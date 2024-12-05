与多数数据存储形式类似，混合云存储的概念并不难理解。混合云存储本质上是一种可转换型存储机制，允许将数据管理和存储在最优位置——无论是本地服务器还是大型公有云。
由于涉及两种环境，必须存在某种设备来维持跨环境的一致性，特别是在执行可能影响单一环境的变更后。系统会启用某种数据同步机制，确保这两个环境能相互镜像。 数据同步方法包括采用专用数据同步软件程序，实现不同系统间的数据同步。为用户在多个设备上更新数据的云存储服务，就是专用于数据同步的典型 设备。
同样地，需要存在一种门户接口，使两类系统能自由交换存储数据。数据网关正是服务于这一需求，实现受保护的数据传输。
处于此种传输状态的文件可称为“预置状态”，这表示文件或系统在完全激活前正处于准备阶段。该术语常指正通过数据管理流程准备后续分析的特定数据集。
许多机构会制定关于数据管理的策略与规则体系，明确合规条例、访问权限及重要预算考量。
五大主要数据存储流程主导着混合云存储及其多样化存储环境。
数据管理可涵盖多项关联活动，例如检查使用情况、设置访问控制及执行数据生命周期策略。通常使用统一的管理控制台来维护数据控制，无论是在本地部署还是云存储空间中。
混合云存储支持将数据定位至特定存储层级，这些层级可按不同属性进行分配。数据分层既适用于不常访问的数据（通常存储于云端），也适用于需即时调用的本地存储数据。
Data Replication 作为保护措施实施，用以维持持续有效的冗余备份。同时通过灾备准备有效防范数据丢失风险。
正如保持一组乐器音准协调，数据同步致力于维持数据一致性，无论其存储于何处。数据同步有助于确保数据变更能在整个系统中运行。
采用混合云存储的企业常需权衡如何及何处存储不同类型数据，特别是在确定保护敏感数据的最安全方案时。有几项准则值得遵循。
这可能包含需要即时访问与低延迟的实时运营数据（例如工业控制系统中的数据），或因严格合规要求必须严控的数据（如需要 HIPAA 保障的员工健康记录）。
此类数据还可能涵盖大型高性能数据集，乃至紧急运营期间维系企业运转所必需的关键任务信息。
存储位置：此类信息应保留在本地部署环境，可存储在物理服务器或私有网络中。
此处指不含个人身份信息 (PII) 且不涉及企业敏感机密的数据。通常包括被认定为可公开分发的“安全”数据，例如营销资料。
需注意：尽管此类材料适合存放在公有云，企业仍需通过加密措施与访问控制实施保护。
存储位置：“安全”的企业数据通常可通过公有云进行可靠维护，包括为建立冗余而保存的备份数据。
得益于混合云存储的组合特性，采用混合模式具有诸多显著优势：
企业可以通过多种途径实施混合云存储来获得显著效益。以下是一些最常见的用例：
许多云服务商支持并服务于这一新兴市场。以下是部分领先的混合云存储解决方案。
AWS 提供四款专用于混合云存储的服务产品。这些程序提供自动化数据备份功能，并配备加速本地系统向 AWS 传输数据的应用程序。其他相关程序可提供存储网关服务，并优化企业间文件传输以实现低延迟数据访问。
IBM 混合云存储产品专注于管理可移植工作负载，允许用户在本地部署云架构并无缝扩展至公有云环境。IBM 的应用程序现代化 体系依托数据生命周期管理策略，防止备份数据在云环境中过度累积。
Microsoft Azure 通过服务于其本地数据中心的方案来解决混合云存储需求。Azure 方案在公有云与本地基础设施间构建稳定一致的环境，支持相同管理工具与应用程序编程接口 (API)。Azure 同时为本地资产提供管理工具。
通过使用 Microsoft Azure，Microsoft Windows 用户可以 Azure 专为混合云存储设计的功能。这些 Windows 程序允许用户通过本地网络驱动器访问云数据，管理高性能计算 (HPC) 数据传输，并提供集中界面管理本地存储。
与其他混合云存储提供商类似，NetApp 的存储解决方案致力于构建 让用户轻松监控并自由迁移数据资产的平台。其某产品采用“数据编织”设计，实现本地站点与云基础设施间的数据自由流动。其他产品提供按需付费模式和充足扩展性。
VMware 采用软件定义数据中心 (SDDC) 架构，使统一存储环境能跨不同云平台存在。其某产品专精网络虚拟化，另一产品则实现跨主机的分布式存储。VMware 与其他公有云提供商建立合作，用户可在公有云上充分发挥其 VMware 技术能力。
