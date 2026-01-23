数据是现代企业的核心。它塑造业务战略，为 决策提供信息，并为从定价模型到自动化的所有方面奠定基础。随着组织越来越依赖大数据和实时分析来支持其人工智能 (AI) 项目，数据质量不良的影响已无法忽视。

IBM 商业价值研究所 (IBV) 在 2025 年发布的一份报告发现，43% 的首席运营官将数据质量问题视为他们最重要的数据优先事项。1这是有充分理由的：超过四分之一的组织估计，由于数据质量不佳，他们每年损失超过 500 万美元，其中 7% 报告损失达 2500 万美元或更多。

然而，数据质量不良常常被忽视，因为其影响很少在故障点显现。相反，给下游带来的问题则表现为收入损失、效率低下、合规风险和机会错失。这种延迟使得数据质量不良变得尤为危险。它逐渐影响数据集和系统，早在问题及其根本原因被发现之前就影响了战略决策。

在当今 AI 驱动的环境中，尤其是随着生成式 AI 的兴起，这种潜在的影响变得更加严重。IBM IBV 的进一步研究表明，数据质量和治理属于阻碍 AI 普及的最大数项挑战之列。近一半 (45%) 的企业领导者表示，对数据准确性或偏见的担忧是扩大 AI 计划规模的主要障碍。

原因很简单：AI 系统继承并放大了数据质量问题。当这些数据不一致、不完整、有偏倚或过时时，模型和基于它们构建的智能体的准确性都会受到影响，并且容易出现问题的大规模蔓延。相比之下，拥有成熟数据质量和治理框架的组织更有可能将 AI 用例从试点推进到生产，从而随着时间的推移保持价值。