缓解这些挑战。这种整合为数据消费者提供了统一、连贯的信息，可直接应用于分析、AI 和决策工作。
使用耗时的手工编码 SQL 脚本来移动和转换数据的日子已经一去不复返了。如今出现了多种依托技术实现的数据整合方法，各类方法可对应不同的整合需求与功能。
以下是一些最常见的技术：
ETL 是一种数据整合方法，它从多个源系统提取数据，在临时区域进行转换，并加载到中央存储库（通常是数据仓库或数据湖）。
传统的 ETL 方法专为本地部署环境中的关系数据库以及可预判的结构化工作负载而设计。它们通常依赖批处理、持续维护和固定的数据管道，这会限制 IoT 数据流、非结构化数据等现代用例的使用效果。
现代 ETL 工具依托云架构不断发展，借助自动化、编排和实时摄取提升灵活性与可扩展性。它通常与 ELT 模式结合使用，支持批处理和流式工作流，是分析、机器学习 (ML) 和 AI 的基础。
正如您可能猜到的那样，ELT 数据整合与 ETL 有许多相似之处。二者都会将数据从源系统迁移至目标系统。然而，ELT 流程会将原始数据直接加载到数据存储库中，根据需求完成转换，而非提前清理数据。
与传统 ETL 方法相比，该整合方式可实现更灵活的数据管理与更高效的数据处理。ELT 普遍应用于大数据项目和实时处理场景，速度和可扩展性在这类场景中尤为关键。
数据虚拟化通过在不同的数据源和数据消费者之间建立虚拟（软件抽象）层来实现数据整合。该层提供统一的数据视图，无需物理数据移动或复制。它允许用户按需访问和查询数据，无论数据实际位于何处。
虽然数据联邦有时被认为是一种独特的数据整合方法，但它实际上是数据虚拟化中的一项关键技术。它支持跨各种数据源的逻辑映射，以便用户从单一界面进行查询。
组织可以使用数据虚拟化来执行“虚拟”数据仓库或创建数据湖，省去搭建和管理物理平台的成本与复杂工作。在敏捷性和实时数据访问至关重要的场景（例如分析和 AI）中，它的作用尤为突出。
数据整合的下一发展阶段，依托 AI 智能体完成数据交付的优化与简化工作。这类机器学习模型能够模拟人类的决策逻辑，实时处理各类问题。在多智能体系统中，每个智能体负责执行专属子任务，并依靠 AI 智能体编排实现协同运作。
借助智能体数据整合工具，不同能力水平的业务用户均可使用自然语言（例如“整合 CRM 和 ERP 数据”）发起数据请求，相关技术工作则由智能体负责处理。智能体可以在数分钟内对接对应数据源、执行数据转换并输出可信数据集，而分析师与业务用户通常需要等待 1-4 周才能获取所需数据。
AI 智能体能够减少团队间的反复交接行为，缩短冗长的数据准备周期，在不占用大量数据工程资源的前提下提升运行效率。团队可近乎实时地调取可信的整合数据，以此推进分析工作与 AI 项目，更快制定合理决策。
通过简化的用户体验，将原始数据转化为 AI 就绪数据，支持整合任意类型的数据。
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通过制定适当的战略、数据、安全和治理措施，成功实现 AI 的规模化应用。