为什么这是企业的当务之急？



正如 IBV 在报告中所述，“如果没有可信、可靠的数据，即使是最好的 AI 也会提供存在错误、偏见或危险的结果。但是，井井有条地管理企业内部数据并非易事，许多企业在这件事上还差得很远。”2

换句话说，数据的质量、安全性和可访问性现在比以往任何时候都更加重要。

有效的数据架构具有灵活性和高级别框架，能够对组织在速度、规模和方向上不断变化的需求提供支持，并对多种用例（包括利用生成式 AI 实现流程自动化以及进行数据优化）提供支持。