AI 与非结构化数据的未来

数据是让 AI 引擎持续运转的燃料。许多企业并未充分利用触手可及的非结构化数据宝藏，只因他们不知如何为其注入动力。

这正是拥有非结构化数据处理工具的企业日益吸引投资者关注的原因。就在上月，Salesforce 为强化其 Agentforce 平台完成了一项重大收购——这仅是近期对非结构化数据管理提供商众多投资案例之一。

“生成式 AI 提升了非结构化数据（主要是文档）的重要性，无论是用于 RAG、LLM 微调，还是面向机器学习、商业智能与数据工程的传统分析，”IBM watsonx 产品管理副总裁、IBM 常驻数据专家之一 Edward Calvesbert 表示。“每日产生的数据大多是非结构化的，这代表着最大的新机遇。”

我们希望进一步了解非结构化数据将为 AI 带来怎样的发展。为此我们专访了 Calvesbert 与数据科学公司 Unstructured 战略负责人 Dave Donahue——该公司于今年三月携手 IBM、英伟达和 Databricks 完成了 4000 万美元融资，共同探讨非结构化数据的重要性及其未来走向。