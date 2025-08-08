阅读时间 8 分钟
现代数据存储依赖于三种主要方法：对象存储、文件存储和块存储。
每种存储系统适用于不同的使用场景，根据应用和工作量要求，各自具有独特的优势和局限性。
了解这些选项之间的差异，有助于企业选择量身定制、可扩展的存储解决方案，以满足当今的需求并推动长期增长。
对象存储系统将数据划分为独立的、自包含的单元，并存放在一个扁平化的环境中，所有对象处于同一层级。没有像文件存储中使用的文件夹或子目录。
此外，对象存储不会将所有数据一起存储在单个文件中。对象还包含元数据，即有关文件的信息，有助于处理和提升可用性。用户可以为对象存储中的固定键元数据设置数值，也可以为与对象关联的自定义元数据创建键和值。
每个对象都有一个唯一的编号，而不是使用文件名和路径来访问对象。与文件存储不同，您必须使用应用程序编程接口 (API) 来访问和管理对象。对象可以存储在计算机硬盘和公有云服务器上。
这种基于 API 的方法使得对象存储成为云环境的理想选择，由于其可扩展性、可访问性和管理优势，它在很大程度上取代了传统的磁带存储系统。
虽然磁带存储在历史上对于备份和归档非常重要，但云对象存储现在为长期数据保留提供了更灵活、更易于访问的解决方案。领先的对象存储解决方案的提供商包括 AWS 的 Amazon S3、Google 云存储、Microsoft Azure Blob 存储空间和 IBM Cloud Object Storage。
查看以下视频，深入了解对象存储。
文件存储是通过文件和文件夹（或目录）以分层结构存储和组织数据的方法。应用程序将数据保存在单个文件中，并根据文件格式确定文件扩展名类型（.jpg、.docx、.txt）。
当您将文档保存在公司网络或计算机硬盘上时，您就正在使用文件存储。
文件也可以存储在网络直连存储 (NAS) 设备上。这些设备专为文件存储而设计，因此它们比一般网络服务器更快。文件存储设备的其他示例包括云文件存储系统、网络驱动器、计算机硬盘和闪存驱动器。
文件夹和子文件夹的分层结构使查找和管理文件更加容易。要访问文件，用户应选择或输入文件的路径，其中包括子目录和文件名。大多数用户通过简单的文件系统（例如文件管理器）来管理文件存储。
通常通过文件存储保存的数据示例包括演示文稿、报告、电子表格、图形、照片和其他文档。大多数用户都对文件存储十分熟悉，它允许用户设置数据访问权限与限制。然而，管理大量文件和硬件成本可能成为一项挑战。
以下视频详细介绍了文件存储和块存储。
块存储涉及将数据分成固定块，然后使用不同的标识符将其分开存储。这些块可以存储在不同的环境中；例如，您可以在 Windows 中保存一个块，而在 Linux 中保存其余块。当用户检索一个块时，存储系统会将这些块重新组合成一个单元。
块存储是硬盘驱动器和经常更新的数据的默认存储空间。您可以将块存储在存储区域网络 (SAN)、网络连接存储系统 (NAS)、固态硬盘 (SSD) 或云存储环境中。
几十年来，块存储系统一直是科技行业的支柱。虽然组织越来越多地采用对象存储来处理大规模非结构化数据，并使用文件存储满足协作需求，但块存储仍然对需要一致性和低延迟访问的高性能应用至关重要。存储类型的选择取决于具体的工作负载需求，而不是某种方式取代另一种方式。
在确定为不同类型的数据使用哪种存储类型时，请考虑以下因素：
数据存储仍在经历巨大的增长。Fortune Business Insights 的一项研究预计，全球数据存储市场规模将从 2025 年的 255.29 亿美元增长到 2032 年的 774.00 亿美元。这一增长反映出预测期内 17.2% 的复合年增长率 (CAGR)。 2
存储类型之间的界限正在发生变化。文件存储和对象存储正在融合，通过统一的软件平台将分层组织与可扩展的元数据能力结合起来。与此同时，对象存储正通过 AI 集成变得更加智能，能够根据使用模式自动对数据进行分类和分层。
展望未来，采用合适的存储组合预计将成为构建能够随着工作负载和数据复杂性发展而高效扩展的存储架构的关键。
