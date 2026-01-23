数据是现代企业的核心。它塑造业务战略，为 决策提供信息，并为从定价模型到自动化的所有方面奠定基础。随着组织越来越依赖大数据和实时分析来支持其人工智能 (AI) 项目，数据质量不良的影响已无法忽视。
IBM 商业价值研究所 (IBV) 在 2025 年发布的一份报告发现，43% 的首席运营官将数据质量问题视为他们最重要的数据优先事项。1这是有充分理由的：超过四分之一的组织估计，由于数据质量不佳，他们每年损失超过 500 万美元，其中 7% 报告损失达 2500 万美元或更多。
然而，数据质量不良常常被忽视，因为其影响很少在故障点显现。相反，给下游带来的问题则表现为收入损失、效率低下、合规风险和机会错失。这种延迟使得数据质量不良变得尤为危险。它逐渐影响数据集和系统，早在问题及其根本原因被发现之前就影响了战略决策。
在当今 AI 驱动的环境中，尤其是随着生成式 AI 的兴起，这种潜在的影响变得更加严重。IBM IBV 的进一步研究表明，数据质量和治理属于阻碍 AI 普及的最大数项挑战之列。近一半 (45%) 的企业领导者表示，对数据准确性或偏见的担忧是扩大 AI 计划规模的主要障碍。
原因很简单：AI 系统继承并放大了数据质量问题。当这些数据不一致、不完整、有偏倚或过时时，模型和基于它们构建的智能体的准确性都会受到影响，并且容易出现问题的大规模蔓延。相比之下，拥有成熟数据质量和治理框架的组织更有可能将 AI 用例从试点推进到生产，从而随着时间的推移保持价值。
当数据集无法满足特定业务运营的要求时，就会出现劣质数据。即使看似准确完整的数据，如果不符合其用途，也可能成为“不良数据”，这意味着它不支持其旨在实现的用例、工作流或 AI 结果。
这种故障可能源于多种问题，包括数据不准确、数据字段不完整、数据格式不一致或数据点缺失。即使在输入联系信息时出现的微小的人为错误（无论是输入错误的电话号码还是无效的地址数据）也可能向下游传播。这些差异可能导致在数据收集和数据整合的早期阶段出现重复记录或数据缺失，从而削弱数据分析能力，降低 AI 性能，最终影响业务成果。
数据质量问题通常通过数据的准确性、完整性、及时性和一致性等维度来描述。这些维度很重要，但它们并不能说明全部情况。仅仅依靠它们，就像依靠一个略有误差的天平，每个读数看起来都是合理的，但微小的误差会累积起来并导致糟糕的决策。
数据质量不良或糟糕的常见指标包括数据源间的不一致、客户数据缺失、过时的数据或无法追溯到关键数据所有者的数据集。随着数据量的增长，这些问题不断累积：高质量数据受到侵蚀，整个组织的数据管理计划效率低下，AI 性能下降。
希望优化数据分析、自动化和 AI 的组织所面临的挑战，远远超出了传统的数据错误范畴。以往的担忧，例如有偏颇的仪表板和孤立的系统，仍然很重要。但是今天，智能体式 AI 系统和自主工作流的兴起带来了新的风险水平。这些系统不仅在训练方面，而且在每一次互动中都依赖于治理良好、可靠的数据：为整个企业的响应、触发行动和决策提供依据。
虽然大多数组织没有训练自己的大语言模型 (LLM)，但 PwC 的一项调查显示，79％ 的受访者正在以某种形式采用 AI 智能体。这些智能体可以是简单的辅助驾驶，也可以是先进的检索增强生成 (RAG) 应用。在这些环境中，数据质量问题可能会产生不可预测的 AI 行为，例如幻觉输出或导致模型随时间推移而漂移。
随着应用的普及，AI 支出也在加速增长：根据 Gartner 的数据，预计 2026 年将超过 2 万亿美元，同比增长 37%。2当 AI 投资规模扩大时，数据质量不良的成本也会随之扩大，这意味着容错空间会缩小。
除了 AI 的风险外，数据质量问题还会带来其他挑战，例如：
尽管规模庞大，但要量化质量不佳数据的成本仍然很困难，因为其影响会跨系统、团队和时间分布。问题通常表现为继发影响：工作流延迟、运营效率下降或与洞察分析缺陷和数据衰变相关的不良业务成果。
这些效率低下情况很少被作为一个单一指标来跟踪。相反，它们是成本的代表，每一项都反映了所花费的时间、损失的价值或错过的机会。影响的扩散使得由此造成的经济损失很容易被低估。
许多组织不会计算精确的美元数字，而是进行数据审计并跟踪多个指标。这些调查可以揭示数据质量问题发生的频率和持续的时间。常见的指标包括：
最近发生的这两起被广泛引用的事件都表明，数据质量差会对企业造成可衡量的危害。
2022 年初，Unity Technologies 披露，用于训练广告相关机器学习模型的数据集因摄取不准确的数据而遭到破坏。错误的数据源会导致支持预测性定位和出价算法的数据管道出现错误。Unity 报告称，由于模型表现不佳、计划延迟以及重新训练受影响数据集的成本，造成约 1.1 亿美元的收入损失。
2022 年，由于旧版系统生成的数据值不正确，Equifax 向数百万消费者发布的信用评分不准确。在某些情况下，此类错误重大到足以影响贷款决策，使消费者和贷款机构都面临财务风险。
除了对公司声誉的打击外，后续影响还包括监管审查、集体诉讼以及 72.5 万美元的和解金，这是公司因信用报告和争议处理失误面临的多项罚款之一。
传统方法（例如仅在数据仓库内审查数据质量）已无法满足规模化需求。如今的 AI 系统是持续地与数据交互，而非间歇交互，许多系统都基于流式或事件驱动式输入而运行。
这种演变意味着组织必须“左移”数据完整性：将检测、预防和修复工作推近数据创建的那一刻，而不是等待问题在下游浮出水面。
拥有强大的数据质量管理计划可以帮助组织避免数据质量不良的后果。在 AI 和智能体系统依赖可信的实时数据的时代，它还能创造竞争优势。
为此，组织需要的不仅仅是孤立的修复。相反，他们需要一种可扩展、可重复的方法来管理数据质量。通过将数据质量视为运营模式而不是清单，组织可以重塑他们在整个数据生命周期中管理所有权、控制权和问责制的方式。
虽然不是详尽无遗，但现代防止数据质量问题的做法包括：
我们生活在一个要求 AI 系统采取行动而不是提出建议的时代。这种转变给组织带来了压力，要求它们从一开始就保证数据质量，否则可能会出现问题，而这些问题会在业务流程中不断累积。展望未来，企业需要超越运营层面的修复，转而将数据质量视为 AI 成功的先决条件，而不仅仅是防范风险的手段。
通过模型监控、风险管理以及贯穿整个 AI 生命周期的治理，将可信 AI 真正落地到实际运营中。
借助提升数据质量、确保合规并支持可信分析与 AI 的治理工具，实现对数据的有效掌控。
在专家指导下建立负责任的 AI 实践，管理风险、满足监管要求，并在规模化环境中落实可信 AI。
1 “The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect.” IBM 商业价值研究院，2025 年 11 月 12 日
2 “Gartner 表示，2025 年全球 AI 支出总额将达到1.5 万亿美元。” Gartner，2025 年 9 月 17 日