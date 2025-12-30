Quant 借助 IBM watsonx.ai 实现预防性维护流程的精简
Quant 拥有超过三十年的专业工业维护服务经验，在优先保障安全性、效率与可靠性的前提下，为跨行业客户提供资产级外包及维护管理服务。然而当 Quant 某客户站点因传统流程遭遇运营挑战时，他们面临着严峻考验。
预防性维护（PM）说明对设备正常运行时间和生产效率至关重要，但却散落在 SharePoint 上的 1,500 多个 Microsoft Excel 文件中，仅能作为 IBM® Maximo® Manage 工单的附件访问。技术人员不得不手动查阅这些文件，从而限制了 Maximo 高级功能的充分使用。这种零散的流程不仅降低了效率，也影响了 17 个以上站点的数据准确性，而且手动将每个 Excel 文件的内容导入 Maximo 的过程耗时超过一小时，效率极低。这促使 Quant 推动自动化与系统整合，从而充分释放 Maximo 的潜力。
为应对传统预防性维护工作流的挑战，Quant 与 IBM® Client Engineering 合作，基于 IBM 技术构建了云原生解决方案。该方案重点实现了 PM 数据从 Excel 的自动提取、验证与转换，使其格式与 IBM Maximo Manage 完全兼容。
Excel 文件存储在安全的 IBM Cloud® Object Storage 环境中，生成 JSON 输出以便集成，同时使用 IBM Cloud Code Engine 为 API 和用户界面构建可扩展的无服务器架构。
IBM watsonx.ai® 是该解决方案的核心。AI Studio 利用大型语言模型（LLM）实现智能数据提取。人工智能服务在 IBM watsonx® 机器学习运行时中执行，确保部署既安全又高效。该模块化设计实现了自动化的可扩展性，并与 IBM Maximo Manage 无缝整合。
最终，Quant 与 IBM 成功开发出最简化可实施产品，可将基于 Excel 的预防性维护指令自动转换为 IBM Maximo Manage 内的结构化作业计划。该解决方案依托智能自动化技术，显著精简维护工作流程并降低运营低效问题。
MVP 建立了清晰流程，并通过用户界面支持对提取数据的验证与修正。该流程按资产、频率和职责划分任务，生成兼容 Maximo 的 JSON 输出。这种方法彻底消除了手动查阅 Excel 附件的需求，并实现了 Maximo 高级功能的完整应用。
由此，Quant 在新站点与新建项目中，将数据提取和作业计划创建的手动工作量减少了 65% ，并将计算机化维护管理系统 (CMMS) 的实施周期缩短了 30% 。这些改进标志着该公司现代化进程中的重要一步，同时进一步坚定了其对可扩展、数据驱动型维护运营的承诺。
Quant Service 成立超过 35 年，总部位于瑞典斯德哥尔摩，提供专业的工业维护服务。Quant 的业务遍及全球，其服务覆盖 400 多家各行业设施，助力提升安全性、设备性能和运营可靠性。
了解 IBM 如何通过 watsonx.ai 与 IBM Maximo 帮助您的组织实现维护规划自动化，开启更智慧的运营模式。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、IBM Cloud、IBM watsonx、Maximo 以及 watsonx.ai是 IBM Corp., 在全球许多司法管辖区注册的商标。
Microsoft 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。