什么是软件定义的数据中心？

了解什么是软件定义的数据中心 (SDDC) 以及它可以带来哪些短期和长期好处

了解基于云的 SDDC 如何加快实施速度

查看选择云提供商的关键要求

为了提高 IT 敏捷性,组织一直都在努力探索新的 数据中心架构。 组织需要更快地交付技术服务,同时保持对 IT 的控制,并最大限度地降低复杂性和成本。

简而言之,购买和部署传统基础架构的流程不仅过于缓慢,而且十分繁琐。 业务组和软件开发人员不可能等上几周或几个月的时间来让组织购买和配置新的物理基础架构。 为了应对不断变化的市场情况并满足客户期望,团队需要在几小时或几分钟内获得资源。

软件定义的数据中心架构有助于显著提高 IT 敏捷性。 通过集中基础架构资源、跨基础架构层标准化管理工具并启用由策略驱动的配置,SDDC 可以帮助 IT 团队更快地响应对 IT 资源的新请求。 同时,SDDC 可以让 IT 团队保持对配置的控制、降低成本并确定应用程序现代化之路。