IBM Cloud Object Storage 允许您为几乎无限量的 AI 数据构建集中式数据存储库。以原始格式管理和准备数据，无需在 IBM Cloud Object Storage 中来回移动。利用经优化的数据存储来处理数据和 AI 工作量，通过查询、管理和开放数据格式来支持跨多个查询引擎访问和共享数据。只需几分钟即可开始使用内置的安全、管理和自动化功能。
优化数据仓库的工作量，实现最高 2 倍的价格性能比。通过工作负载优化，将 Hadoop 等数据仓库的成本降低 50%。
通过利用类似仓库的性能、安全性和治理，对无效的数据湖进行现代化改造，从数据中获取更多价值。使用多个查询引擎集中访问所有云数据。
为分析提供低成本、可扩展的持久存储层，并优化与 Apache Spark 的连接。
加快机器学习和深度学习工作流程，将人工智能融入您的业务。构建并训练 AI 模型，同时在一体化环境中准备和分析数据。
IBM Cloud Object Storage 提供安全性和数据持久性，可存储大量数据，帮助保护您的数据免受勒索软件攻击的篡改或操纵，并确保其符合合规性和业务需求。
以低成本存储海量 IoT 数据，并允许分析框架直接访问数据。轻松设置和管理数据管道，生成可用于分析的数据。
与IBM watsonx.ai等工具集成，用于训练、验证、调整和部署传统机器学习和新一代生成式 AI 功能。选择 Cloud Object Storage 作为数据源，可获得低成本、近乎无限的扩展性和极高的持久性。
通过开放式湖式架构（如 watsonx.data）随时随地为您的所有数据分配人工智能工作负载 - 该架构与 IBM Cloud Object Storage 进行了本地集成，可降低成本达 50%，性价比提高 2 倍。
通过 watsonx.governance 加速责任、透明度和可解释性，以 Cloud Object Storage 作为数据源，实现行业领先的安全性和加密性，以及针对受监管行业的 FS 验证控制下的不可变保留。
凭借不可更改的数据保留和审计控制功能，IBM Cloud Object Storage 支持生成式 AI，例如 RAG 可部署架构与 watsonx.ai，帮助保护您的数据免受勒索软件攻击的篡改或操纵，并确保其符合合规性和业务要求。
IBM Cloud Object Storage 提供至 Apache Spark 服务的优化连接，以存储来自多个源的数据。将数据分层存储在对象存储层中，并在 watsonx.data 中启动集群，IBM Analytics Engine 或其他 Spark 部署。
IBM Big Replicate 通过在 Hadoop 数据集群和 IBM Cloud Object Storage 之间高效移动数据，释放了 Hadoop 集群上的空间，能够以比 HDFS 低 50% 的成本和 2 倍的价格性能提供数据一致性的持续复制。
IBM Watson Knowledge Catalog 可使用数据剖析程序对数据提供分段和保护，帮助您在数据进入 IBM Cloud Object Storage 后对其进行更好的管理。
IBM Cloud Object Storage 旨在提供 99.999999999999% 的数据持久性，从而为几乎无限量的任何类型的数据（来自任何来源）提供低成本且强大的集中式数据存储库。
通过服务器端自动加密或 IBM Quantum Safe™ 密钥（由 IBM Key Protect 或 Hyper Protect Crypto Services 管理）保护数据安全，这些服务基于 FIPS 140-2 4 级认证硬件，具有最高级别的安全性。
作为瑞典法律知识和情报传播领域的先锋，Blendow Group 利用 IBM Cloud Object Storage 和 watsonx.ai 来提高法律文件分析的效率和广度。
这家瑞典医院采用 IBM Cloud Object Storage 来收集和保留尽可能多的手术信息。
Happiest Minds 的数字内容货币化 (DCM) 解决方案是一个软件即服务 (SaaS) 平台，使用 IBM Cloud 和 IBM Cloud Object Storage 为客户提供实时投票、交互式图表、截图、社交分享、视听内容以及 AI 和 ML 驱动的知识机器人。
Comtelsat 使用 IBM Cloud 和 IBM Cloud Object Storage 为广播公司提供弹性 IT 平台，能够平稳可靠地传输 PB 级视频，其机器学习算法能够将现有视频内容转化为新的商业价值。
欧洲分子生物学实验室 (EMBL)（链接位于 ibm.com 之外）开发生物信息学方法和云软件，以应对空间代谢组学的关键挑战，包括一种算法，该算法能够找到隐藏在 IBM Cloud Object Storage 上数 GB 空间代谢组学数据（链接位于 ibm.com 之外）中的分子。
GIA 和 IBM Cloud 合作，利用 IBM Cloud Object Storage 彻底改变钻石行业。IBM Cloud Object Storage 是一种经济高效的存储解决方案，能够满足 GIA 对可扩展性和可访问性的所有要求。IBM Cloud Object Storage 还提供内置加密和策略启用、可锁定、一次写入多次读取 (WORM) 存储功能。
巨变 - 借助由 IBM Cloud 和 IBM Cloud Object Storage 提供支持的完全自主的 AI 究船，为海洋研究开辟了新道路。
基于云的解决方案利用 AI 和机器学习来抵御电子邮件威胁。