对象存储系统将数据划分为独立的、自包含的单元，并存放在一个扁平化的环境中，所有对象处于同一层级。没有像文件存储中使用的文件夹或子目录。

此外，对象存储不会将所有数据一起存储在单个文件中。对象还包含元数据，即有关文件的信息，有助于处理和提升可用性。用户可以为对象存储中的固定键元数据设置数值，也可以为与对象关联的自定义元数据创建键和值。

每个对象都有一个唯一的编号，而不是使用文件名和路径来访问对象。与文件存储不同，您必须使用应用程序编程接口 (API) 来访问和管理对象。对象可以存储在计算机硬盘和公有云服务器上。

这种基于 API 的方法使得对象存储成为云环境的理想选择，由于其可扩展性、可访问性和管理优势，它在很大程度上取代了传统的磁带存储系统。

虽然磁带存储在历史上对于备份和归档非常重要，但云对象存储现在为长期数据保留提供了更灵活、更易于访问的解决方案。领先的对象存储解决方案的提供商包括 AWS 的 Amazon S3、Google 云存储、Microsoft Azure Blob 存储空间和 IBM Cloud Object Storage。

查看以下视频，深入了解对象存储。