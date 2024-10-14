AI 开发和计算机科学中的一句俗语是，人工智能 (AI) 模型的好坏取决于它训练所使用的数据。近年来，研究人员发现，仅根据其前驱的输出进行训练的生成模型会产生越来越不准确的结果。这些模型受到“不可逆转的缺陷”的困扰，最终变得毫无用处。1发生这种情况是因为一个模型在拟合期间输出中存在的任何错误稍后都会包含在其后续模型的训练中。然后，新模型也会产生自己的错误。模型崩溃会因错误与连续世代的更替相结合而产生。2

之所以会出现这些错误，是因为生成式 AI 模型产生的数据集比原始数据分布的变化要小。Ilia Shumailov、Zakhar Shumaylov、Yiren Zhao 和一个由英国和加拿大大学研究人员组成的团队撰写了一份关于模型崩溃的报告，并被广泛引用。通过对 AI 模型的实验，研究小组发现，在 AI 生成的数据（也称为合成数据）上训练出来的模型，最初会丢失数据真实分布的尾部或极端信息—他们称之为"早期模型崩溃"。在后来的模型迭代中，数据分布逐渐趋同，几乎与原始数据毫无二致—研究人员称之为 "后期模型崩溃。"3

在现实世界中，大型生成式 AI 模型（如大型语言模型 (LLM)）的训练过程可能会导致模型崩溃。LLM 大多是根据从互联网上搜索到的人为数据进行训练的。然而，随着 AI 生成的内容在网络上越来越多，这些内容就越有可能被用来训练未来的模型，而不是人类生成的数据，从而有可能导致模型崩溃。

模型崩溃现象对 AI 的发展造成了严重的影响，因此研究人员提出了几种解决方案。这些解决方案包括跟踪数据出处、保留对原始数据源的访问权限，以及将积累的 AI 生成数据与真实数据相结合来训练 AI 模型。