1620 年，尽管面临着巨大的挑战，最初的“五月花号”上的 102 名乘客还是怀着对美好未来的憧憬，从英国普利茅斯出发，踏上了前往新大陆的危险航程。2016 年，当普利茅斯社区开会讨论如何纪念即将到来的五月花号航行 400 周年时，海洋的古老挑战和新的探索灵感促使 Phaneuf 站起来问：“为什么不利用这个机会走向未来，而不是回忆过去呢？”

几年前，Phaneuf 移居英国，成立了 MSUBs 公司，该公司主要为安全和国防工业设计和建造小型潜艇。他长期以来一直对自主系统很感兴趣，但还没有尝试过自主水面船只。现在，他看到了机会。

“当普利茅斯市打算建造一座“五月花号”原船的复制品时，我告诉他们'马萨诸塞州已经有一座了—我在离它不远的地方长大'，”Phaneuf 说。“相反，我们应该谈谈未来 400 年的海事事业。让我们从朝圣者的所作所为中得到启发，开始新的开始。”

Phaneuf 提出他的想法的时机恰到好处：一艘自主的无船员船只将横渡大西洋，追溯最初“五月花号 ”的航线，并在航行期间和未来进行重要的海洋研究。“就在那时，五月花号自主船的想法诞生了，”Phaneuf 说。“我们现在简称其为 MAS。”

对更多海洋科学知识日益增长的需求推动了 Phaneuf 对 MAS 的愿景。“尽管地球表面的三分之二被水覆盖，但我们探索的面积还不到 5%，”他说。“这种无知应该让我们感到恐惧，因为海洋控制着地球的整个气候。”