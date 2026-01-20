尽管获取高质量、高相关性的数据，对于可靠的分析与更优的决策而言一直至关重要，但在现代数据环境下，这一需求变得更为紧迫。原因有三：数据量、复杂性以及与 AI 相关的竞争压力。

如今，各类组织面临的数据量远超人类历史上大部分时期所能获取的规模：2024 年一项针对不同规模机构开展的全球调研显示，近三分之二的机构管理着至少 1PB 的数据。1

这些数据中大部分属于大数据：即多种格式的海量数据集，包含结构化数据、半结构化数据和非结构化数据。值得注意的是，非结构化数据难以适配关系型数据库的固定模式，这意味着传统工具和方法通常无法用于非结构化数据的处理与分析。

与此同时，企业正面临着获取可用于 AI 的数据的压力，即高质量、易获取且可靠可信的数据，组织可放心将其用于人工智能训练及相关项目。

但大多数企业目前尚未具备可用于 AI 的数据：IBM 商业价值研究院 2024 年的一项调查显示，仅有 29% 的技术高管明确表示，其企业数据满足高效扩展生成式 AI 应用所需的关键标准。2

从海量复杂的数据集中挖掘价值，同时确保数据满足 AI 应用要求，需要配套的工具、基础设施以及数据管理策略。然而，企业通常无法支付无限的计算和存储资源。他们必须在挖掘数据价值的工作与提升效率、实现投资回报最大化的措施之间取得平衡。

数据优化可以帮助他们做到这一点。

通过数据优化，组织可以同时提升数据工作流的性能和效率。多种数据优化技术可帮助企业提升数据质量与可访问性，同时降低存储和处理对其资源及预算造成的负担。