为了保持频道全天候不间断播出，广播公司需要有弹性的 IT 平台，能够平稳、可靠地传输 PB 级视频。为了获得竞争优势，他们需要机器学习算法来将现有视频内容转化为新商业价值。为了帮助客户应对这两大挑战，Comtelsat 使用 IBM Cloud® 和 IBM® Aspera® 构建解决方案。
作为公共服务信息的传播媒介，不论是竞选宣传片还是总统演讲、健康和教育宣传活动以及自然灾害警报，电视是政府与民众沟通的最有效方式之一。
然而，政府组织与广播公司之间的合作并不总是一帆风顺。例如，在竞选期间，由于向广播公司分发新的视频内容需要较长的准备时间，各政党可能很难使其广播节目及时呈现竞选活动的最新进展。
Comtelsat 是一家系统集成商，专门为墨西哥和整个拉丁美洲的媒体和娱乐公司提供支持，其总经理 Israel Gómez 解释道：
“过去，各政党往往需要两周时间才能在电视上播出他们的消息。这实际上是通过快递向电视网络运送磁带的问题。现场直播卫星连线在一定程度上加快了这一进程，但各政党必须直接与广播公司合作录制内容，因此协调工作仍需数天时间。”
如今，人们可以用网络摄像头或智能手机录制高质量视频，并在 YouTube 或 Twitter 上与数百万人即时分享，传统广播的缓慢节奏可能已经落后于时代。
Gómez 说：“如今，人们已经习惯于 24 小时在线的新闻频道和互联网新闻网站，因此，当竞选期间爆出任何重大新闻时，他们期望政客们能即刻做出回应。我们的客户要求我们找到实现这一目标的方法，这就是我们转向 IBM Cloud 技术的原因。”
Comtelsat 已经在采用 IBM Aspera 技术，为客户每年发送和接收的数 PB 视频数据提供快速、安全的传输。
Gómez 说：“当有机会参与这些政府项目时，我们首先想到的是使用商品化的公有云基础架构，但我们认识到，对我们来说，云不是商品，而是我们构建的解决方案的核心要素。”
Comtelsat 选择了 IBM Cloud Bare Metal Server，它提供了高度可配置的基础架构，该公司可以根据每个客户的特定需求进行定制。通过单租户体系结构，每台服务器都完全专用于 Comtelsat 分配给它的工作负载，因此不存在与其他用户争夺资源的危险。此外，每个客户的敏感数据都可以完全隔离，从而创建一个高度安全的环境。
为了为大量视频数据提供有效的存储库，Comtelsat 使用 IBM Cloud Object Storage。该解决方案的高度可伸缩性和弹性集群体系结构能帮助保护数据免受风险，即使一个或多个存储节点发生故障也是如此。同时，其先进的算法可以减少每个文件的冗余副本，从而保持较低的成本。云对象存储解决方案还直接与 IBM Aspera on Cloud 集成，可快速可靠地将视频数据传入和传出集群。
Gómez 补充道：“还有人员方面的考虑。我们与云提供商的关系，以及他们给予我们的支持，与技术本身同样重要。IBM 在墨西哥拥有基础架构，他们讲当地语言，并且拥有非常强大的技术人员。当然也有其他的提供商，但他们没有做到本地化，IBM 则在全球范围内提供本地化服务。”
Comtelsat 使用高性能 IBM Cloud 基础架构来托管多个应用程序，帮助政府组织和政党与广播行业的合作伙伴进行协作。
例如，在竞选前夕，各政党只需录制自己的视频，然后上传到特定门户网站即可，该门户网站由负责监督竞选广播的政府机构管理。该机构可以检查内容，确保其符合相关法律和广播标准，并批准发布。然后，电视网络可以访问和下载这些内容，并安排在该政党的指定时段播放。
Gómez 表示：“我们将过去需要数天或数周才能完成的工作流程简化为：政党可以在上午录制新视频，并在当晚通过电视直播播出。这对墨西哥的政治竞选活动来说是一次质的飞跃，因为这意味着每个政党都可以根据新主题和问题的发展实时调整自己的竞选活动。”
IBM Cloud 中类似的 Comtelsat 应用程序有助于管理政府官方广播的创建和分发，如总统讲话、紧急和警报信息或卫生部和教育部的宣传活动。它还负责国民议会每次会议的现场直播和存档。
展望未来，Comtelsat 将 IBM Cloud 视为理想平台，在该平台上可以利用人工智能和机器学习丰富这些应用程序的功能。
Gómez 说：“我们非常期待 IBM Watson 的效果。如果我们能训练它理解墨西哥西班牙语的所有地区差异，那么它将成为得力助手，帮助我们的客户从数百万小时的存档视频片段中获取更多价值。例如，它可以帮助自动识别每次议会辩论中的发言人，并为视频添加注释，以便记者或研究人员找到并分析每位政客的发言。”
更广泛地说，机器学习技术对拥有大量视频档案的任何组织都很有用，尤其是广播公司。例如，墨西哥对电视内容的隐藏式字幕有严格的规定，而在归档视频片段中添加字幕是一个费力费时的过程。Watson 自然语言理解能力可以实现字幕制作过程的自动化，为广播公司节省大量的时间、精力和金钱。
Gómez 总结道：“据估计，企业只能分析大约 20% 的数据。在媒体行业，这个数字甚至更低，因为我们才刚刚开始找到有效分析视频数据的方法。与 IBM Cloud 和 Watson 团队合作有助于我们探索视频分析的新领域，并找到可以帮助客户真正实现行业转型的解决方案。”
Comtelsat（ibm.com 外部链接）在媒体和娱乐行业拥有超过 25 年的经验，是一家专业的系统集成商，提供端到端的服务和解决方案，帮助一些世界领先的广播公司在墨西哥和整个拉丁美洲开展业务。
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美国出品，2018 年 5 月
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