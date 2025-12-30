Quant 拥有超过三十年的专业工业维护服务经验，在优先保障安全性、效率与可靠性的前提下，为跨行业客户提供资产级外包及维护管理服务。然而当 Quant 某客户站点因传统流程遭遇运营挑战时，他们面临着严峻考验。

预防性维护（PM）说明对设备正常运行时间和生产效率至关重要，但却散落在 SharePoint 上的 1,500 多个 Microsoft Excel 文件中，仅能作为 IBM® Maximo® Manage 工单的附件访问。技术人员不得不手动查阅这些文件，从而限制了 Maximo 高级功能的充分使用。这种零散的流程不仅降低了效率，也影响了 17 个以上站点的数据准确性，而且手动将每个 Excel 文件的内容导入 Maximo 的过程耗时超过一小时，效率极低。这促使 Quant 推动自动化与系统整合，从而充分释放 Maximo 的潜力。