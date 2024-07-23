数据永远不应该是一个谜；但是，随着大数据的不断增长，它很快就会成为一个谜。组织需要知道数据从哪里开始，如何在管道中移动和转换，以保护其业务利益以及员工和客户的利益。

对于希望最大限度利用数据的企业来说，掌握了解数据来源的方法对于确保数据的真实性、可靠性和完整性至关重要。溯源为研究人员和数据分析人员提供了透明度，并提供了一系列信息，在将数据用于新的目的时，管理员或科学家可以跟踪数据问题。这种全面的记录保证了决策过程中的数据准确可靠。当领导者对其数据的真实性有把握时，就能做出更明智、更有效的决策。研究的透明度对于研究结果的重复使用和重现性至关重要，并为数据完整性奠定了坚实的基础。