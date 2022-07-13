什么是软件定义的数据中心？

SDDC 将虚拟化的计算、存储和网络资源与用于管理整个集成环境的标准化平台相结合。

许多组织都十分熟悉“计算虚拟化”或“服务器虚拟化”概念。 利用 虚拟机管理器，计算虚拟化可以从物理服务器中提取操作系统和应用程序。 因此，管理员可以使用 虚拟机 (VM) 在单个服务器上运行多个不同的应用程序和操作系统。 十多年来，组织一直在使用计算虚拟化来减少服务器蔓延并提高资源利用率。

有关虚拟化的更多信息，请参阅“虚拟化：完整指南”。

存储虚拟化（如服务器虚拟化）可以集中资源，并避免形成断开连接的存储系统孤岛。 虚拟化存储可以提高灵活性和可扩展性，因为您可以通过池来配置存储系统，这通常无需购买新的容量。 借助虚拟化存储，您还可以动态分配存储容量，并为每个应用程序按需分配所需的容量。

网络虚拟化使您能够独立于物理硬件来配置和管理网络。 提取资源可以缩短配置时间并提高灵活性，让您能够更轻松地跨数据中心迁移工作负载，而不受物理限制。 合适的网络虚拟化解决方案还可以整合安全功能来保护网络和隔离工作负载。

SDDC 集成了这些虚拟化层并创建了一个超融合环境，这种环境可以更快地以服务形式交付 IT 资源 - 无论 SDDC 是部署在 私有、 公共 还是 混合 云环境中。 单一管理平台可以跨虚拟化层实现管理标准化，并支持基于策略的自动化，从而简化了运营。

有关虚拟化技术的概述，请查看视频“虚拟化详解”：