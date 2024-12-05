标签
Cloud Storage

什么是混合云存储？

两名技术人员利用笔记本电脑在安全的数据中心工作

作者

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

什么是混合云存储？

混合云存储将公有云存储与本地存储相结合，促进两类环境间的数据资产流转。这为企业提供了灵活性，使其能够以紧密协同的方式运用本地服务与云计算

混合云存储的独特之处在于允许用户自主决定数据资产的存储位置，从而助力保障业务连续性与持续数据保护混合云架构中选择的存储基础设施类型，主要取决于待存储数据的特性。

对企业的核心敏感数据，可采用具备最高安全等级的本地存储。对于非关键数据，多数工作负载均可由公有云资源妥善处理。

此类混合模式非常适合混合与匹配不同元素。混合云解决方案不仅包含公有云私有云 ，还涵盖部署于本地部署或边缘位置数据中心

混合云存储如何运作？

与多数数据存储形式类似，混合云存储的概念并不难理解。混合云存储本质上是一种可转换型存储机制，允许将数据管理和存储在最优位置——无论是本地服务器还是大型公有云。

由于涉及两种环境，必须存在某种设备来维持跨环境的一致性，特别是在执行可能影响单一环境的变更后。系统会启用某种数据同步机制，确保这两个环境能相互镜像。 数据同步方法包括采用专用数据同步软件程序，实现不同系统间的数据同步。为用户在多个设备上更新数据的云存储服务，就是专用于数据同步的典型 设备。

同样地，需要存在一种门户接口，使两类系统能自由交换存储数据。数据网关正是服务于这一需求，实现受保护的数据传输。

处于此种传输状态的文件可称为“预置状态”，这表示文件或系统在完全激活前正处于准备阶段。该术语常指正通过数据管理流程准备后续分析的特定数据集。

许多机构会制定关于数据管理的策略与规则体系，明确合规条例、访问权限及重要预算考量。

AI 学院

利用混合云实现 AI 就绪

本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。
转到视频集

混合云存储流程

五大主要数据存储流程主导着混合云存储及其多样化存储环境。

数据管理

数据管理可涵盖多项关联活动，例如检查使用情况、设置访问控制及执行数据生命周期策略。通常使用统一的管理控制台来维护数据控制，无论是在本地部署还是云存储空间中。

数据分层

混合云存储支持将数据定位至特定存储层级，这些层级可按不同属性进行分配。数据分层既适用于不常访问的数据（通常存储于云端），也适用于需即时调用的本地存储数据。

数据复制

Data Replication 作为保护措施实施，用以维持持续有效的冗余备份。同时通过灾备准备有效防范数据丢失风险。    

数据迁移

数据迁移涉及在本地存储与公有云之间转移数据工作负载。促成此类迁移的原因可能包括成本削减措施、访问权限考量或数据生命周期相关策略。

数据同步

正如保持一组乐器音准协调，数据同步致力于维持数据一致性，无论其存储于何处。数据同步有助于确保数据变更能在整个系统中运行。 

决定数据类型的存储方式与位置

采用混合云存储的企业常需权衡如何及何处存储不同类型数据，特别是在确定保护敏感数据的最安全方案时。有几项准则值得遵循。

将最敏感的数据存储在最近端

这可能包含需要即时访问与低延迟的实时运营数据（例如工业控制系统中的数据），或因严格合规要求必须严控的数据（如需要 HIPAA 保障的员工健康记录）。

此类数据还可能涵盖大型高性能数据集，乃至紧急运营期间维系企业运转所必需的关键任务信息。

存储位置：此类信息应保留在本地部署环境，可存储在物理服务器或私有网络中。

将其他类型数据存储于公有云

此处指不含个人身份信息 (PII) 且不涉及企业敏感机密的数据。通常包括被认定为可公开分发的“安全”数据，例如营销资料。

需注意：尽管此类材料适合存放在公有云，企业仍需通过加密措施与访问控制实施保护。

存储位置：“安全”的企业数据通常可通过公有云进行可靠维护，包括为建立冗余而保存的备份数据。

混合云存储的优势

得益于混合云存储的组合特性，采用混合模式具有诸多显著优势：

  • 成本效益：混合云存储让企业能精准聚焦必要支出，优化存储、网络、计算及数据方面的资金节约。
  • 可调节性：混合云存储提升可扩展性，使企业能根据当前需求灵活增减工作负载。
  • 可靠保障：当企业将资源分布于私有云与公有云环境时，能更有效抵御单一服务中断风险。
  • 灵活部署：混合云环境通过设计提供比传统配置更灵活的架构，使 IT 基础设施资源更易于集成与管理。
  • 分区化：混合云存储使企业能够对运营进行分区。企业可将敏感数据存放在专用服务器，同时让其他应用程序在公有云中运行。
  • 快速恢复：在规划灾难恢复时，混合云存储通过利用本地存储在实时事件中加速恢复操作，证明其价值。  

