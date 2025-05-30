IBM 商业价值研究院的最新研究表明，培育充满活力的数据环境可以帮助企业加速增长。但是，组织如何知道他们的数据是否确实充满活力并准备好推动增长呢？

使用数据质量指标会有所帮助。

数据质量指标是评估数据质量的定量措施。组织可以利用数据质量指标来跟踪和监控一段时间内的数据质量，从而识别适用于数据驱动式决策和人工智能 (AI) 用例的高质量数据。

指标因组织而异，并且可以反映传统数据质量维度，例如准确性、时效性和独特性，以及现代数据管道的特征，例如管道持续时长。借助数据质量指标，组织可以将数据质量的维度映射到数值上。

由自动化和机器学习提供支持的数据质量工具可以帮助数据工程师评估数据质量指标并实时识别数据质量问题。这使组织及其数据团队能够采取必要措施来优化其数据集和数据管道的可信度和可靠性。