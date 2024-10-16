作为数据领导者，您知道我们触手可及的数据涌入会创造大量机会，也会带来大量挑战。我们有更多的数据可以用于训练 AI 模型和处理重要用例，但我们也必须应对整个数据资产日益增加的复杂性。
适用的现代数据架构可以提供所需的可扩展性，让您能够处理即将到来的数据增长，以便实施 AI 技术并优化数据资产。这是扩展企业级 AI 的关键，并且有可能成为您最大的差异化竞争优势。
什么是数据架构？
它描述了如何使用组织设置的模型、策略、规则和标准来进行数据管理，涵盖了从数据收集到数据消费的整个过程。借助数据架构，数据分析人员无论数据位于何处都能真正了解数据，同时还能随着业务的增长，考虑到新的部署和应用程序要求。
数据架构对于满足现代组织的特殊需求、应用高级分析以及大规模使用数据和 AI 至关重要。
由企业控制的数据得不到利用1
为什么这是企业的当务之急？
正如 IBV 在报告中所述，“如果没有可信、可靠的数据，即使是最好的 AI 也会提供存在错误、偏见或危险的结果。但是，井井有条地管理企业内部数据并非易事，许多企业在这件事上还差得很远。”2
换句话说，数据的质量、安全性和可访问性现在比以往任何时候都更加重要。
有效的数据架构具有灵活性和高级别框架，能够对组织在速度、规模和方向上不断变化的需求提供支持，并对多种用例（包括利用生成式 AI 实现流程自动化以及进行数据优化）提供支持。
少即是多。在设计架构时要考虑到清晰性和可访问性。
业务存在增长空间。构建的架构需要适应需求的增长。
变化无可避免。要选择能够适应扩展和新技术的架构。
发挥协同优势。您的数据架构必须与您努力实现的业务成果保持一致。
制定详细的数据策略，定义管理数据所需的技术、流程和人员，是创建适用架构的第一步——适用架构能够为每个用例提供具有一致性的高质量数据。
构建现代数据架构时，请考虑以下要素。
湖仓一体
湖仓一体架构支持从单个入口点访问整个混合云中的数据，让您能够统一、整理和准备 AI 模型所需的数据。它兼具数据湖的灵活性和数据仓库的性能与结构。大多数湖仓一体解决方案都具有智能元数据层，方便您对非结构化数据进行分类。
湖仓一体还可以帮助组织根据对其数据和实际业务需求的真正理解，构建具有高性价比的工作流程。这样可以优化工作流程，从而降低成本并提升性能，还有助于发现数据中的隐藏联系。
要使通过湖仓一体优化和治理的数据访问实现民主化，您应该考虑实施 Data Fabric 架构。
Data Fabric
Data Fabric 架构是数据架构和管理工具发展的下一步。它旨在增强不同数据管道和云环境之间的流动性，让最终用户能够安全地访问数据，并促进自助数据消费。
Data Fabric 架构利用能够从数据管道中学习的智能自动化系统，简化了端到端集成。通过整合各种数据源，您的数据科学家可以在一个仪表板上创建客户的整体视图。然后，该架构会提出建议，帮助您更充分地发挥数据的价值并提高工作效率，从而让所有数据产品更快地实现价值。
数据库
数据库是用于存储、管理和保护数据集的数字存储库，也是数据架构的基本要素。
应用程序需要能够在混合云环境中存储、管理和治理大量结构化和非结构化数据，以支持高级分析和 AI 用例。
为了成功实施 AI，组织必须以合适的价格为合适的工作负载找到合适的数据库。每个数据库都需要确保可靠、安全、响应迅速，并根据您的特定工作负载和要求专门构建。
在规划如何访问和管理您的数据时，您需要特别考虑您的基础设施，因为这是进行数据访问和管理的位置。
可能有必要对您的基础设施进行现代化升级，以扩展 AI 并帮助您的数据工程师应对现代化工作负载和需求。许多组织正在转向有针对性的混合云方法，专注于让技术与业务目标保持一致、增强可扩展性并提高整体业务绩效。
混合云平台可在各个环境、工作流程和团队中缔造一致的体验。
1 《你的数据资产负债表有多强大？》(How Strong Is Your Data Balance Sheet?)，Scott A. Snyder，Knowledge at Warton，2022 年 11 月。
2 《AI 时代的 CEO 决策》，全球高级管理层系列，IBM 商业价值研究院，2023 年 6 月。