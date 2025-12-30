AI 驱动的维护规划现代化

Quant 借助 IBM watsonx.ai 实现预防性维护流程的精简

以智能自动化推进更智慧的维护体系

Quant 拥有超过三十年的专业工业维护服务经验，在优先保障安全性、效率与可靠性的前提下，为跨行业客户提供资产级外包及维护管理服务。然而当 Quant 某客户站点因传统流程遭遇运营挑战时，他们面临着严峻考验。

预防性维护（PM）说明对设备正常运行时间和生产效率至关重要，但却散落在 SharePoint 上的 1,500 多个 Microsoft Excel 文件中，仅能作为 IBM® Maximo® Manage 工单的附件访问。技术人员不得不手动查阅这些文件，从而限制了 Maximo 高级功能的充分使用。这种零散的流程不仅降低了效率，也影响了 17 个以上站点的数据准确性，而且手动将每个 Excel 文件的内容导入 Maximo 的过程耗时超过一小时，效率极低。这促使 Quant 推动自动化与系统整合，从而充分释放 Maximo 的潜力。
65% 从 Excel 向 Maximo 迁移数据的手动工作量降幅 30% 计算机化维护管理系统 (CMMS) 部署时间加速 1,500+ Excel 文件自动化转换为结构化作业计划
我们看到了该工具的潜在应用场景——既可根据原始设备制造商文档调试新设备，也能优化现有维护数据。这将有力提升我们面向客户的服务交付水平。
Robert Berkel 数字化与 IT 部门负责人 Quant Service
AI 驱动的流程变革

为应对传统预防性维护工作流的挑战，Quant 与 IBM® Client Engineering 合作，基于 IBM 技术构建了云原生解决方案。该方案重点实现了 PM 数据从 Excel 的自动提取、验证与转换，使其格式与 IBM Maximo Manage 完全兼容。

Excel 文件存储在安全的 IBM Cloud® Object Storage 环境中，生成 JSON 输出以便集成，同时使用 IBM Cloud Code Engine 为 API 和用户界面构建可扩展的无服务器架构。

IBM watsonx.ai® 是该解决方案的核心。AI Studio 利用大型语言模型（LLM）实现智能数据提取。人工智能服务在 IBM watsonx® 机器学习运行时中执行，确保部署既安全又高效。该模块化设计实现了自动化的可扩展性，并与 IBM Maximo Manage 无缝整合。
IBM 团队协作体验极佳。他们认真倾听并理解我们的需求，成功将这些需求融入解决方案。他们协助建立了一种聚焦每次迭代价值创造的高效工作方法。
Jorge Atton Mayorga 现场生产力数字化产品负责人 Quant Service
优化运营，迈向无障碍未来

最终，Quant 与 IBM 成功开发出最简化可实施产品，可将基于 Excel 的预防性维护指令自动转换为 IBM Maximo Manage 内的结构化作业计划。该解决方案依托智能自动化技术，显著精简维护工作流程并降低运营低效问题。

MVP 建立了清晰流程，并通过用户界面支持对提取数据的验证与修正。该流程按资产、频率和职责划分任务，生成兼容 Maximo 的 JSON 输出。这种方法彻底消除了手动查阅 Excel 附件的需求，并实现了 Maximo 高级功能的完整应用。

由此，Quant 在新站点与新建项目中，将数据提取和作业计划创建的手动工作量减少了  65% ，并将计算机化维护管理系统 (CMMS) 的实施周期缩短了  30% 。这些改进标志着该公司现代化进程中的重要一步，同时进一步坚定了其对可扩展、数据驱动型维护运营的承诺。
[我们]的初步感受是，通过运用 AI 处理分析大量维护文档，确实在提升生产效率和减少人工操作方面带来了益处。
Emelie Backman 维护工程师经理 Quant Service
关于 Quant Service

Quant Service 成立超过 35 年，总部位于瑞典斯德哥尔摩，提供专业的工业维护服务。Quant 的业务遍及全球，其服务覆盖 400 多家各行业设施，助力提升安全性、设备性能和运营可靠性。

