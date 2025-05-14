现代 ETL：企业 AI 的“脑干”

要了解现代 ETL 的不同之处，可以先从传统方法入手。传统 ETL 是一个长期的数据整合过程，用于从源系统中提取数据，将其转换为可用格式并加载到目标系统（如数据仓库）中。

但传统的 ETL 有其局限性，尤其是在当今的大数据环境中：

严重依赖批处理，通常要整夜运行





专为具备静态架构的本地基础设施而设计





无法跨大容量实时环境进行扩展

随着数据生态系统日趋复杂，提取、加载、转换 (ELT) 和变更数据捕获 (CDC) 等方法应运而生，用于支持实时摄取和高吞吐量数据处理。

此类技术共同构成了向现代 ETL 的更广泛转型，后者正是专为速度、规模和适应性而构建的新一代方法。回到上文的类比案例，如果现代 ETL 是企业的“脑干”，那么企业数据堆栈就如同其神经系统。现代 ETL 在数据堆栈的核心系统和依赖实时洞察分析的 AI 模型之间持续路由信息。

现代 ETL 借助云服务、自动化和流式传输功能，实时交付转换后的数据。Amazon Redshift、Google BigQuery 和 Microsoft Azure Synapse 等工具可支持这一编排任务，帮助企业加速制定决策，从而发挥 AI 在企业运营中的关键价值。