作为公共服务信息的传播媒介，不论是竞选宣传片还是总统演讲、健康和教育宣传活动以及自然灾害警报，电视是政府与民众沟通的最有效方式之一。

然而，政府组织与广播公司之间的合作并不总是一帆风顺。例如，在竞选期间，由于向广播公司分发新的视频内容需要较长的准备时间，各政党可能很难使其广播节目及时呈现竞选活动的最新进展。

Comtelsat 是一家系统集成商，专门为墨西哥和整个拉丁美洲的媒体和娱乐公司提供支持，其总经理 Israel Gómez 解释道：

“过去，各政党往往需要两周时间才能在电视上播出他们的消息。这实际上是通过快递向电视网络运送磁带的问题。现场直播卫星连线在一定程度上加快了这一进程，但各政党必须直接与广播公司合作录制内容，因此协调工作仍需数天时间。”

如今，人们可以用网络摄像头或智能手机录制高质量视频，并在 YouTube 或 Twitter 上与数百万人即时分享，传统广播的缓慢节奏可能已经落后于时代。

Gómez 说：“如今，人们已经习惯于 24 小时在线的新闻频道和互联网新闻网站，因此，当竞选期间爆出任何重大新闻时，他们期望政客们能即刻做出回应。我们的客户要求我们找到实现这一目标的方法，这就是我们转向 IBM Cloud 技术的原因。”