混合云存储的劣势

尽管混合云存储优势显著，但仍存在一些潜在问题，其中多数源于其架构固有的复杂性：

  • 集成难度：混合云存储这类复杂系统不会自动形成，需要大量管理工作来实施初始设计并监管部署成本。实施初始设计并监督安装定价，需要大量的管理工作。
  • 兼容性挑战：当混合云环境接入新技术能力（如 自动化机器学习）时，可能引发新的安全风险与兼容性问题。
  • 管理复杂性：存储基础设施越专业化，有效管理分布式存储架构与多存储池的难度就越高。
  • 可视性不足：当单一环境使用多个云平台时，可见性问题可能成为管理障碍。实现全局统览可能具有挑战性。
  • 额外需求：混合云存储比公有云存储需要更多持续维护，且管理私有云数据与软件会产生额外管理成本。

混合云存储用例

企业可以通过多种途径实施混合云存储来获得显著效益。以下是一些最常见的用例：

  • 灾难恢复：当本地数据中心无法运行时，混合云存储可启动应急机制，自动切换至公有云服务，从而避免系统故障与运行中断。
  • 大数据分析：混合云存储契合那些希望挖掘大数据分析处理潜力，又不愿让核心资产面临暴露风险的企业。这类机构可借助公有云开展研究探索。
  • 云爆发：云爆发是一种云管理技术，当流量峰值产生突发需求时，运行在私有云或数据中心的应用程序会被突然切换至公有云。
  • 备份与归档：混合云方案助力企业满足文件存储与对象存储需求。这包括协助企业管理海量非结构化数据——这类数据往往难以通过层级结构进行整理。
  • 多云可用性：混合云存储非常适合那些习惯根据数据敏感度划分工作负载的企业。公有云能妥善处理多数工作负载，但关键任务下载可能需要私有云的安全保障。高性能计算 (HPC) 应用程序既可在本地设备正常运行，也可通过将工作负载转移至公有云来实现效能提升。

主流混合云存储提供商

许多云服务商支持并服务于这一新兴市场。以下是部分领先的混合云存储解决方案。

Amazon Web Services (AWS)

AWS 提供四款专用于混合云存储的服务产品。这些程序提供自动化数据备份功能，并配备加速本地系统向 AWS 传输数据的应用程序。其他相关程序可提供存储网关服务，并优化企业间文件传输以实现低延迟数据访问。

国际商业机器公司 (IBM)

IBM 混合云存储产品专注于管理可移植工作负载，允许用户在本地部署云架构并无缝扩展至公有云环境。IBM 的应用程序现代化 体系依托数据生命周期管理策略，防止备份数据在云环境中过度累积。

Microsoft Azure

Microsoft Azure 通过服务于其本地数据中心的方案来解决混合云存储需求。Azure 方案在公有云与本地基础设施间构建稳定一致的环境，支持相同管理工具与应用程序编程接口 (API)。Azure 同时为本地资产提供管理工具。

Microsoft Windows

通过使用 Microsoft Azure，Microsoft Windows 用户可以 Azure 专为混合云存储设计的功能。这些 Windows 程序允许用户通过本地网络驱动器访问云数据，管理高性能计算 (HPC) 数据传输，并提供集中界面管理本地存储。

NetApp

与其他混合云存储提供商类似，NetApp 的存储解决方案致力于构建 让用户轻松监控并自由迁移数据资产的平台。其某产品采用“数据编织”设计，实现本地站点与云基础设施间的数据自由流动。其他产品提供按需付费模式和充足扩展性。

VMware

VMware 采用软件定义数据中心 (SDDC) 架构，使统一存储环境能跨不同云平台存在。其某产品专精网络虚拟化，另一产品则实现跨主机的分布式存储。VMware 与其他公有云提供商建立合作，用户可在公有云上充分发挥其 VMware 技术能力。  
