什么是软件定义的数据中心？

想要寻找提高 IT 敏捷性的方法吗？ 了解什么是软件定义的数据中心 (SDDC) 以及它如何帮助您更快地交付 IT 资源。
为了提高 IT 敏捷性，组织一直都在努力探索新的 数据中心架构。 组织需要更快地交付技术服务，同时保持对 IT 的控制，并最大限度地降低复杂性和成本。
简而言之，购买和部署传统基础架构的流程不仅过于缓慢，而且十分繁琐。 业务组和软件开发人员不可能等上几周或几个月的时间来让组织购买和配置新的物理基础架构。 为了应对不断变化的市场情况并满足客户期望，团队需要在几小时或几分钟内获得资源。
软件定义的数据中心架构有助于显著提高 IT 敏捷性。 通过集中基础架构资源、跨基础架构层标准化管理工具并启用由策略驱动的配置，SDDC 可以帮助 IT 团队更快地响应对 IT 资源的新请求。 同时，SDDC 可以让 IT 团队保持对配置的控制、降低成本并确定应用程序现代化之路。
SDDC 将虚拟化的计算、存储和网络资源与用于管理整个集成环境的标准化平台相结合。
许多组织都十分熟悉“计算虚拟化”或“服务器虚拟化”概念。 利用 虚拟机管理器，计算虚拟化可以从物理服务器中提取操作系统和应用程序。 因此，管理员可以使用 虚拟机 (VM) 在单个服务器上运行多个不同的应用程序和操作系统。 十多年来，组织一直在使用计算虚拟化来减少服务器蔓延并提高资源利用率。
有关虚拟化的更多信息，请参阅“虚拟化：完整指南”。
存储虚拟化（如服务器虚拟化）可以集中资源，并避免形成断开连接的存储系统孤岛。 虚拟化存储可以提高灵活性和可扩展性，因为您可以通过池来配置存储系统，这通常无需购买新的容量。 借助虚拟化存储，您还可以动态分配存储容量，并为每个应用程序按需分配所需的容量。
网络虚拟化使您能够独立于物理硬件来配置和管理网络。 提取资源可以缩短配置时间并提高灵活性，让您能够更轻松地跨数据中心迁移工作负载，而不受物理限制。 合适的网络虚拟化解决方案还可以整合安全功能来保护网络和隔离工作负载。
SDDC 集成了这些虚拟化层并创建了一个超融合环境，这种环境可以更快地以服务形式交付 IT 资源 - 无论 SDDC 是部署在 私有、 公共 还是 混合 云环境中。 单一管理平台可以跨虚拟化层实现管理标准化，并支持基于策略的自动化，从而简化了运营。
有关虚拟化技术的概述，请查看视频“虚拟化详解”：
实施 SDDC 架构可以给组织带来短期和长期好处。 主要的短期好处是提高敏捷性。 借助 SDDC，可以显著缩短配置新资源的时间。 无需再花费几天或几周时间来设置新的物理服务器、为应用程序提供更多存储容量或修改物理网络。 由策略驱动的自动化可以进一步加快配置速度，让您能够在几分钟内部署资源。
SDDC 还可以帮助提高基础架构的性能。 您可以为每个应用程序和工作负载优化计算、存储和网络资源，而无需对基础架构进行物理更改。
从长远来看，SDDC 有助于控制成本。 集中资源可以提高基础架构的利用率，因此您不必再购买新的基础架构。 利用率越高，闲置的基础架构资源就越少，占地面积、电力和散热需求也越小。 如果您决定使用混合云或公共云基础架构来实施 SDDC，那么可以从 CAPEX 模式转变为 OPEX 模式，这可以避免大量的前期资本支出。
采用 SDDC 方法还有助于确定基础架构和应用程序的现代化之路。 通过在单一管理平台上实现标准化，让您能够更轻松地集成新技术并将工作负载迁移到云环境。
在实施 SDDC 之前，请确保您了解可能影响投资回报的潜在挑战。
主要的挑战是跨职能部门取得一致意见。 跨团队实现标准化对于采用 SDDC 至关重要，但许多传统的 IT 组织都受制于孤立的流程和策略，而这加大了标准化的难度。 采购团队、开发团队、IT 分析人员、系统管理员及其他相关人员可能需要一些时间才能熟悉新的工具和流程。 尽管如此，但在完全采用 SDDC 后，组织就可以在效率、创新和总拥有成本方面获得巨大的回报。
在组织接受标准化后，还存在一些技术挑战。 例如，切换到新环境可能会导致某些应用程序停机。 计划分阶段实施 SDDC 的各个组件将有助于最大限度地降低停机风险。 使用基于云的 SDDC，您还可以在将整个环境投入生产之前经济高效地测试新的虚拟化层。
其次，虚拟化基础架构的新层（例如存储和网络）可能需要运营团队更改现有的流程和工作流程。 在准备管理新环境和使用新工具时，您的管理员可能面临冗长的学习曲线。 由于基于云的 SDDC 使用的是熟悉的工具，因此采用这种 SDDC 有助于显著缩短学习曲线。
云服务有助于应对挑战并加快向 SDDC 架构的迁移。 通过在基于云的基础架构上实施 SDDC，您可以减少重新搭建现有基础架构所涉及的时间和风险。
同样，通过采用基于云的管理工具，您就不需要在本地基础架构上安装这些工具。 如果云提供商提供的是管理员当前使用的工具和界面，那么可以避免学习曲线。 管理员可以继续使用这些工具来管理基于云的资源，就像管理本地资源一样。
基于云的 SDDC 还可通过避免购买物理基础架构来帮助控制成本。 例如，您可以在云端建立一个全新的环境并避免所有资本支出。 您也可以在混合环境中利用现有的基础架构，并使用云来扩展资源，而无需购买和部署更多的物理系统。
通过利用基于云的基础架构，您可以扩展容量并访问最新的技术，而无需不断升级物理系统。 在云中部署 SDDC 可帮助您提供卓越的应用程序性能和足够的容量来支持数据增长，同时避免大量的资本支出。
您还可以保持对环境的控制。 如果业务用户和开发人员在没有 IT 监督的情况下使用公共云服务，他们可能会遇到新的安全、治理和监管问题。 借助基于云的合适 SDDC，您可以访问云资源，同时确保每个人都遵守内部政策和外部法规。
基于云的 SDDC 提供商可以为您提供哪些内容？ 合适的供应商可以为您提供熟悉的管理工具和界面，因此贵组织不必花费时间和资金来学习新的管理软件。
合适的供应商还可以为您提供无缝过渡到新环境所需的专业知识。 您可以与供应商合作来快速实施混合环境，这样您就可以立即从新架构中受益，并且可以继续使用现有的基础架构。
合适的供应商还可以为您提供一定的灵活性来支持一系列 SDDC 和硬件配置。 提供商应该会提供托管和非托管选项，这样一来，您便可以选择是保留环境的完全控制权还是将管理工作外包出去。 最终，您应该可以灵活地实施满足您独特要求的 SDDC。
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