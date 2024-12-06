听到“合成”这个词时，您可能会联想到人工或制造的东西。以聚酯和尼龙等合成纤维为例，它们都是通过化学工艺人造的。

虽然合成纤维更经济实惠，更容易大规模生产，但其质量却可以与天然纤维相媲美。合成纤维的设计通常模仿天然纤维，并为特定用途而设计，如弹性氨纶、保暖腈纶或耐用涤纶。

合成数据也是如此。在训练或测试人工智能 (AI) 模型时，这种人工生成的信息可以补充甚至取代真实世界的数据。与真实数据集相比，合成数据集可以通过计算机模拟或生成模型合成，而真实数据集可能获取成本高、访问困难、标注耗时且供应有限。这使得按需生产合成数据集的成本更低，几乎可以无限量生产，并可根据企业的需求进行定制。

尽管合成数据有其优点，但它也带来了挑战。生成过程可能很复杂，数据科学家既要创建真实的数据，又要保证质量和隐私。

然而，合成数据将持续存在。研究公司 Gartner 预测，到 2026 年，75% 的企业将使用生成式 AI 来创建合成的客户数据。1

为了帮助企业充分利用人工数据，以下是生成合成数据的 8 项最佳实践：