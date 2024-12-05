与多数数据存储形式类似，混合云存储的概念并不难理解。混合云存储本质上是一种可转换型存储机制，允许将数据管理和存储在最优位置——无论是本地服务器还是大型公有云。

由于涉及两种环境，必须存在某种设备来维持跨环境的一致性，特别是在执行可能影响单一环境的变更后。系统会启用某种数据同步机制，确保这两个环境能相互镜像。 数据同步方法包括采用专用数据同步软件程序，实现不同系统间的数据同步。为用户在多个设备上更新数据的云存储服务，就是专用于数据同步的典型 设备。

同样地，需要存在一种门户接口，使两类系统能自由交换存储数据。数据网关正是服务于这一需求，实现受保护的数据传输。

处于此种传输状态的文件可称为“预置状态”，这表示文件或系统在完全激活前正处于准备阶段。该术语常指正通过数据管理流程准备后续分析的特定数据集。

许多机构会制定关于数据管理的策略与规则体系，明确合规条例、访问权限及重要预算考量。