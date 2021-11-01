IBM Cloud Object Storage 允许您为几乎无限量的 AI 数据构建集中式数据存储库。以原始格式管理和准备数据，无需在 IBM Cloud Object Storage 中来回移动。利用经优化的数据存储来处理数据和 AI 工作量，通过查询、管理和开放数据格式来支持跨多个查询引擎访问和共享数据。只需几分钟即可开始使用内置的安全、管理和自动化功能。

