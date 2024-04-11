主页 分析 CPLEX Optimization Studio CPLEX Optimizer IBM ILOG CPLEX Optimizer
用于线性、混合整数和二次规划的高性能优化求解器
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穿着职业装的人在骑自行车
IBM ILOG CPLEX Optimizer 能为企业做些什么？

企业可借助 IBM ILOG CPLEX Optimizer 的强大算法，针对规划和资源分配问题制定精确且合乎逻辑的决策。利用分布式并行算法进行混合整数规划，利用灵活的高性能数学规划求解器进行线性规划、混合整数规划等。
信息图

利用数据科学简化复杂的业务决策

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优势 多功能解决方案接口

使用 ILOG Concert Technology 和 CPLEX Callable Library 等接口构建和部署优化应用程序。

 了解优化建模 性能基准

利用 CPLEX 数学规划和约束规划求解器探索性能改进。

 阅读文档 快速自动重启

求解并修改线性或混合整数规划，然后在原始求解时间的一小部分内再次求解。

 了解优化求解器
功能 多目标优化

使用 CPLEX 解决多目标问题，包括分层、混合或组合。

 冲突查找器和解析器

查找最小的矛盾约束集并通过打破约束来将其解析。

 建模助手

深入了解您的模型在数值上的挑战或可改进的观点。
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法兰西银行

阅读了解法兰西银行如何使用 CPLEX Optimization Studio 快速安全地处理数十万笔证券交易。

资源 CPLEX Optimization Studio

观看 CPLEX Optimization Studio 演示，了解开发和求解模型的方法。

 集成开发环境

熟悉 CPLEX Studio IDE 并开始开发优化模型。

 部署优化模型

了解如何在多云数据和人工智能平台中部署优化模型。

 优化模型

了解如何创建有效的分析决策支持应用程序。

 决策优化产品

了解预防性分析功能如何帮助改进决策和结果。
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